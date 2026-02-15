Änderung seines Lifestyles "Leider ist die echte Modelwelt nicht GNTM": Ex-Kandidat Faruk spricht Klartext über die Branche Veröffentlicht: Vor 22 Minuten von C3 Newsroom Faruk bei der Preview zur 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" im Zoo Palast Berlin. Bild: PIC ONE

Ex-GNTM-Model Faruk blickt auf seine Zeit in der Show zurück - und auf eine Modewelt, die längst nicht so divers ist wie im TV. Warum er der Meinung ist und in welche Richtung er sich entwickeln will, verrät er im exklusiven Interview.

Im vorigen Jahr schlug Faruks Diskussion bei einem Casting große Wellen in der Modelwelt und den Fans von "Germany's Next Topmodel". In einem exklusiven Joyn-Interview erzählt er, welche Auswirkungen diese Folge auf seine Karriere hatte und warum er nach seinem Aus bei GNTM beschlossen hat, sein Leben zu ändern.

Faruk über GNTM-Comeback, Star-Gäst:innen und seinen "neuen" Lifestyle Auf die neue Staffel ist der ehemalige Teilnehmer richtig gespannt und gleichzeitig auch "bisschen neidisch", welchen Leuten die Kandidat:innen aus der 21. Staffel begegnen. Vor allem ein Name hat es ihm dabei angetan: Demi Lovato.

Das find ich krass, die ist ein Weltstar. Faruk zur neuen GNTM-Staffel

Optisch hat sich der Dortmunder seit seiner GNTM-Zeit verändert - schlanker, definierter, erwachsener. Auf die Frage, wie die Show seinen Lifestyle beeinflusst hat, sagt er offen, dass ihm durch die Teilnahme klar geworden sei, dass Modeln das ist, was er wirklich machen möchte. Doch den Schutzraum der Show hat er bereits verlassen und feststellen müssen, dass Diversität in klassischen Agenturen, bei Castings und auf Runways nicht immer großgeschrieben wird.

Leider ist die echte Modelwelt nicht GNTM. Faruk zm Model-Buisiness

Die Branche braucht Veränderung Während Diversität bei GNTM sichtbar, eingeladen und gefeiert wird, ist das "in der echten Modelwelt noch nicht so vorangeschritten". Für Faruk bedeutet das eine wichtige Entscheidung für seinen Lifestyle:

Ich kann die Branche nicht ändern, also ändere ich mich ein bisschen. Faruk zu seinem Lifestyle nach dem GNTM-Aus

Im Interview betont Faruk, dass diese Änderungen ihm gleichzeitig auch körperlich und mental sehr guttun.

GNTM-Szene mit Designer immer noch im Kopf Seine viel diskutierte Begegnung mit Style Director Oliver Rauh während der Staffel beschäftigt ihn offenbar immer noch - aber auf eine überraschend positive Weise.

Was war passiert? Das Fazit von Oliver Rauh, Style Director und stellvertretender Chef-Redakteur der "Approved", hatte Faruk beim Casting für ein Box-Shooting extrem verstimmt. "Du hast uns von deiner persönlichen Geschichte erzählt. Nutze sie, um noch ein bisschen selbstbewusster zu werden und noch ein bisschen mehr Workout zu machen." Dabei griff sich Rauh an den eigenen Bauch. Für Faruk eine klare Form von Diskriminierung, es kam zum Eklat. Auch eine anschließende Aussprache zwischen dem Male Model und dem Style Director konnte die Wogen nur bedingt glätten. Doch Faruks klare Haltung hat bleibende Spuren in den Köpfen hinterlassen.

Faruk wünscht sich respektvollen Umgang Seit der Ausstrahlung hätten sich viele Leute aus der Branche gemeldet, erzählt er, und "das gefeiert", dass er sich standhaft gezeigt habe. "So was ist mir nur einmal im Leben passiert, zum Glück", sagt er heute. Er bereue die Szene nicht, im Gegenteil:

Ich glaub, die ganzen professionellen Leute aus der Branche würden so was auch niemals sagen. Faruk über seinen Bodyshaming-Eklat

Wer kein Interesse an ihm habe, müsse das nicht auf verletzende Weise kommunizieren - und genau darin liegt für ihn der Unterschied zwischen respektvollen Profis und Menschen, die nur triggern wollen.

Zwischen Schauspiel und Modeln - und warum er Liebe nicht sucht Beruflich steht Faruk gerade zwischen zwei Welten: Schauspiel und Modeln. Aktuell sei das Schauspielfeld "ein bisschen sicherer", sagt er, weil dort konkrete Chancen näher liegen. Gleichzeitig hofft er, dass sich in den nächsten zwei bis drei Monaten auch im Modelbereich mehr ergibt. "Es ist ja nie hundert Prozent fest in diesem Bereich", erklärt er. Deshalb wolle er noch nichts verkünden, "was nicht feststeht", er hoffe nur, dass er "in ein paar Monaten dann schon ein bisschen mehr sagen kann".

Privat klingt Faruk nüchtern ehrlich. Gefragt nach der Liebe sagt er erst:

In der Liebe? Gerade schlecht. Also eigentlich neutral. Faruk zum Thema Liebe