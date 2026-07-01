"Sieht schlimmer aus, als es schmeckt"
Chiasamen-Apfel-Suppe: Mit diesen kuriosen Lebensmitteln hält sich GNTM-Chefin Heidi Klum fit
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Heidi Klum zeigt ihren Fans gern, was sie isst und wie sie es zubereitet. Manche Kombination wirkt dabei auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig.
Die Mischung macht's: Heidi Klum achtet sehr auf eine gesunde Ernährung, aber zwischendurch darf auch mal geschlemmt werden. So könnte man das Motto der Jury-Chefin von "Germany’s Next Topmodel" zusammenfassen. Regelmäßig können sich ihre Fans auf Instagram davon überzeugen. In Koch-Videos zeigt die 53-Jährige, was bei ihr auf dem Teller landet: besonders häufig frisch zubereitete Suppen.
Nicht alles möchte man nachmachen. So offenbarte sie bereits, dass sie gern mal eine große Knoblauchzehe genießt, die - getunkt in Manuka-Honig - dem Immunsystem einen positiven Schub geben soll.
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Heidi Klum schwört auf Chiasamen-Apfel-Suppe
Gerade hat Heidi Klum ein neues Frühstücksrezept geteilt: Chiasamen-Apfel-Suppe soll ihr am Morgen Energie geben. Optisch vielleicht nicht jedermanns Sache. Das merkt sie selbst scherzhaft an: "Es schaut schlimmer aus, als es schmeckt", lacht sie in ihrem Clip. Geschmacklich kann die Suppe aber offenbar bei ihr punkten.
Die Model-Chefin betont, dass sie aktuell "auf einem supergesunden Trip" sei. Eine selbstgemachte Linsensuppe köchelt dabei auf dem Ofen in ihrer Küche. Und abends kommt ein Tomaten-Gurken-Salat verfeinert à la Klum auf den Tisch: mit reichlich Zwiebeln und Knoblauch.
Allerdings serviert sie auch ein Kontrastprogramm: Heidi Klum präsentiert aktuell ihre neuen Chips-Kreationen, die sie mit einem bekannten Hersteller entwickelt hat. Drei Geschmacksrichtungen soll es geben, darunter "Brathähnchen". Demnächst sollen die Snacks auf den Markt kommen.
Nach WM-Aus der DFB-Elf bringt sich Heidi Klum in Stellung
In einer anderen Sache hat sich Heidi Klum ebenfalls gerade bei Instagram gemeldet. Nach dem bitteren WM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, präsentiert die GNTM-Chefin in einem Video ihre eigenen fußballerischen Qualitäten und erklärt scherzhaft in Richtung des DFB, dass sie das nächste Mal "gerne zur Verfügung" stehe.
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