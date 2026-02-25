"7 Jahre. Wow." Sieben Jahre Ehe: So privat feiern Heidi Klum und Tom Kaulitz ihren Hochzeitstag Aktualisiert: Vor 21 Minuten von Buzzwoo Statt Blitzlichtgewitter und Red Carpet setzen Heidi Klum und Tom Kaulitz zu ihrem siebten Hochzeitstag auf Zweisamkeit im Bett, Sekt am Morgen und ein Rosenmeer voller Romantik. Bild: picture alliance / Anadolu

Wer bei Heidi Klum und Tom Kaulitz an Glamour-Party denkt, liegt diesmal falsch. Zum siebten Hochzeitstag zeigen sich die beiden so intim und entspannt wie selten zuvor.

Ein Jubiläum im Pyjama-Look Am Sonntag hieß es bei Heidi Klum und Tom Kaulitz: Prost auf die Liebe! Doch statt Dinner im Sterne-Restaurant oder großer Sause entschieden sich die beiden für eine deutlich gemütlichere Variante. Auf ihrem Instagram-Account teilte die 52-Jährige ein Video, das sie und ihren Mann mit zerzausten Haaren im Bett zeigt: ein Glas Sekt in der Hand, ein Lächeln im Gesicht. Dazu schrieb sie schlicht und voller Gefühl: "7 Jahre. Wow. Ich liebe dich so sehr, Tom." Mehr braucht es offenbar nicht, um ihre Gefühle zu beschreiben. Die Botschaft: Ihre Liebe lebt von Nähe, nicht von Inszenierung.

Frühstück, Pool und Rosenherz Auch in ihrer Story ließ Heidi ihre Fans an diesem besonderen Tag teilhaben. Der Start in den Hochzeitstag begann kulinarisch mit einem ausgedehnten Frühstück aus Bacon, Spiegelei, Avocado und frischen Tomaten. Ganz bodenständig und ohne viel Tamtam. Später ging es entspannt weiter: Sonne tanken am Pool, Snacks griffbereit, einfach die gemeinsame Zeit genießen. Ein echtes Highlight wartete ebenfalls: Ein großes Herz aus roten Rosenblättern sorgte für romantische Stimmung. Die Bilder sprechen für sich: Verliebte Blicke, viel Gelächter und diese spürbare Vertrautheit, die nur Paare teilen, die sich wirklich gefunden haben.

