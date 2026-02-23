Bühnenauftritte und Schauspiel-Engagements Vom ESC bis "Ein Hof zum Verlieben": So wurde Carlotta Truman bekannt Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Johanna Grauthoff Carlotta Truman hat in verschiedenen Formaten mitgewirkt: Unter anderem beim ESC, "The Voice Kids" und "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" (v.l.). Bild: ARD / Jens-Ulrich Koch, picture alliance / Geisler-Fotopress | Ulrich Stamm/Geisler-Fotopress, IMAGO / VISTAPRESS, ProSieben / SAT.1

Mit der neuen SAT.1-Daily "Ein Hof zum Verlieben" startet Carlotta Truman ab März 2026 ein weiteres Kapitel ihrer TV-Karriere. Doch die 26-Jährige steht schon seit Jahren im Rampenlicht - zunächst als Sängerin, inzwischen auch als feste Größe in deutschen Serienproduktionen.

Von Hannover auf die großen Bühnen Carlotta Truman wuchs in Hannover in einer deutsch-britischen Familie auf, in der Musik ganz selbstverständlich zum Alltag gehörte. Früh zog es sie auf die Bühne - erste Auftritte folgten bereits im Kindesalter. Später sang sie im Kinderchor "Kidz of Horst", der von ihrer Mutter geleitet wurde und sammelte dort früh professionelle Erfahrung. Mit neun Jahren wagte sie den Schritt ins Fernsehen: Bei "Das Supertalent" erreichte sie 2009 das Finale. Die Show verschaffte ihr deutschlandweite Aufmerksamkeit und ebnete den Weg für weitere Projekte. Kurz darauf ging sie auf Tour und veröffentlichte als Zehnjährige ihre erste Single "All in the Game". Schon früh wurde deutlich, dass Carlotta Truman ihren Weg langfristig im Showgeschäft sieht.

Durchbruch mit "The Voice Kids" 2014 stellte sich Carlotta Truman erneut einem großen TV-Publikum: Bei "The Voice Kids" überzeugte sie im Team von Revolverheld-Frontmann Johannes Strate und sang sich bis ins Finale. Dort belegte sie den zweiten Platz - ein weiterer Meilenstein in ihrer noch jungen Karriere. Ihren Finalauftritt kannst du dir im Video des Youtube-Kanals @TVKde ansehen:

Die Teilnahme machte sie einem jüngeren Fernsehpublikum bekannt und stärkte ihre Position im deutschen Musikgeschäft. Statt sich auf dem Erfolg auszuruhen, entwickelte sie sich kontinuierlich weiter: Sie gründete ihre eigene Band "Carlotta and The Truman Show" und arbeitete mit Produzent Alex Christensen für dessen Projekt "Classical 90s Dance" zusammen. Ein besonderes Highlight war der gemeinsame Auftritt bei "Willkommen 2018" am Brandenburger Tor - live vor Hunderttausenden Zuschauer:innen und einem Millionenpublikum im Fernsehen. Diese Bühnenroutine prägt ihre Arbeit bis heute.

Carlotta Truman beim Eurovision Song Contest 2019 folgte der bislang größte internationale Moment ihrer Karriere: Gemeinsam mit Laura Kästel gründete sie das Duo S!sters. Mit ihrem Song "Sister" setzten sie sich im deutschen Vorentscheid durch und traten 2019 in Tel Aviv für Deutschland beim Eurovision Song Contest an. Auch wenn das finale Ergebnis hinter den Erwartungen zurückblieb, verschaffte der ESC-Auftritt Carlotta Truman internationale Sichtbarkeit und Bühnenerfahrung auf höchstem Niveau. Ein Jahr später trennte sich das Duo - für Truman bedeutete das jedoch kein Stillstand, sondern den nächsten Entwicklungsschritt.

Vom Mikrofon ans Serien-Set Parallel zur Musik baute Truman ihre Schauspielkarriere auf. Ihr TV-Debüt gab sie 2019 in "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Zunächst übernahm sie eine Episodenhauptrolle, später kehrte sie für eine weitere anspruchsvolle Figur zurück.

Es folgten Auftritte in Formaten wie "Nachtschwestern", "Tiere bis unters Dach" sowie im Film "Das Märchen von der Zauberflöte". Auch im Kinder- und Jugendbereich sammelte sie Erfahrung, unter anderem bei "Löwenzahn".

Einen deutlichen Schritt in Richtung Ensemble-Rolle machte sie 2022 mit der sechsten und letzten Staffel von "Spotlight". Als Gesangstalent Luna gehörte sie dort zum Haupt-Cast und konnte ihre musikalische Erfahrung direkt in ihre Performance einfließen lassen. Ihre langjährige Bühnenerfahrung verlieh ihr vor der Kamera eine spürbare Sicherheit - selbst in emotionalen Szenen.