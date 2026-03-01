Explosionen am Himmel
Fiona Erdmann erlebt Ausnahmezustand in Dubai
Veröffentlicht:von Buzzwoo
Nach dem Einschlag einer iranischen Drohne in ein Luxushotel berichten mehrere deutsche Influencer aus Dubai von Explosionen und Raketenalarm. Auch Model und Influencerin Fiona Erdmann schildert dramatische Momente und versucht gleichzeitig, ihre Community zu beruhigen.
Bei Galileo kannst du"Fiona Erdmann: Von der 'Germany’s Next Topmodel'-Kandidatin zur Immobilien-Geschäftsfrau in Dubai" sehen.
Mutige Entscheidung: Investition in eigenes Unternehmen
Model, einstige GNTM-Teilnehmerin und Influencerin Fiona Erdmann erlebt in ihrer Wahlheimat Dubai derzeit angespannte Stunden. Auslöser ist der Einschlag einer iranischen Drohne in die Fassade des Luxushotels Fairmont The Palm am Abend des 28. Februar. Seitdem berichten mehrere deutsche Influencer:innen aus der Metropole von Explosionen, sichtbaren Raketen am Himmel und spürbaren Erschütterungen.
Auch die 37-Jährige, die seit neun Jahren mit ihrer Familie in Dubai lebt, meldete sich bei Instagram zu Wort. "Auch ich habe in der Luft Raketen gesehen, die aber alle abgefangen worden sind", erklärte sie ihren Follower:innen. Fiona wohne nicht weit entfernt von einer Militärbasis, die Situation sei "natürlich alles nicht schön". Trotz der angespannten Lage versuchte die dreifache Mutter, ihre Community zu beruhigen.
Mehr über Fiona Erdmanns Lebensweg gibt es in der Galileo-Reportage
"Die Behörden reagieren sehr professionell"
In einem Statement gegenüber "BILD" ordnet Fiona Erdmann die Geschehnisse weiter ein. Nach ihrer Einschätzung richte sich der aktuelle Angriff nicht gezielt gegen Dubai oder die Vereinigten Arabischen Emirate. "Nach allem, was wir hier vor Ort erleben, reagieren die Behörden sehr professionell und vorausschauend", sagte sie.
Die Sicherheitsmaßnahmen würden ihrer Wahrnehmung nach schnell umgesetzt, zudem funktioniere das Raketenabwehrsystem zuverlässig. Trotz hörbarer Detonationen und sichtbarer Abfangaktionen fühle sie sich weiterhin sicher. Dubai beschreibt sie für sich als stabilen und gut geschützten Standort.
Bei GNTM schaffte es Fiona Erdmann 2007 in Staffel 2 bis auf Platz vier
