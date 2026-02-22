Geld sparen und andere Tipps
"Experte für alles" 2026: Clueso und Puffi als Gäste bei Klaas Heufer-Umlauf
Veröffentlicht:von Edwin Bauer
Lassen sich beim Fliegen Gepäckkosten sparen, indem man die gesamte Kleidung kurzerhand anzieht? Diese und viele weitere Hacks testet Klaas Heufer-Umlauf in den neuen Folgen von "Experte für alles". Alle Infos zum Starttermin und den ersten Gästen findest du hier.
"Experte für alles" im Streaming
Klaas stellt sich wieder Alltagsfragen
In der neuen Staffel von "Experte für Alles" testet, trickst und fragt Moderator Klaas Heufer-Umlauf wieder nach, um sich den Titel eines ultimativen Allwissenden zu verdienen.
Die neuen Folgen der etwas anderen Verbrauchershow sind ab 10. März 2026 immer dienstags, 21:25 Uhr, auf ProSieben zu sehen und anschließend zum Streaming auf Joyn verfügbar.
Wer ist bei Klaas zu Gast?
Bei seinem Versuch, "Experte für alles" zu werden, bekommt Klaas auch in der neuen Staffel wieder prominente Unterstützung.
Bereits angekündigt ist der deutsche Sänger und Songwriter Clueso, der in Folge 1 zu Gast sein wird. Eine Woche später, am 17. März, ist dann "TV total"-Moderator und ProSieben-Kollege Sebastian Pufpaff mit von der Partie.
Du möchtest zusammen mit Klaas und seinen Gästen zum "Experte für Alles" werden? Dann schalte ein: ab 10. März, immer dienstags, 21:25 Uhr, auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.
Das Beste aus "Experte für alles"
Das ist "Experte für alles" mit Klaas Heufer-Umlauf
Bei "Experte für alles" stellt sich Klaas ganz in den Dienst der Zuschauer:innen und sucht für sie nach den besten Ratschlägen, Tipps und Lösungen für verschiedene Fragen des Alltags, manchmal aber auch des nicht ganz so Alltäglichen.
Dabei kann Klaas regelmäßig auf die Hilfe von Promis zählen. So versuchte er sich zum Beispiel schon als Ed Sheerans Personal Assistent oder tüftelte mit Hazel Brugger an lustigen Dating-Profilen.
