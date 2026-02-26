Dr. Pop über die deutschen Teilnehmer:innen
ESC-Vorentscheid 2026: Hat Sarah Engels eine Chance? Das sagt der Musik-Experte
Veröffentlicht:von Dr. Pop
Welcher deutsche Act hätte beim "Eurovision Song Contest" 2026 die besten Chancen? Musik-Experte Dr. Pop hat sich die Kandidatinnen und Kandidaten genau angehört und angesehen. Hier seine exklusive Einschätzung.
Am 28. Februar entscheidet sich, wer Deutschland beim ESC 2026 in Österreich vertreten wird. In der Show "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale" moderiert von Barbara Schöneberger und Hazel Brugger stellen sich neun Acts zur Auswahl.
Nicht verpassen: Wer fährt für Deutschland zum ESC 2026?
Dr. Pop nennt seine Favorit:innen beim deutschen Vorentscheid
Im exklusiven Interview mit "Behind the Screens" gibt Musikwissenschaftler und Comedian Dr. Pop seine Einschätzung zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des deutschen ESC-Vorentscheids 2026 ab.
BTS: Welchem der neun Acts von "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale" rechnest du die größten Chancen aus?
Dr. Pop: "Fire" von Sarah Engels scheint samt der Performance am passendsten für den ESC zu sein. Der Titel dürfte beim Vorentscheid oben mitmischen. Genau wie "Ciao Ragazzki" vonRagazzki.
Sarah Engels hat aber von allen die meiste Bühnenerfahrung. Und sie hat eine Ehe mit Pietro Lombardi überstanden - die Frau sollte nichts umhauen, egal was kommt.
Sie hat eine Ehe mit Pietro Lombardi überstanden - die Frau sollte nichts umhauen!
Welchen Song findest du persönlich am besten und warum?
Ganz offen gesagt, ist kein Titel dabei, den ich als Schallplatte auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Aber bei der Mission "Es soll bloß nicht der letzte Platz vor den Augen Europas werden", könnte "Fire" ein guter Kandidat sein.
Welcher Act hat deiner Meinung nach besonderes Ohrwurm-Potenzial?
Ich finde die Refrain-Melodie in "Wonderland" von Laura Nahr interessant - und 80s-Sounds gehen immer. Aber die Tatsache, dass sich "A OK" von Myle fast liest wie der Name einer Krankenkasse, hat für mich zumindest visuelles Einprägpotenzial.
Mehr entdecken
Deutscher Vorentscheid am 28. Februar
Diese "The Voice"-Talente waren schon beim ESC
Wer singt beim Eurovision Song Contest 2026 für Deutschland?
Hans Sigl, Carolin Kebekus & Co.: Diese Promis sorgen beim ESC-Vorentscheid für Stimmung
Hektische Suche nach Ersatz
Eklat vor dem ESC 2026: BBC wirft britischen Act kurzfristig raus
Comeback auf großer Bühne
Sarah Engels will mit "Fire" zum ESC 2026: So klingt der Song
Überraschende Wahl
Dieses ungewöhnliche Duo wird den ESC 2026 in Wien moderieren
Sie bleibt unbeeindruckt
Das sagt Sarah Engels zur ESC-Kritik
Zuschauer:innen und Jury betroffen
Neue Regeln: Das ändert sich beim "Eurovision Song Contest" 2026
ESC-Momente, die berühren!
"Eurovision Song Contest": Diese 5 bewegenden Auftritte sind bis heute legendär!
Mehr als Europa
Warum ist Australien beim "Eurovision Song Contest" 2025 dabei?