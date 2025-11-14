Wildwechsel in den Reality-Alpen Start von "Forsthaus Rampensau Germany" 2025: Alle Sendetermine und Streaming-Infos Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lena Maier Die Promis ziehen wieder ein: Staffel 3 von "Forsthaus Rampensau Germany" ist am 13. November gestartet. Bild: Joyn/Nadine Rupp

Seit Donnerstag, 13. November 2025, läuft die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Alle Infos zu Sendeterminen, Sendezeiten, kostenlosem Streaming und exklusiver Preview auf Joyn findest du hier.

Sendetermine: Kostenloses Streaming auf Joyn Die erste Folge der dritten Staffel ist seit Donnerstag, 13. November, um 0 Uhr kostenlos auf Joyn verfügbar. Danach erscheinen wöchentlich immer donnerstags zwei neue Folgen, die ebenfalls kostenfrei gestreamt werden können. So können Fans der Reality-Show jede Woche live am wilden Treiben im Forsthaus teilhaben.