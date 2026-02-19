"Goldeneye" in Bulgarien
Für ein Zimmer in einem 5-Sterne-Hotel musst du in Städten wie Berlin, London oder Zürich 600 Euro und mehr berappen. Im bulgarischen "Goldeneye"-Hotel werden gerade mal 25 Euro fällig. Aber wie viel Luxus bekommst du dafür? "Galileo" macht den Selbstversuch.
Das Schnäppchen-Hotel mit fünf Sternen: Was bietet es wirklich?
Erstklassiger Service, Top-Zimmer, tolles Frühstück, viele Extras, großzügiger Wellness-Bereich: Das sind wahrscheinlich einige der Ausstattungsmerkmale, die dir bei einem 5-Sterne-Hotel einfallen. Die Kategorie bedeutet schließlich "Luxus". Mehr geht in Europa fast nicht.
Wie kann es dann aber sein, dass ein Zimmer in einem bulgarischen 5-Sterne-Hotel gerade mal 50 bis 60 Euro kostet, mit Spezialangebot sogar nur 25 Euro? Das will "Galileo" wissen und schickt Reporterin Nadine Hadad zum "Goldeneye"-Hotel in Bulgarien. Sie soll dort eine Nacht verbringen und testen, wie viel Komfort Gäste tatsächlich bekommen.
Das 2024 erbaute Hotel hat 484 Zimmer und ist an Wochenenden meist ausgebucht. Es liegt in Svilengrad, im Süden des Landes, direkt an der Grenze zur Türkei und zu Griechenland.
Von außen sieht das Gebäude mit seinen goldenen Bögen, Säulen, Ornamenten und breiten Treppen aus wie ein Palast. Doch beim Betreten der Lobby merkt Nadine schnell, dass das Hotel ganz anders ist, als sie erwartet hat.
Es haut mich jetzt nicht komplett um.
Denn in dem Gebäude befindet sich auch ein Casino mit über 450 Spielautomaten und Tischen, etwa für Poker und Blackjack. Der Weg zum Zimmer führt durch die große Spielhalle - und auch beim Frühstück sitzt Nadine direkt nebendran. Zu jeder Tageszeit ist dort viel los, Gäste zocken, trinken und rauchen. Praktisch für die Spieler:innen: Das Buffet ist rund um die Uhr geöffnet.
Aber wie sieht es nun mit den sonstigen Annehmlichkeiten aus? Wie luxuriös ist das Zimmer, wie schick sind Fitnessstudio, Beautysalon und Pool? Das alles nimmt die "Galileo"-Reporterin genauer unter die Lupe. Schau es dir im Beitrag an!
Sie will natürlich auch wissen, was das Casino zu bieten hat - und setzt sich selbst an die Automaten.
Das Casino-Erlebnis steht im Mittelpunkt
Das "Goldeneye" sieht sich als Gesamtpaket aus Hotel und Casino. Laut Direktor ist alles darauf ausgerichtet, "das Casino-Erlebnis zu genießen", wie er der Reporterin erklärt.
Wer viel spielt, kann sogar Punkte sammeln - und bekommt dann Rabatte, etwa auf den Zimmerpreis. Dann wird die Übernachtung noch günstiger. Wer den Diamant-Status erlangt, wohnt sogar kostenlos. Aber wie viel muss man dafür zocken? Nadine probiert es aus - und hat Glück.
Wie viel sie gewinnt oder verliert, siehst du in ihrer Reportage. Außerdem erfährst du, welcher Gäste-Typ das Hotel haupsächlich besuchen und welchen Tipp der Hoteldirektor Nadine gibt, damit sie höhere Gewinne erzielt.
