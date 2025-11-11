Reality-Wahnsinn in den Alpen
Wer zieht ins "Forsthaus Rampensau Germany" 2025? Diese Reality-Stars sind dabei
Aktualisiert:von Lena Maier
Wildwechsel im Reality-Wald! Ab 13. November 2025 geht es auf Joyn wieder hoch her, wenn die neue Staffel "Forsthaus Rampensau Germany" startet. Neun Promi-Paare, schräge Challenges, Zoff-Potenzial deluxe - und jede Menge Stoff für Trash-TV-Fans.
Ab 13. November: Der Wahnsinn zieht wieder in die Berge
Wenn das Echo durch die Alpen hallt, ist klar: Das "Forsthaus Rampensau Germany" öffnet wieder seine Türen! Ab 13. November wird auf Joyn wieder um Stockbetten gefeilscht, ums Absägen gebangt und das Promi-Revier markiert. Diesmal stellen sich dem Kampf um den Titel der größten Rampensau neben den erprobten Reality-Rudeltieren Eva Benetatou und Walentina Doronina unter anderem auch Dschungelcamper Maurice Dziwak mit Reality-Frischling Papa Frank und "Promi Big Brother"-Siegerin Yeliz Koc mit Promi-Container-BFF Dilara Kruse.
Wer mit wem? Diese neun Promi-Paare ziehen ins "Forsthaus Rampensau Germany" 2025
Beef auf der Bergspitze? Walentina Doronina und Eva Benetatou bringen reichlich Zunder in die Alpen. Befeuern die beiden Freundinnen die Partystimmung oder zündeln sie am Nervengerüst ihrer Mitbewohner:innen?
Aus dem australischen Dschungel in die beschauliche Bergwelt: Maurice Dziwak weiß wie es ist, 24/7 von Kameras umgeben zu sein. Papa Frank Dziwak dagegen betritt im #ForsthausRampensau völliges Neuland. Ob der Reality-Crashkurs die Harmonie in der Vater-Sohn-Beziehung verstärkt?
Eigentlich wollte Yeliz Koc mit Ex-Freund und Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht im #ForsthausRampensau die Wogen der Vergangenheit glätten. Doch statt bei den beiden, machte es schon vorab am Handgelenk von Jimi Blue klick. Würdiger Ersatz ist aber schnell zur Stelle: Gemeinsam mit Yeliz Koc zieht die Promi-Container geprüfte Dilara Kruse mit ins #ForsthausRampensau!
Selbstversorger-Forsthaus statt Model-WG: Sarah Knappik führt mit ihrem guten Freund und Kartenleger Bernhard Schwendemann das #ForsthausRampensau-Orakel in der Kärntner Alpenwelt und dem Reality-TV ein. Welche Lebensgeheimnisse der sechzehn anderen Rampensau-Anwärter:innen bringt der 44-Jährige ans Licht?
Taktieren, zocken und gewinnen? Die YouTube-Pioniere Christo und C-Bas von "Bullshit TV" bewiesen sich bereits als #MostWanted-würdig. Können sie nicht nur Verfolger auf dem Asphalt abhängen, sondern auch in den amüsant-infantilen Challenges um Wissen und Geschicklichkeit im #ForsthausRampensau die Nase vorn haben?
Rampensäue aus dem Bilderbuch? Max Bornmann und Melina Hoch lernten sich im Beisein ihrer Ex-Partner:innen kennen und sitzen trotzdem seither auf Wolke 7. Jetzt erwarten sie sogar ein Kind, und enthüllen das Geschlecht. Im "Forsthaus Rampensau Germany" können sie zeigen, was ihre Liebe so himmlisch macht.
Basiert die Verbindung zwischen den Reality-Stars Marc-Robin Wenz und Henna auf einem ganz anderen Gerüst? Auf Social-Media sind die beiden heiß diskutiert, im #ForsthausRampensau gibt's die "Beziehungsprobe" auf's Exempel.
124 Boxkämpfe und so manche Dating-Show hat er bereits bestritten, nun wagt sich Profi-Boxer Oliver Ginkel zusammen mit seinem MLFL-Buddy Paul Aubster in windige Höhen. Stehen die beiden in der richtigen Ecke und holen sich als Team den Titel im #ForsthausRampensau?
Ob mit dem Backpack durch die Wildnis oder auf der Flucht quer durch deutsche Metropolen: Gina Beckmann blickt den größten Herausforderungen heimischer TV-Produktionen stets sehenden Auges und mit einem Lächeln entgegen. Im #ForsthausRampensau geht sie zusammen mit Best Buddy Leon.Content an den Start, der nicht nur auf Social Media ein Hit ist, sondern sich auch #offline im Wald durchzuschlagen weiß. Haben die beiden auch das Zeug zur größten Rampensau oder geht ihnen beim Absägen die Luft aus?
Die neue Staffel der Erfolgs-Reality-Show "Forsthaus Rampensau Germany" startet am Donnerstag, 13. November 2025, kostenfrei auf Joyn. Wer nach dem Auftakt nicht genug bekommt, kann bereits weiterbingen: Die nächsten beiden Folgen stehen direkt als Preview bereit.
