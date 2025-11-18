Kein Kandidat der Show "Forsthaus Rampensau Germany": Kommt Jimi Blue zum großen Wiedersehen? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Alina Haidacher Im Interview spricht Jimi Blue über die turbulente Zeit rund um "Forsthaus Rampensau Germany". Bild: Joyn

Nicht nur Yeliz Koc, sondern auch seine Fans waren enttäuscht: Jimi Blue Ochsenknecht ist nicht bei "Forsthaus Rampensau Germany" dabei. Aber gibt es für Fans doch noch einen Grund zur Freude?

Knast statt Forsthaus Kurz vor dem Einzug ins "Forsthaus Rampensau Germany" holte Jimi Blue Ochsenknecht seine Vergangenheit ein. Er bezahlte eine Hotelrechnung aus dem Jahr 2021 nicht und wurde deshalb am Flughafen in Hamburg festgenommen. Obwohl seine Ex-Freundin Yeliz Koc, mit der er die gemeinsame Tochter Snow hat, seine Schulden sofort bezahlte, musste der "Die Wilden Kerle"-Star dennoch in Auslieferungshaft. Sein Aufenthalt im "Forsthaus Rampensau Germany"? Passé. Statt Jimi ging Dilara Kruse an der Seite von Yeliz in die beliebte Reality-Show.

Kommt Jimi Blue zum großen Wiedersehen? Die neue Staffel des Erfolgsformats ist am Donnerstag, 13. November, mit einem exklusiven Joyn-Interview von Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht gestartet. Die beiden sprechen dort nicht nur über Jimis aufwühlende Zeit im Gefängnis, sondern natürlich auch über die verpasste Chance, gemeinsam am Forsthaus teilzunehmen. "Begleitest du mich denn dann zumindest zum Wiedersehen?", will Yeliz im Interview von ihrem Ex wissen. Dieser antwortet prompt: "Wenn ich es gesundheitlich schaffe, ja!" Die Aussage sorgt natürlich für ordentlich Gesprächsstoff unter Fans. Viele fragen sich nun: Wird Jimi tatsächlich bei der großen Reunion von "Forsthaus Rampensau Germany" auftauchen?

