Marc-Robin Wenz sorgt schon vor dem Start von "Forsthaus Rampensau Germany" für Wirbel.

Bei "Forsthaus Rampensau Germany" kündigt sich schon jetzt ein Shitstorm an - zumindest, wenn man Marc-Robin Wenz glauben darf. Der Reality-Star versprach im Vorfeld "extremen Streit" und deutete an, dass er dabei nicht gut wegkommen wird.

Marc-Robin Wenz ist zurück im Reality-TV - und das nicht allein! Gemeinsam mit Henna zieht er in die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" ein. Noch bevor die Show auf Joyn überhaupt gestartet ist, sorgt der gebürtige Rheinland-Pfälzer schon für Gesprächsstoff.

Marc-Robin verspricht "extremen Streit" im Forsthaus Im Gespräch mit dem Boulevard-Magazin "Promiflash" kündigte Marc-Robin nämlich an, dass es in der kommenden Staffel ordentlich krachen wird:

Ich habe extremen Streit mit einer Person da drinnen und aus der Nummer werde ich auch nicht unbedingt gut rauskommen. Marc-Robin Wenz

Mehr wollte der ehemalige "Temptation Island"-Teilnehmer zwar noch nicht preisgeben, aber ganz harmlos scheint die Auseinandersetzung nicht gewesen zu sein. Es scheint, wäre Drama im Forsthaus vorprogrammiert. "Ich kann mir auch meinen nächsten Skandal einholen", meinte er nur vielsagend. Er ließ jedoch offen, wer in den Streit verwickelt war. Seine Worte dürften jedenfalls alle Fans neugierig machen, denn Marc-Robin ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen.

Henna und Marc-Robin: Explosive Kombi bei "Forsthaus Rampensau Germany" Auch seine Teampartnerin Henna Urrehman steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Schon vor dem Start der Show verteidigte sie ihre Teilnahme und machte klar, dass sie sich von der Kritik nicht beirren lässt. Nach der Bekanntgabe des Duos kam es in den sozialen Medien zu Diskussionen - vor allem wegen Hennas Image als Feministin. In einer Instagram-Story reagierte sie deutlich: "Geht mir einfach alle nicht auf den Sack. Schaut es euch einfach an, ihr werdet dann schon sehen." Marc-Robin habe sie bewusst als Partner gewählt, da er sich gut für die Challenges eigne.

