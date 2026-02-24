Geld sparen und andere Tipps "Experte für alles" 2026: Clueso und Puffi sind die ersten Star-Gäste bei Klaas Heufer-Umlauf Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Edwin Bauer "Experte für alles": Ab 10. März 2026 präsentiert Klaas Heufer-Umlauf neue Folgen auf ProSieben und Joyn. Bild: ProSieben/Christoph Köstlin

Lassen sich beim Fliegen Gepäckkosten sparen, indem man die gesamte Kleidung kurzerhand anzieht? Diese und viele weitere Hacks testet Klaas Heufer-Umlauf in den neuen Folgen von "Experte für alles". Alle Infos zum Starttermin und den ersten Gästen findest du hier.

"Experte für alles" im Streaming Alle Folgen jederzeit auf Joyn

Klaas stellt sich wieder Alltagsfragen In der neuen Staffel von "Experte für Alles" testet, trickst und fragt Moderator Klaas Heufer-Umlauf wieder nach, um sich den Titel eines ultimativen Allwissenden zu verdienen. Die neuen Folgen der etwas anderen Verbrauchershow sind ab 10. März 2026 immer dienstags, 21:25 Uhr, auf ProSieben zu sehen und anschließend zum Streaming auf Joyn verfügbar.

Wer ist bei Klaas zu Gast? Bei seinem Versuch, "Experte für alles" zu werden, bekommt Klaas auch in der neuen Staffel wieder prominente Unterstützung. Bereits angekündigt ist der deutsche Sänger und Songwriter Clueso, der in Folge 1 zu Gast sein wird. Eine Woche später, am 17. März, ist dann "TV total"-Moderator und ProSieben-Kollege Sebastian Pufpaff mit von der Partie. Du möchtest zusammen mit Klaas und seinen Gästen zum "Experte für Alles" werden? Dann schalte ein: ab 10. März, immer dienstags, 21:25 Uhr, auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Das Beste aus "Experte für alles" Ganze Folge Experte für Alles Best of Undercover-Drehs Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.12.2025 • 53 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen