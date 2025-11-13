Liebe hielt nicht "Er ist ein ganz Wilder": Anke Engelke verließ für diesen "Skandal-Moderator" ihren Mann Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Sophia Huber Im Jahr 2000 machte Anke Angelke privat eine mutige Entscheidung. Bild: picture alliance / dpa / R4358 Georg Wendt

Im Jahr 2000 verabschiedete sich Anke Engelke von der beliebten "Wochenshow", die sie berühmt gemacht hatte. Doch nicht nur beruflich, auch privat begann für die Komikerin ein neuer Lebensabschnitt: Eine frische Liebe und zwei Trennungen prägten diese Zeit.

Seit den 1990er-Jahren gehört Engelke zu den festen Größen im deutschen Fernsehen. Zwischen 1996 und 2000 war sie Teil des "Wochenshow"-Teams, gemeinsam mit bekannten Kollegen wie Ingolf Lück und Bastian Pastewka. Die erfolgreiche Sketch-Reihe verhalf ihr zum endgültigen Durchbruch und brachte ihr zahlreiche Auszeichnungen ein.

Für Niels Ruf verließ Engelke ihren Mann Im selben Jahr, in dem sie in der Kategorie "Beste Komikerin" den Deutschen Comedypreis erhielt, sorgte Anke Engelke auch mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen. Anfang 2000 verliebte sich die damals 34-Jährige in den jüngeren Viva-Moderator Niels Ruf - acht Jahre trennte die beiden. Für ihn beendete Engelke ihre siebenjährige Ehe mit Andreas Grimm.

Engelke und Ruf: Liebesstart nach "Kamikaze"-Treffen Im Mai 2000 machte Anke Engelke ihre Trennung öffentlich, ohne sich zu den Gründen zu äußern. Kurz darauf berichteten Medien über ihre neue Beziehung zu dem damals 26-Jährigen. Kennengelernt hatten sich beide in seiner Sendung "Kamikaze" - laut Nachrichtenagenturen eine "entscheidende Begegnung". Nur vier Wochen später bestätigte Ruf die Beziehung gegenüber dem Magazin "Bunte" mit den Worten: "Ja, ich liebe Anke." Doch schon im Dezember war alles vorbei.

Das war abzusehen. Er ist ein ganz Wilder, der muss sich austoben. Da trafen zwei Welten aufeinander, da knallt es eben. Neben ihm kam ich mir manchmal uralt vor. Anke Engelke

Nicht nur sein Privatleben, auch seine Karriere sorgte für Schlagzeilen Bild: picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd

Niels Rufs Absturz nach der Trennung Nach dem Beziehungsende geriet auch Niels Rufs Karriere ins Wanken. Nur wenige Monate später trennte sich der Musiksender Viva von ihm, nachdem er in einer Sendung geschmacklose Witze über die Krebserkrankung einer Kollegin gemacht hatte. Viva-Chef Dieter Gorny kommentierte damals: "Stress mit Niels Ruf ist nichts Neues." Schon zuvor hatte der Moderator mit provokanten Aktionen für Aufsehen gesorgt. Inzwischen ist Ruf im Fernsehen kaum noch zu sehen. 2016 trat er bei "Let’s Dance" an, schied jedoch bereits in der ersten Runde aus. Anke Engelke dagegen ist bis heute eine feste Größe in der deutschen Unterhaltungsbranche. Aktuell spielt die 59-Jährige im Kinodrama "Dann passiert das Leben" mit. Der Film kam am 6. November 2025 in die deutschen Kinos.