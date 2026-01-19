"Mein Vater war dagegen" Sie spielt die Hauptrolle in "Frühling": So wurde Sophia Thomalla bekannt Aktualisiert: 11:02 Uhr von teleschau - Hellmut Blumenthal Ab 18. Januar wieder im Einsatz: Dorfhelferin Katja Baumann. Seit 2011 ist Simone Thomalla in dieser Rolle zu sehen. Bild: ZDF/Barbara Bauriedl

Sie war schon "Tatort"-Kommissarin, Staatsanwältin, Kinderärztin, Schulpsychologin - doch ihr Part in der beliebten ZDF-Serie überstrahlt alles. Ab 18. Januar läuft die 15. Staffel. Warum Simone Thomalla "Frühling" liebt - und warum sie dennoch anders ist als ihre Rolle.

Ab 18. Januar 2026 wieder am Start: "Frühling" "Frühling": Immer sonntags um 20:15 Uhr im ZDF Livestream und auf Joyn

Seit 2011 ist sie in "Frühling" zu sehen Als das ZDF am 19. Juni 2011 die erste Episode eines neuen Formats ausstrahlte, ahnten die Macher:innen wohl noch nicht, wie prophetisch ihre Titelauswahl war: Die Folge hieß "Für immer Frühling". Mehr als 15 Jahre nach den ersten Dreharbeiten ist tatsächlich noch immer "Frühling" angesagt: Die Serie geht am 18. Januar in ihre 15. Staffel. Wie gewohnt als Hauptdarstellerin dabei: Simone Thomalla. Die gebürtige Leipzigerin spielt die Dorfhelferin Katja Baumann. Für die 60-Jährige ist dieses Format so wertvoll wie nie: "Die Menschen brauchen so was in einer Zeit, wo es nur Mord und Totschlag gibt", sagte sie im August 2025 in einem Youtube-Interview. "Frühling" stehe für "ein bisschen Optimismus, und dass die Dinge positiv behandelt werden".

Simone Thomalla: Rock und Rollen statt Piano Positiv ging Simone Thomalla auch ihre TV-Laufbahn an. Ein bisschen Widerstandskraft brauchte die Tochter des Filmarchitekten Alfred Thomalla und des Fotomodells Erika Thomalla nämlich: "Mein Vater, ein Szenenbildner bei der DEFA, war von Anfang an dagegen, dass ich zum Fernsehen oder ans Theater gehe", erzählte sie einst im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. So träumte Thomalla zunächst von einer Karriere als Pianistin. "Aber als ich in der zehnten Klasse die Chance bekam, in einem Film mitzumachen, gab's kein Halten mehr." Mit 17 feierte sie ihr Schauspieldebüt im DDR-Fernsehfilm "Abgefahren". Parallel sang sie als Backgroundsängerin in der Band "Jessica" und trat im Rockmusical "Rosa Laub" auf. Es folgten eine Schauspielausbildung in Berlin, anschließend Theaterengagements und erste Gastspiele auf dem Bildschirm. In dieser Phase wurde der werdende TV-Star noch auf eher stereotype Rollen reduziert: "Wann immer eine rassige Südländerin besetzt werden musste, konnte ich sicher sein: Die Wahl fällt auf mich."

Der Mauerfall brachte neue Chancen - und eine Geburt Als sich im Jahr 1989 das Ende der deutschen Teilung andeutete, gab es für viele Schauspieler:innen in der DDR neue Perspektiven. Auch für Simone Thomalla. Doch die hatte zunächst andere Prioritäten: Am 6. Oktober, keine fünf Wochen vor dem Mauerfall, kam ihre Tochter Sophia zur Welt. Das Kind stammt aus ihrer damaligen Beziehung mit Theaterdarsteller André Vetters, mit dem sie anschließend bis 1995 verheiratet war. Für Simone Thomalla hieß das: "Als sich dann sämtliche Kollegen um Engagements bemühten, habe ich daheim gesessen und Mutti gespielt. Erst sehr spät ist mir klar geworden, dass ich handeln muss, wenn ich auch im gesamtdeutschen Fernsehen Fuß fassen will." Und das schaffte Thomalla: Im ZDF-Mehrteiler "Durchreise - Die Geschichte einer Firma" (1993) ergatterte sie eine Hauptrolle, in "Unser Lehrer Dr. Specht" verdrehte sie als ostdeutsche Schulpsychologin der Titelfigur Robert Atzorn den Kopf.

Durchbruch mit "Ein Bayer auf Rügen" Kurz darauf schnappte sich die Darstellerin die Rolle der ostdeutschen Polizistin Hanna Gernrich in der SAT.1-Serie "Ein Bayer auf Rügen". Das sollte ihr Durchbruch werden, denn sie überzeugte mit taffen Sprüchen. "Es ist gut, wenn ich souveräne Frauentypen spielen kann, die wissen, wo's langgeht", erklärte Simone Thomalla damals im teleschau-Interview: "Allgemein herrscht doch immer noch die Meinung, den Leuten aus Ostdeutschland müsste erst mal alles von den Westdeutschen erklärt werden." Taff war sie später auch als Staatsanwältin Mona Morena in der ZDF-Miniserie "Mona M. - Mit den Waffen einer Frau". Und natürlich als Leipziger "Tatort"-Kommissarin Eva Saalfeld, die sie von 2008 bis 2015 in 21 Filmen spielte.

Seit 2011 in "Frühling": Simone Thomalla mit Emptahie pur Ganz anders ihr Dauer-Part in "Frühling": Dorfhelferin Katja Baumann ist sicher auch resilient und robust, vor allem aber hilfsbereit, einfühlsam und zugewandt. Diese kräftige Dosis Empathie strahlt Simone Thomalla seitdem äußerst glaubwürdig aus. So glaubwürdig, dass so mancher Fan Rolle und Privatperson vermischt. "Die Menschen übertragen das natürlich auf dich privat", verriet sie 2025 im Podcast "M wie Marlene" von SAT.1-Moderatorin Marlene Lufen. Sie fühle sich zwar geehrt, wenn ihr Leute schrieben und ihre Probleme schilderten, und das berühre sie auch. Auf der anderen Seite gelte aber: "Es überfordert mich auch." Katja Baumann werde in "Frühling" als permanent gut gelaunte Person geschildert. Sie selbst sei aber nicht immer gut drauf. "Ich habe meine Probleme, manchmal richtig fette Probleme [...] und das sieht man mir dann manchmal auch an", sagt sie im Podcast. Und stellt hinzu: Sie ist Simone Thomalla und nicht Katja Baumann. Ihre Rolle und die Serie selbst möchte sie dennoch nicht missen.

Simone Thomalla privat: Hat sie ihr Glück gefunden? Missen möchte die Schauspielerin momentan auch nicht ihren Partner: Seit gut einem Jahr ist sie mit René Merten zusammen. Öffentlich machte sie die Beziehung im Februar 2025. "René und ich sind sehr glücklich und planen unsere Zukunft miteinander", sagte sie bereits damals. Nach ihrer Beziehung mit dem Vater ihrer Tochter war Thomalla von 2000 bis 2009 mit dem ehemaligen Fußballprofi und -funktionär Rudi Assauer (verstarb 2019) zusammen. Unvergessen aus dieser Zeit die gemeinsamen Werbespots für eine Gelsenkirchener Biermarke. Das wiederkehrende Element "Nur gucken, nicht anfassen!" wurde zum Kultspruch, 2006 wurden die Spots mit der "Goldenen Kamera" prämiert. Es folgten eine 13-jährige Beziehung mit Handball-Torwart und -Nationalspieler Silvio Heinevetter und eine kurze Liaison mit dem DJ Nicolino Hermano. Unglücklich endete die kurze Beziehung mit dem Geschäftsmann Christoph W. Dieser starb 2024 durch Suizid. Simone Thomalla sprach später offen über Verrat, Lügen, Betrug - und den Schmerz dieser Erfahrung. Jetzt ist sie wieder glücklich. Auch ansonsten habe sie gelernt, den sich selbst zugeschriebenen Perfektionismus ein wenig loszulassen, erklärte sie im August 2025 auf Youtube. "Einfach machen - solange es geht" laute dieser Tage ihr Motto. Die "Frühling"-Fans dürfen sich freuen. "Frühling" kommt mit sechs neuen Folgen ins ZDF. Die erste Episode läuft am Sonntag, 18. Januar, um 20:15 Uhr und ist zeitgleich im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.