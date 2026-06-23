"Schei* egal, wer da ist!" Einzug ins "Forsthaus Rampensau Germany" 2026: Das erwarten sich die "Realitystar Academy"-Gewinnerinnen Lilli und Jessica Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lena Maier Jessica (l.) und Lilli (r.) ziehen als Gewinnerinnen der "Realitystar Academy" ins "Forsthaus Rampensau Germany 2026 ein. Bild: Joyn/Marc Rehbeck

Sie waren Konkurrentinnen, hatten Differenzen und sind jetzt das erste Team für die neue Staffel "Forsthaus Rampensau Germany" 2026: Die "Realitystar Academy"-Gewinnerinnen Lilli und Jessica packen im Podcast "trashkurs" aus.

Der Jubel war groß, die Konfetti-Kanonen noch warm und die Kronen saßen fest auf den Köpfen von Lilli und Jessica. Als strahlende Siegerinnen der "Realitystar Academy" haben sie sich nicht nur den Respekt von Direktorin Désirée Nick, sondern auch das heiß begehrte Ticket für die nächste Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" gesichert. Doch nach dem Sieg ist vor dem Kampf und die beiden ungleichen Gewinnerinnen haben im Podcast "trashkurs" verraten, was die Fans im Herbst 2026 erwartet.

Vom Zickenkrieg zum Power-Duo? Wer die "Realitystar Academy" verfolgt hat, weiß: Lilli und Jessica waren nicht von Anfang an beste Freundinnen. "Auch Jessica und ich hatten Differenzen in der Show, die wir aber meiner Meinung nach sehr erwachsen geklärt haben", gibt Lilli zu. Seit dem Finale haben sich die beiden nicht mehr gesehen und kennen sich eigentlich nur vor laufenden Kameras. Eine explosive Mischung für das Forsthaus, wo sie als Team überleben müssen. Jessica sieht die Herausforderung sportlich: "Wir ziehen da als Team ein, es geht darum, dass wir als Team funktionieren müssen, wir sind keine Einzelkämpfer." Gleichzeitig macht sie eine knallharte Ansage an die zukünftige Konkurrenz: "Es ist mir scheißegal, wer da drinnen ist. Ich lass mir von niemandem was sagen!"

Finale Folge von der "Realitystar Academy" verpasst? Ganze Folge Die Realitystar Academy Die große Diplomvergabe Verfügbar auf Joyn Folge vom 10.06.2026 • 45 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Klare Ansagen und heiße Flirt-Wünsche Lilli freut sich trotz der anfänglichen Reibereien riesig auf die gemeinsame Zeit: "Ich glaube, ich werde mir den Arsch ablachen. Wir beide haben absolut das Zeug zur Rampensau." Für sie steht der Unterhaltungsfaktor an erster Stelle und dazu gehört natürlich auch "ein bisschen Drama". Während Jessica davon träumt, einen der Academy-Dozent:innen als Mitstreiter:innen wiederzusehen, um ihnen "richtig in den Arsch [zu] blasen", hat Lilli ganz andere Prioritäten für die Besetzung im Forsthaus: "Ich hätte einfach gerne hotte Jungs da."

1 Staffel Die Realitystar Academy Alle Folgen hier auf Joyn streamen Was braucht es wirklich, um Realitystar zu werden? Drama oder Disziplin? Charisma oder eine messerscharfe Zunge? In der Reality-Show "Die Realitystar Academy" sucht Reality-Queen Désirée Nick die neue Reality-Elite von morgen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Nachbeben der Academy: Der Gruppenchat eskaliert Doch nicht alle Konflikte sind beigelegt. Vor allem der Gruppenchat der "Realitystar Academy"-Teilnehmer:innen scheint nach jeder ausgestrahlten Folge zu explodieren. Lilli gesteht, dass sie von manchen Szenen "menschlich shocked" war und ihre Meinung auch direkt kundgetan hat. Und Jessica? Die beobachtet das Drama aus der Ferne. "Ich les das natürlich fleißig mit", sagt sie, aber ihr Statement sei klar: "Wir haben gewonnen und ich bin da so: I don’t care." Diese Mischung aus Lillis emotionaler Art und Jessicas cooler Direktheit verspricht eine unschlagbare und hochexplosive Dynamik für "Forsthaus Rampensau Germany". Du möchtest dich schonmal einstimmen und wissen, was die beiden Reality-Newcomerinnen erwartet? Alle Folgen vergangener Staffeln findest du zum kostenlosen Streamen auf Joyn.