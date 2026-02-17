"Goldeneye" in Bulgarien 25 Euro pro Nacht - Schnäppchen oder Scam? "Galileo" testet das günstigste 5-Sterne-Hotel Europas Veröffentlicht: Vor 38 Minuten von Claudia Frickel Auf Joyn ansehen Luxus-Falle oder Schnäppchen-Paradies? Das günstigste 5-Sterne-Hotel Europas Videoclip • 10:01 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Für ein Zimmer in einem 5-Sterne-Hotel musst du in Städten wie Berlin, London oder Zürich 600 Euro und mehr berappen. Im bulgarischen "Goldeneye"-Hotel werden gerade mal 25 Euro fällig. Aber wie viel Luxus bekommst du dafür? "Galileo" macht den Selbstversuch.

Das Schnäppchen-Hotel mit fünf Sternen: Was bietet es wirklich? Erstklassiger Service, Top-Zimmer, tolles Frühstück, viele Extras, großzügiger Wellness-Bereich: Das sind wahrscheinlich einige der Ausstattungsmerkmale, die dir bei einem 5-Sterne-Hotel einfallen. Die Kategorie bedeutet schließlich "Luxus". Mehr geht in Europa fast nicht. Wie kann es dann aber sein, dass ein Zimmer in einem bulgarischen 5-Sterne-Hotel gerade mal 50 bis 60 Euro kostet, mit Spezialangebot sogar nur 25 Euro? Das will "Galileo" wissen und schickt Reporterin Nadine Hadad zum "Goldeneye"-Hotel in Bulgarien. Sie soll dort eine Nacht verbringen und testen, wie viel Komfort Gäste tatsächlich bekommen. Das 2024 erbaute Hotel hat 484 Zimmer und ist an Wochenenden meist ausgebucht. Es liegt in Svilengrad, im Süden des Landes, direkt an der Grenze zur Türkei und zu Griechenland. Von außen sieht das Gebäude mit seinen goldenen Bögen, Säulen, Ornamenten und breiten Treppen aus wie ein Palast. Doch beim Betreten der Lobby merkt Nadine schnell, dass das Hotel ganz anders ist, als sie erwartet hat.

Es haut mich jetzt nicht komplett um. "Galileo"-Hoteltesterin Nadine Hadad

Denn in dem Gebäude befindet sich auch ein Casino mit über 450 Spielautomaten und Tischen, etwa für Poker und Blackjack. Der Weg zum Zimmer führt durch die große Spielhalle - und auch beim Frühstück sitzt Nadine direkt nebendran. Zu jeder Tageszeit ist dort viel los, Gäste zocken, trinken und rauchen. Praktisch für die Spieler:innen: Das Buffet ist rund um die Uhr geöffnet. Aber wie sieht es nun mit den sonstigen Annehmlichkeiten aus? Wie luxuriös ist das Zimmer, wie schick sind Fitnessstudio, Beautysalon und Pool? Das alles nimmt die "Galileo"-Reporterin genauer unter die Lupe. Schau es dir im Beitrag an! Sie will natürlich auch wissen, was das Casino zu bieten hat - und setzt sich selbst an die Automaten.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information So funktioniert die Sterne‑Vergabe in Europa In Deutschland werden Hotels nach dem System des DEHOGA (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) klassifiziert. Das System ist freiwillig, aber weit verbreitet. Die fünf offiziellen Kategorien sind: 1 Stern - Tourist, 2 Sterne - Standard, 3 Sterne - Komfort, 4 Sterne - First Class, 5 Sterne - Luxus. Dazu kommen die zwei Zusätze "4 Sterne Superior" und "5 Sterne Superior", wenn ein Hotel die Mindestanforderungen in einer Kategorie deutlich übertrifft. Der DEHOGA vergibt Punkte für mehr als 270 Kriterien, beispielsweise Zimmergröße, Ausstattung bei Bett, Bad und Technik, Gastronomie, Wellness sowie Serviceleistungen wie Rezeption und Zimmerservice. In 20 europäischen Ländern gilt dank der Hotelstars Union ein einheitliches Klassifizierungssystem mit denselben Kriterien wie in Deutschland. Allerdings legen nicht alle diese gleich streng aus. Zu Hotelstars gehören unter anderem Österreich, die Schweiz, Tschechien, Belgien, die Niederlande - und Bulgarien. Übrigens haben Länder wie Italien, Großbritannien, Spanien, Frankreich und Portugal eigene Systeme zur Einstufung. Dort können fünf Sterne etwas anderes bedeuten als bei uns.

Das Casino-Erlebnis steht im Mittelpunkt Das "Goldeneye" sieht sich als Gesamtpaket aus Hotel und Casino. Laut Direktor ist alles darauf ausgerichtet, "das Casino-Erlebnis zu genießen", wie er der Reporterin erklärt. Wer viel spielt, kann sogar Punkte sammeln - und bekommt dann Rabatte, etwa auf den Zimmerpreis. Dann wird die Übernachtung noch günstiger. Wer den Diamant-Status erlangt, wohnt sogar kostenlos. Aber wie viel muss man dafür zocken? Nadine probiert es aus - und hat Glück. Wie viel sie gewinnt oder verliert, siehst du in ihrer Reportage. Außerdem erfährst du, welcher Gäste-Typ das Hotel haupsächlich besuchen und welchen Tipp der Hoteldirektor Nadine gibt, damit sie höhere Gewinne erzielt.