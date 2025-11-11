Exklusive Interviews "Frier und Fünfzig": Annette Frier meldet sich mit neuer Comedy-Serie über Wechseljahre zurück - alle Infos Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Peter Falan P. Annette Frier in ihrer neuen Comedy-Serie auf Joyn. Bild: Joyn/Willi Weber

Annette Frier spielt Annette Frier. Und verzweifelt fast dabei. Sie wird 50. Sie ist mitten in den Wechseljahren. "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" ab sofort auf Joyn! Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" und im exklusiven BTS-Interview verrät die Schauspielerin, wie sie mit dem Thema Wechseljahre umgeht.

Tabu-Thema Wechseljahre? Fehlanzeige! Sie ist Hauptdarstellerin und Koproduzentin von "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage". In ihrer neuen Comedy-Serie macht Annette Frier das, was für viele undenkbar ist:

Die meisten haben das Gefühl, dass die Wechseljahre - bzw. 'die größte Scheiße seit Schwarzbrot', wie wir sie nennen - nichts sind, worüber man öffentlich reden sollte. Oder lachen. Oder weinen. Annette Frier

Hier kannst du die erste Folge "Frier und Fünfzig" streamen Ganze Folge Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage Respekt Verfügbar auf Joyn 25 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Worum geht's bei "Frier und 50"? Annette ist mitten in den Wechseljahren. Ihr Mann Sascha (Alexander Khuon) verlässt sie für eine Jüngere. Ihre 20-jährige Tochter Jola (Maria Matschke Engel) macht sie bald zur Oma. Und ihre Rollenangebote lassen auch zu wünschen übrig. Als ihre Agentin Julia "Tanni" Tannhäuser (Jasmin Shakeri) ihr unterbreitet, dass sie in einer ZDF-Komödie die Mutter ihrer eigenen Schwester Caro (Caroline Frier) spielen soll, reicht es Annette. Sie setzt sich in den Kopf, eine Serie über Frauen in den Wechseljahren zu machen und die auch noch zu verkaufen. Die gesamte Branche lacht.

Frier-Fan? Sieh dir die "Die Superduper Show" mit Annette an! Streame "Die Superduper Show" auf Joyn

"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Talk mit Annette Frier: Darum werden die Wechseljahre in der Serie behandelt Annette Frier (l.) ist zu Gast beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" und erzählt Moderatorin Karen Heinrichs (r.), welche Relevanz die Wechseljahre für sie haben. Bild: SAT.1

In "Frier und Fünfzig" werden Themen wie Showbusiness, Altern, familiäre Herausforderungen und so weiter behandelt - Themen, mit denen Annette Frier auch im wahren Leben konfrontiert wird. Aufgrund der vielen Parallelen zu ihrem Leben hat die Schauspielerin Schwierigkeiten zu sagen, "was Realität und Fiktion ist", wie sie Karin Heinrichs im "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Interview am 11. November erzählt. Ein großer Fokus der Comedy-Serie liegt auf den Wechseljahren - ein Lebensumstand, in dem sich die 51-Jährige "längst mittendrin" befinde. Anfangs habe sie "es nicht geschnallt", bis sie Verhaltensmuster ihrer Kinder an sich wiedererkannte. "Irgendwann habe ich zu meinem Mann gesagt: 'Es fühlt sich an wie Pubertät'", erläutert die gebürtige Kölnerin. Dies sei jedoch nichts Negatives. Sie begrüße die Veränderung, die sich im Körper und im Geiste zuträgt. "Es birgt unglaublich viele Möglichkeiten und Potenzial", so Frier. Ihre Erfahrungen mit den Wechseljahren will sie nun auch auf humoristische Weise mit den "Frier und Fünfzig"-Zuschauer:innen teilen.

Manche Themen sind größer als man selbst. [...] Jetzt mache ich meinen Beitrag dazu. Annette Frier

Etwa neun Millionen Menschen sind in Deutschland von den Wechseljahren betroffen. "Ich bin sehr gespannt, wie die darauf reagieren", sagt die Darstellerin im exklusiven BTS-Interview. Wenn das Thema durch die Serie für Diskussionsbedarf sorgen sollte, könne sie sich einen "Haken hinter ihren kleinen Beitrag" machen. Angst, bei irgendwem anzuecken, habe sie dabei nicht. Wichtiger sei es Frier, den Sachverhalt möglichst transparent zu vermitteln - vielleicht auch, weil für sie "Kunst immer Therapie" sei, wie sie im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" erklärt.

Annette Frier exklusiv: So "herausfordernd" war die Zusammenarbeit mit ihrer Schwester Caroline Annette Frier ist in der Comedy-Serie die Protagonistin Annette. Ihre fiktive Schwester Caro wird von niemand Geringerem gespielt als ihrer eigenen Schwester Caroline Frier. Die Zusammenarbeit mit ihr beschreibt Annette im exklusiven BTS-Interview als "herausfordernd" und "wahnsinnig lustig". Die Schwestern hätten gewusst, was auf sie zukommt. Es sei dennoch was anderes, "das vor einem Team mit 40 Leuten ein paar Wochen am Stück durchzuexerzieren". Streitigkeiten habe es am Set keine gegeben, aber der geschwisterlich forsche und ehrliche Umgangston sei "überraschend für alle" Crew-Mitglieder gewesen. Die 51-Jährige könne sich weitere Projekte mit ihrer Schwester vorstellen, vor allem auch eine zweite Staffel von "Frier und Fünfzig". Ihre Begründung: "Jetzt wissen wir ja, wer wir sind und mit wem wir es da zu tun haben. Und jetzt entsteht jede Menge Spaß beim Entwickeln weiterer Plots."

Diese Stars spielen neben den Frier-Schwestern mit Mit dem weiteren Cast ist Frier nur in der Serie verwandt. Alexander Khuon verkörpert ihren "schändlichen" Ehemann, wie sie im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" erzählt. Ihre Mutter spielt Traute Hoess und Maria Matschke Engel übernimmt die Rolle ihrer Tochter Jola.

Jasmin Shakeri spielt Friers Agentin Julia "Tanni" Tannhäuser, durch die die Handlung erst ins Rollen kommt. Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" überschüttet der "Danni Lowinski"-Star die Kolleg:innen geradezu mit Lob:

Für diesen Cast bin ich so dankbar. [...] Es ist die größte Freude, mit denen zu spielen. Annette Frier im "SAT.1-Frühstücksfernsehen"

Aber nicht nur der Haupt-Cast kann sich sehen lassen. An prominenten Gast-Rollen mangelt es keineswegs. So treten in einzelnen Folgen Komikerin Kordula Stratmann, Anna Schudt, "Pastewka"-Darstellerin Bettina Lambrecht, Barbara Schöneberger und "Der letzte Bulle"-Star Henning Baum auf. Letzterer wird ihr "Guilty-Pleasure" in der Comedy-Serie spielen.

Ab wann läuft "Frier und 50"? Was der Montag vereint, soll SAT.1 nicht trennen: Ab 24. November läutet das Dream-Team Henning Baum und Annette Frier montags wieder die Woche ein. Auf Joyn kannst du die Serie bereits ab sofort streamen. Um 20:15 Uhr zeigt SAT.1 neue Folgen von "Der letzte Bulle" in Doppelfolgen. Dann übernimmt Annette Frier mit "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage".