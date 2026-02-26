ESC-Vorentscheid 2026: Hat Sarah Engels eine Chance? Das sagt der Musik-Experte

Sarah Engels tritt beim deutschen Vorentscheid an: "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2026" läuft am Samstag, 28. Februar, 20:15 Uhr im Ersten.

Welcher deutsche Act hätte beim "Eurovision Song Contest" 2026 die besten Chancen? Musik-Experte Dr. Pop hat sich die Kandidatinnen und Kandidaten genau angehört und angesehen. Hier seine exklusive Einschätzung.

Am 28. Februar entscheidet sich, wer Deutschland beim ESC 2026 in Österreich vertreten wird. In der Show " Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale" moderiert von Barbara Schöneberger und Hazel Brugger stellen sich neun Acts zur Auswahl.

Dr. Pop nennt seine Favorit:innen beim deutschen Vorentscheid

Im exklusiven Interview mit "Behind the Screens" gibt Musikwissenschaftler und Comedian Dr. Pop seine Einschätzung zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des deutschen ESC-Vorentscheids 2026 ab.

BTS: Welchem der neun Acts von "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale" rechnest du die größten Chancen aus?

Dr. Pop: "Fire" von Sarah Engels scheint samt der Performance am passendsten für den ESC zu sein. Der Titel dürfte beim Vorentscheid oben mitmischen. Genau wie "Ciao Ragazzki" vonRagazzki.

Sarah Engels hat aber von allen die meiste Bühnenerfahrung. Und sie hat eine Ehe mit Pietro Lombardi überstanden - die Frau sollte nichts umhauen, egal was kommt.