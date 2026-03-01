Nach dem Einschlag einer iranischen Drohne in ein Luxushotel berichten mehrere deutsche Influencer aus Dubai von Explosionen und Raketenalarm. Auch Model und Influencerin Fiona Erdmann schildert dramatische Momente und versucht gleichzeitig, ihre Community zu beruhigen.

Model, einstige GNTM-Teilnehmerin und Influencerin Fiona Erdmann erlebt in ihrer Wahlheimat Dubai derzeit angespannte Stunden. Auslöser ist der Einschlag einer iranischen Drohne in die Fassade des Luxushotels Fairmont The Palm am Abend des 28. Februar. Seitdem berichten mehrere deutsche Influencer:innen aus der Metropole von Explosionen, sichtbaren Raketen am Himmel und spürbaren Erschütterungen.

Auch die 37-Jährige, die seit neun Jahren mit ihrer Familie in Dubai lebt, meldete sich bei Instagram zu Wort. "Auch ich habe in der Luft Raketen gesehen, die aber alle abgefangen worden sind", erklärte sie ihren Follower:innen. Fiona wohne nicht weit entfernt von einer Militärbasis, die Situation sei "natürlich alles nicht schön". Trotz der angespannten Lage versuchte die dreifache Mutter, ihre Community zu beruhigen.