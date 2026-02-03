Viele Dreharbeiten, wenig Freizeit
Keine Freunde am Set: "Frühling"-Star Simone Thomalla überraschend ehrlich über die Gründe
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Spaß und Ehrlichkeit prägen das Dreh-Set für die Erfolgsserie "Frühling" - richtige Freundschaften aber offensichtlich nicht. Das ließ Simona Thomalla aka Dorfhelferin Katja Baumann jetzt in einem Interview durchblicken.
Seit 2011 steht Simone Thomalla als Dorfhelferin Katja Baumann in "Frühling" den Bewohnern der Gemeinde mit Rat und Tat zur Seite. Derzeit läuft die 15. Staffel der Erfolgsserie mit sechs neuen Folgen, immer sonntags um 20:15 Uhr im ZDF oder im Livestream auf Joyn.
Viel Zeit gemeinsam
15 Jahre gemeinsame Dreharbeiten schweißen einen auch außerhalb des Sets zusammen - könnte man vermuten. Aber ganz so scheint es im Fall der "Frühling"-Kolleg:innen nicht zu sein. In einem Interview sprach die Schauspielerin jetzt über die persönlichen Beziehungen am Set - und zeigte sich überraschend ehrlich.
"Ja, notgedrungen, ne."
Auf die Frage, ob sich das Casting über die Jahre zu einer Art Familie entwickelt habe, antwortete Simona Thomalla mit: "Ja notgedrungen, ne." Freundschaftliche Zeit abseits des Sets jedoch käme allerdings selten vor, so die Schauspielerin weiter.
Drehen, Pause, drehen
Die Dreharbeiten dauern immer von April bis November, danach folgt die Weihnachtszeit sowie Januar, Februar, März. Und dann gehe es bereits wieder los mit den nächsten Dreharbeiten. Viel Freizeit bleibe nicht und damit kaum Raum für private Verbindungen außerhalb des Sets.
Nichtsdestotrotz sei die Atmosphäre am Set vertraut, direkt und ehrlich. "Wir sagen uns die Dinge, die uns gefallen oder nicht", so Thomalla weiter. "Und wir sind auf jeden Fall ein richtig tolles Team und haben Spaß miteinander."
