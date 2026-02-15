Ein Flugzeug überschlägt sich auf der Landebahn in Toronto - doch Pete Koukov schafft es aus der Maschine. Wie hat er das angestellt? "Galileo" trifft ihn und stellt das Unglück bei "Real Survivor" nach: Erfahrene Sicherheitsexpert:innen zeigen, worauf es im Ernstfall ankommt.

Nach dem Flugzeugunglück in Toronto hängen die Fluggäste kopfüber in ihren Sitzen - auch Pete Koukov. Bevor sie sich aus der brennenden Maschine in Sicherheit bringen können, vergehen mehrere Minuten - eine gefühlte Ewigkeit. "Galileo"-Reporterin Nadine Hadad nimmt diese Katastrophe zum Anlass für einen Selbstversuch: Sie erlebt selbst, wie es ist, sich aus einem Flieger herauszukämpfen - zumindest bei einem simulierten Absturz. Ob sie ihre "Real Survivor"-Challenge erfolgreich meistert, siehst du im Video oben. Außerdem erfährst du, wie Pete Koukov das dramatische Ereignis übersteht und wie er aus dem Wrack entkommt. Zudem zeigen wir, wie sich Flugzeug-Crews auf solche Extremsituationen vorbereiten und was bei einer Notsituation wichtig ist.

Flugzeug landet auf dem Rücken: Das Unglück von Toronto Fliegen ist für Pete Koukov Routine. Als professioneller Skifahrer ist der US-Amerikaner oft unterwegs. So auch am 17. Februar 2025: Der 28-Jährige steigt in Denver in eine Maschine und fliegt nach Minneapolis. Von dort geht es weiter in Richtung Kanada mit dem Delta-Connection-Flug 4819. "Es fühlte sich an wie jeder andere Tag. Ich habe mich darauf gefreut, nach Toronto zu fliegen und Ski zu fahren", erzählt er im "Galileo"-Interview. Insgesamt befinden sich 80 Menschen an Bord. Pete schaut aus dem Fenster, als das Flugzeug um 13.45 Uhr zur Landung ansetzt. Die Bedingungen sind nicht ideal: Am Morgen hat es geschneit, es weht starker Wind und die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt. Für Pilot:innen ist das zwar eine Herausforderung, aber normalerweise kein Problem. Doch die Maschine setzt hart auf, das Fahrwerk und die rechte Tragfläche reißen ab. Pete hört einen gewaltigen Knall. Er sieht Flammen und Funken in der Kabine, sein Kopf schlägt gegen die Wand und er wird hin- und hergeschleudert.

Es gab einen Moment, in dem ich sicher war: Ich werde sterben. Pete Koukov

Das Flugzeug dreht sich auf den Rücken, während es über die Landebahn schlittert - bis es endlich stoppt. Die Passagier:innen hängen kopfüber in ihren Sitzen, auch Pete. Er schafft es, sich abzuschnallen, und landet auf dem Boden des Flugzeugs - der eigentlich die Decke ist. Per Durchsage werden die Verunglückten aufgefordert, auf ihren Plätzen zu bleiben. Fast fünf Minuten müssen sie ausharren. Und das, obwohl es brennt und Kerosin austritt. Pete erinnert sich:

Es war ruhiger, als man es erwarten würde. Klar, es gab Schreie und Rufe - aber die meisten blieben erstaunlich gefasst. Pete Koukov

Der Flug 4819 von Minneapolis liegt kopfüber auf der Landebahn des Pearson International Airport in Toronto. Zuvor war das Flugzeug beim Landeanflug abgestürzt. Bild: Anadolu Agency

Dann öffnet die Crew die Türen, und alle müssen der Reihe nach rausspringen, eine Treppe gibt es nicht. Trotz der dramatischen Szenen kommt niemand ums Leben. 21 Fluggäste müssen verletzt ins Krankenhaus. Pete kommt mit leichten Verletzungen davon. Und fliegt inzwischen wieder - beruflich hat er keine andere Wahl.

Wie übersteht die "Galileo"-Reporterin eine Crash-Simulation? Was entscheidet nach einem Flugzeugunglück über Leben und Tod? Wie kann man die eigenen Überlebens-Chancen maximieren? Das will "Galileo"-Reporterin Nadine für das "Galileo"-Format "Real Survivor" herausfinden. Sie besucht das "Dynamic Advanced Training", ein hochmodernes Luftfahrt-Trainingszentrum in Dubai, wo sich reale Crews auf potenzielle Notfälle vorbereiten. Zwei erfahrene Flugsicherheits-Experten zeigen Nadine, worauf es ankommt. Das Training findet an Bord eines echten Flugzeugs statt, das auf bewegliche Hydraulikarme montiert ist. Die Reporterin muss ein Feuer löschen, sich kopfüber hängend aus einem Sitz befreien und die schwere Flugzeugtür aufhebeln. Die größte Herausforderung wartet am Ende auf sie: Sie erlebt bei einer realistischen Simulation, wie sich ein Flugzeugabsturz anfühlt. Dann zählt jede Sekunde: Sie muss sich selbst befreien. Ob und wie Nadine entkommen kann, siehst du in der "Real Survivor"-Episode oben im Beitrag. Außerdem erfährst du, warum Lithium-Ionen-Akkus von Handys zur Gefahr werden können, wie du dich bei einem Absturz am besten hinsetzt und was du in jedem Fall tun solltest, damit du für den Ernstfall gerüstet bist.