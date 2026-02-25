Ungewohntes Bild von Ex-Kandidat "Das macht glücklich": GNTM-Gewinner Moritz zeigt sich von seiner emotionalen Seite Aktualisiert: Vor 42 Minuten von C3 Newsroom Germany's Next Topmodel Moritz gewinnt "Germany's Next Topmodel" 2025 Videoclip • 10:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

GNTM-Sieger Moritz gilt als Mr. Pokerface. Im exklusiven Interview lässt er überraschend durchblicken, was ihn wirklich glücklich macht - und spricht über Jobs, seine Freundin und seine Pläne mit GNTM und Heidi.

Die neue GNTM-Staffel ist gestartet! Jetzt ganze Folgen kostenlos anschauen

"Mir geht’s gut": Moritz im Post-GNTM-Modus Wer Moritz' Reise in der vergangenen Staffel "Germany's Next Topmodel verfolgt hat, weiß: Emotionale Ausraster oder Tränen-Momente waren so gar nicht sein Ding. Umso berührender ist es, ihn jetzt im Interview auf der Premiere der 21. Staffel zu sehen - immer noch laid-back, aber mit kleinen Gefühls-Glitches. Auf die Frage, wie es ihm seit seinem Sieg ergangen ist, antwortet er gewohnt knapp: "Mir geht’s gut." Doch dann scheint sich das Male Model einen Ruck zu geben und wird ziemlich konkret. Die Teilnahme habe ihn "sehr viel weitergebracht" und er sei wirklich glücklich, mitgemacht zu haben. Für Moritz-Verhältnisse ist das schon fast eine kleine Liebeserklärung an GNTM.

So steht es um Moritz' Modeljobs Auch beruflich scheint sich einiges zu tun, nur reden will er noch nicht so richtig darüber. Es gebe "schon was", auf das er sich sehr freue, sagt er, dürfe aber noch nicht näher darauf eingehen, denn "man darf ja nicht zu viel verraten". Was er erzählen kann: Auf der Berlin Fashion Week war er wieder für Kilian Kerner auf dem Laufsteg. "Das war jetzt mein drittes Mal, wo ich für Kilian gelaufen bin", erzählt er. Das erste Mal sei vor einem Jahr gewesen, dann im Sommer und jetzt wieder.

Ist immer gut, immer cool, mit Kilian zusammenzuarbeiten - war wieder ein schönes Erlebnis. Moritz über seine Jobs mit Kilian Kerner

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wie blickt Moritz auf GNTM 2026? Auf die gerade angelaufene 21. Staffel ist Moritz jedenfalls schon gespannt, schließlich kann er sie mit einmaligem Insider-Wissen verfolgen. Der 20-Jährige gelobt, so oft wie möglich einzuschalten, vor allem, wenn er in Deutschland sei.

Ob ich mir komplett jede Folge angucke, weiß ich noch nicht, aber ich probier’s auf jeden Fall. Moritz will nichts verpassen

Besonders gespannt ist er auf die neuen Male Models: "Für mich ist es halt interessanter, die Männer anzugucken", sagt er, findet aber die Mischung am spannendsten. Richtig aufregend werde es, "wenn sie zusammengeführt werden. Dann in L.A. ist ja eigentlich das Coolste."

"Das macht mich glücklich": Moritz über seine Freundin Der Moment, in dem Moritz wirklich ein bisschen emotional wird, kommt, als es um seine Freundin geht. Er ist bei der GNTM-Premiere nicht allein unterwegs - und gefragt, wie wichtig es ihm ist, dass sie ihn zu Jobs und Show-Terminen begleitet, sagt er: "Das bedeutet mir schon viel." Sie unterstütze ihn "bei allen Sachen." Und ergänzt:

Das macht mich ja dann auch glücklich. Moritz zeigt sich ungewohnt emotional

Für jemanden, der sonst jede Challenge mit Pokerface abspult, ist das ein ziemlich großes Gefühls-Statement. Trotz Modelstress wirkt sein Leben gerade erstaunlich entspannt. Anders als viele Kolleg:innen klagt Moritz nicht über Dauer-Hustle: Er habe "schon auch viel Freizeit". In den letzten Monaten habe er sogar "relativ viel Urlaub gemacht". Die Zeit für sich müsse man auch genießen, findet er - ein bisschen Me-Time-Balance zwischen Runway, Job und Privatleben. Auch hinsichtlich des neuen GNTM-Casts bleibt Moritz entspannt. Ja, er kennt tatsächlich jemanden aus der neuen Staffel - Juna. Insider-Secrets gäbe es da allerdings keine. Am meisten freut er sich an dem Abend sowieso darauf, "die ganzen anderen Leute von GNTM" wiederzusehen, mit denen er "die ganze Reise" gemacht hat.

Ziele mit Augenzwinkern: Von L.A.-Finale bis Heidi-Halloween Und dann ist da noch dieser eine Abend im Jahr, der selbst bei einem coolen Typen wie ihm für echtes Augenleuchten sorgt: Heidi Klums Halloween-Party. Moritz war zuletzt dabei - und schwärmt zurückhaltend, aber eindeutig, dass es "auf jeden Fall sehr cool" war. Auf die Frage, ob er dieses Jahr wieder hingeht, kommt die vielleicht emotionalste Moritz-Antwort überhaupt:

Hoffentlich. Also wenn ich es schaffe, nach L.A. zu fliegen und wieder eingeladen werde, dann safe wieder da. Moritz