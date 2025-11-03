Gefährlicher Bären-Highway: "Galileo" zeigt den tödlichen Tourismus-Trend

In Deutschland grenzt die Begegnung mit einem Bären an eine Sensation. Nicht so in Rumänien - hier betteln jeden Menge Braunbären um Snacks. Mit gefährlichen Folgen: Selfies mit den Raubtieren enden auch mal tödlich.

"Galileo" im illegalen "Bären-Restaurant" - einer Straße in Rumänien

Tapsige Baby-Bären am Straßenrand, Mama Bär dicht dahinter - in den rumänischen Karpaten boomt ein gefährlicher Braunbär-Tourismus. "Galileo" reist zum Hotspot: zu einer Straße, die sich mitten durch den Lebensraum der Raubtiere schlängelt. Die Touris wissen: Hier gibt es Bären. Die Bären wissen: Hier gibt es Futter. Denn vermeintlich süße Selfies mit (Baby-)Bären ziehen via Social Media immer mehr Neugierige an. Illegalerweise mit im Gepäck: Snacks, um die Tiere möglichst nah an die Selfie-Cam zu locken. Mit schlimmen Folgen für Mensch und Tier. Es gab bereits einige Todesfälle, zuletzt starb ein 48-jähriger Italiener durch einen Bärenangriff. Und da sie laut Behörden "eine Gefahr für Menschen" darstellt, wurde auch die Bärin nach dem Vorfall getötet. Sie hinterließ ein Waisen-Junges, das unser "Galileo"-Team während seines Drehs in einer Auffangstation besucht. In der Folge kannst du uns dabei begleiten. Ranger Mihai Coman erklärt dabei auch, warum es immer mehr Bärenangriffe in der Region gibt. Kleiner Spoiler: Hauptgrund ist, dass sich Touris falsch verhalten.

