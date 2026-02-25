Wer singt beim Eurovision Song Contest 2026 für Deutschland?
Hans Sigl, Carolin Kebekus & Co.: Auf diese Promis kannst du dich beim ESC-Vorentscheid freuen
Veröffentlicht:von Spot On News
70 Jahre Eurovision Song Contest. Wer vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest 2026? Am Samstagabend findet in Berlin der deutsche Vorentscheid statt. Barbara Schöneberger (51) und Hazel Brugger (32) führen durch den Abend. Welche prominenten Gäste werden sie neben den Acts begrüßen?
Auf diese Promis können sich Fans freuen
Komikerin Carolin Kebekus (45), "Bergdoktor"-Star und Schauspieler Hans Sigl (56) sowie Sängerin und ESC-Legende Paola Felix (75) werden beim nationalen ESC-Vorentscheid mit von der Partie sein. Daneben ist Michael Schulte (35) angekündigt, der Deutschland beim Eurovision Song Contest 2018 vertreten hat. Damals wurde er bekanntermaßen Vierter.
Eurovision Song Contest 2026 - Das Deutsche Finale
Fans können sich freuen auf einen Abend "mit nostalgischen wie persönlichen Rückblicken auf sieben Jahrzehnte 'Eurovision Song Contest' - eine Geschichte voller Hits und unvergesslicher TV-Momente, die Fans weltweit bewegt und verbindet".
Diese Acts singen im Vorentscheid
Auf der Bühne des deutschen Vorentscheids in Berlin stehen dann Sängerin Sarah Engels mit "Fire", das Duo Ragazzki mit "Ciao Ragazzki", MYLE mit dem Song "A OK" sowie Molly Sue mit "Optimist (Ha Ha Ha)". "The Voice of Germany"-Siegerin Malou Lovis tritt mit "when i'm with you" an, Laura Nahr singt "Wonderland", Dreamboys The Band performen "Jeanie", BELA singt "Herz". Am 28.02. wird sich entscheiden wer von ihnen Deutschland vertreten darf.
Wer hat die größte Chance auf den Sieg?
Thorsten Schorn (49) wird den ESC-Vorentscheid kommentieren. Auch beim Finale in Wien wird er am Mikrofon sitzen. Eine 20-köpfige internationale Fachjury aus verschiedenen Teilnehmerländern selektiert in der Show "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" aus den neun Acts drei Favoriten, die ihrer Meinung nach die größten Chancen auf den Sieg haben. Zur Jury gehören unter anderem der langjährige ESC-Produzent Christer Björkman (68) sowie Singer-Songwriter Luca Hänni (31). Im Anschluss entscheidet allein das Publikum, wer Deutschland beim ESC in Wien vertreten wird.
Der 70. Eurovision Song Contest findet dann am 16. Mai statt.
