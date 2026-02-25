"Ein Hof zum Verlieben" Serien-Nachschub: Diese neue Daily dürfte "Landarztpraxis"-Fans gefallen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Johanna Grauthoff Die "Landarztpraxis"-Stars Michael Raphael Klein, Diane Willems, Oliver Franck, Juliane Fisch und Ben Braun (v.l.) können gespannt auf Diana Staehlys (im Kreis) neue Serie "Ein Hof zum Verlieben" sein. Bild: Joyn / Joyn

Ab März startet mit "Ein Hof zum Verlieben" in SAT.1 und auf Joyn eine Daily, die Herz, Dorfkulisse und große Gefühle kombiniert. Genau das Richtige für Fans der "Landarztpraxis".

"Ein Hof zum Verlieben" ab 2. März um 18 Uhr Streame "Ein Hof zum Verlieben" im Sat.1-Livestream auf Joyn

Bewährtes Rezept, neue Geschichte Große Gefühle vor ländlicher Kulisse funktionieren, das zeigt "Die Landarztpraxis" seit Anfang des Jahres. Wer davon nicht genug bekommt, darf sich freuen: Mit "Ein Hof zum Verlieben" startet im März eine neue Daily, die genau diese Mischung weiterführt. Eine Großstädterin tauscht Karriere gegen Landleben. Doch zwischen neuen Gefühlen und alten Geheimnissen wird ihr Neustart komplizierter als gedacht.

Alle Folgen von "Die Landarztpraxis" sind auf Joyn verfügbar "Die Landarztpraxis" jetzt auf Joyn streamen

Früher einschalten lohnt sich Ab 2. März heißt es für Serienfans: Vorabend neu takten. "Ein Hof zum Verlieben" läuft täglich direkt vor der "Landarztpraxis" um 18 Uhr, während die Arztserie wie gewohnt um 19 Uhr folgt. Zum Start gibt es gleich zwei Folgen pro Tag. Insgesamt 120 Episoden, die du sowohl in SAT.1 als auch auf Joyn schauen kannst. Für Fans der "Landarztpraxis" fühlt sich der Einstieg besonders vertraut an. Wer die emotionale Mischung aus Nähe, Romantik und kleinen wie großen Geheimnissen liebt, wird sich auch am Bodensee sofort wohlfühlen. "Ein Hof zum Verlieben" schlägt genau den Ton an, den Zuschauer:innen aus Wiesenkirchen kennen: warme Figuren, ein ruhiger Erzählfluss und Geschichten, die sich Abend für Abend weiter entfalten. Einschalten lohnt sich also doppelt.

Vom Gerichtssaal auf den Apfelhof Im Zentrum von "Ein Hof zum Verlieben" steht Laura Albers (Diana Staehly). Die Hamburger Anwältin ist seit vier Jahren Witwe, als ein weiterer Todesfall ihr Leben erneut erschüttert: Nach dem Tod ihres Schwiegervaters erbt sie überraschend einen Apfelhof am Bodensee - von dem sie bis dahin nichts wusste. Das Erbe stellt alles auf den Kopf. Nicht nur, weil Laura ihre Großstadt-Karriere hinterfragt, sondern auch, weil sie sich der Vergangenheit ihres verstorbenen Mannes stellen muss. Warum hat er nie von seiner Familie erzählt? Welche Rolle spielt der Hof wirklich? Laura entscheidet sich, das Abenteuer zu wagen, und findet ausgerechnet dort eine neue Liebe. Doch ein dunkles Familiengeheimnis wirft lange Schatten.

Aus dieser Kult-Komödie kennst du vermutlich Diana Staehly Film ansehen Comedy Stromberg - Der Film Verfügbar auf Joyn 111:36 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Parallelen mit System Auch in "Die Landarztpraxis" verlässt Dr. Sarah König (Caroline Frier) ihr Berliner Leben und zieht mit ihrer Tochter ins bayerische Dorf Wiesenkirchen, wo sie nicht nur medizinische Verantwortung übernimmt, sondern sich auch mit Dorf-Intrigen, Beziehungen und einer verdrängten Wahrheit auseinandersetzen muss. SAT.1-Senderchef Marc Rasmus erklärt, man setze "ganz bewusst auf Zutaten, die unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vertraut sind". Dazu gehöre "eine Frau an einem Wendepunkt in ihrem Leben, die an einem Sehnsuchtsort neu zu sich selbst - und so viel sei verraten - auch eine neue Liebe findet."

Heimatgefühl als Markenzeichen Beide Serien sind als emotional-warme Heimatformate konzipiert. Idyllische Landschaften, klare moralische Konflikte, familiäre Verstrickungen und romantische Spannungen stehen im Mittelpunkt. Dabei geht es weniger um laute Twists als um kontinuierliche Entwicklung - Figuren, die wachsen, stolpern und sich entscheiden müssen. Während "Die Landarztpraxis" im medizinischen Alltag verwurzelt ist, rückt "Ein Hof zum Verlieben" persönliche Beziehungen, familiäre Konflikte und eine lange verborgene Vergangenheit in den Mittelpunkt. Der Bodensee wird dabei zum emotionalen Sehnsuchtsort: ein Ort des Ankommens und des Neuanfangs, der zugleich alte Fragen aufwirft und Unruhe in Lauras neues Leben bringt.