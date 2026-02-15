Karriere nach der Show Vom Laufsteg ans Film-Set: Diese GNTM-Stars erobern Film und Fernsehen Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von spot on news V. l.: Sarah Knappik, Larissa Marolt, Barbara Meier und viele mehr haben den Sprung vor die Filmkamera geschafft. Bild: IMAGO/APress/Michel Kaers/Panama Pictures/Adobe Stock

Mehr als nur Laufsteg: Welche ehemaligen Kandidatinnen von "Germany's Next Topmodel" heute erfolgreich vor der Kamera stehen und wie sie den Sprung in die Schauspielerei geschafft haben, erfährst du hier.

Am 11. Februar fiel der Startschuss für die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben und Joyn. Seit über 20 Jahren schickt Heidi Klum Frauen - und seit 2024 auch Männer - über den Laufsteg. Dabei geht es längst nicht nur ums Modeln: Immer wieder müssen die Kandidat:innen auch ihr Schauspiel-Talent zeigen, etwa in Werbespots oder sogar in Sketchen mit Otto Waalkes. Denn für die Model-Chefin zählt vor allem eines - ein echtes Gesamtpaket. Viele der ehemaligen Kandidatinnen zieht es nach der Show dennoch eher ins Reality-TV. Aber einige haben die Casting-Sendung tatsächlich als Sprungbrett für eine ernsthafte Karriere vor der Film- und Fernsehkamera genutzt.

Larissa Marolt Larissa Marolt beim ZDF-Empfang im Lokal Hugos während des Filmfests München. Bild: IMAGO/Michel Kaers

Larissa Marolt, die Achte der 4. Staffel, schloss 2013 vier Jahre nach ihrer Show-Teilnahme in New York eine professionelle Schauspielausbildung ab. Schon 2011 war die 33-Jährige in über 100 Folgen der Telenovela "Anna und die Liebe" zu sehen. Es folgten Episodenrollen bei "SOKO München" oder "Alarm für Cobra 11", bevor sie 2017 eine Hauptrolle in der 14. Staffel von "Sturm der Liebe" als Ärztin Alicia Lindbergh übernahm. Von 2020 bis 2021 spielte Marolt zudem in der ZDF-Serie "Blutige Anfänger", danach etwa in "Unter uns" und "In aller Freundschaft". Zuletzt war sie 2025 im "Inga Lindström"-Film "Minnas Traum" zu sehen. "Meine größte Leidenschaft war schon immer die Schauspielerei", schwärmte sie im November im Interview mit der "Abendzeitung".

Marie Nasemann Marie Nasemann beim "GQ Men of the Year Award" im Metropol in Berlin. Bild: Eventpress

Marie Nasemann kämpfte sich ebenfalls 2009 bis ins Finale. Von 2013 bis 2016 absolvierte sie eine Schauspielausbildung an privaten Schauspielschulen in München und Hamburg. Daraufhin übernahm die 36-Jährige zunächst Gastrollen etwa in "SOKO München" oder "Um Himmels Willen", bevor sie 2024 ihre erste Hauptrolle im Spielfilm "Manchmal denke ich plötzlich an dich" verkörpern durfte. Für ihre Rolle in der experimentellen ARD-Miniserie "For the Drama" wurde Nasemann sogar beim London Film Festival in der Kategorie "International Best Actress" nominiert.

Auch auf der Theaterbühne war sie schon zu Hause - 2017 stand sie am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, in der Spielzeit 2018/2019 gehörte sie zum Ensemble des Jungen Staatstheaters Karlsruhe.

Barbara Meier GNTM-Gewinnerin Barbara Meier, hier auf dem roten Teppich in Dortmund. Bild: Imago / Panama Pictures

Barbara Meier, die Gewinnerin der 2. Staffel (2007), erhielt 2010 ohne Schauspielerfahrung die Rolle im ProSieben-Thriller "Schreie der Vergessenen" und absolvierte anschließend eine Grundausbildung an der New York Film Academy und nahm privaten Schauspielunterricht. Seither ist ihre Filmografie beeindruckend gewachsen: Episodenhauptrollen in ZDF-Krimireihen wie "Der Alte" und "Notruf Hafenkante", der Kinofilm "Wolke unterm Dach", der internationale Netflix-Film "Army of Thieves" an der Seite von Matthias Schweighöfer oder eine Gastrolle in der bayerischen Kultserie "Dahoam is Dahoam". Ganz aktuell war die 39-Jährige in dem "Dinner for One"-Ableger "Miss Sophie - Same Procedure as Every Year" etwa neben Kostja Ullmann oder Moritz Bleibtreu zu sehen.

Taynara Wolf Taynara Wolf bei der Berlin Opening Night 2026 im Hotel SO Berlin. Bild: Eventpress

Taynara Silva-Wolf erreichte 2016 in der 11. Staffel den fünften Platz und baute sich danach ein zweites Standbein als Schauspielerin auf. 2018 erhielt die 29-Jährige eine Rolle in der SAT.1-Serie "Alles oder Nichts". Nach Nebenrollen in "SOKO München" und einem "Tatort" folgte von 2020 bis 2021 eine feste Rolle in der Serie "Der Lehrer". Ihr bislang größter Coup: eine Hauptrolle in der zweiten Staffel der ZDF-Serie "Der Palast", in der sie neben Benno Fürmann eine Tänzerin spielt. Zuletzt stand Wolf in der Disney+-Produktion "Call My Agent! - Berlin" vor der Kamera.

GNTM hat mir in der Branche einige Türen geöffnet. Für Taynara stand immer fest, dass sie Schauspielerin werden möchte.

"Ich bin mir zwar sicher, dass ich meinen Weg so oder so gegangen wäre, aber es war eine willkommene Abkürzung", erklärte sie 2025 im Interview mit "Marie Claire".

Wanda Badwal Wanda Badwal modelt hier bei einer Show auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin. Bild: VISTAPRESS

Wanda Badwal belegte 2008 in der 3. Staffel den vierten Platz. Schon vor GNTM hatte sie die Schauspielschule Stage School besucht und Theaterauftritte in London, Rom und Hannover absolviert. Nach der Show übernahm die 41-Jährige die Hauptrolle im Musical "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" am Schillertheater Berlin, hatte Auftritte in den ZDF-Krimiserien "Ein Fall für Zwei" und "Flemming", in der Serie "Countdown - Die Jagd beginnt" oder in "Danni Lowinski". Im Kino war sie in "Same Same But Different" zu sehen. Später hat sich Badwal als Yoga- und Meditationslehrerin neu erfunden.

Sarah Knappik Sarah Knappik posiert hier bei bei einer Filmpremiere im Friedrichstadt-Palast in Berlin. Bild: IMAGO/APress

Und dann ist da ja auch noch Sarah Knappik. Wenn es eine GNTM-Teilnehmerin gibt, die ihr Hollywood-Abenteuer wirklich maximal ausgeschlachtet hat, dann ist sie es. Die Achtplatzierte der 3. Staffel (2008) erzählte bei "Kampf der Realitystars" 2023 voller Stolz von ihrem Durchbruch in der Traumfabrik. Die 39-Jährige habe sich in einem "weltweiten Casting" durchgesetzt und es "wegen meiner Persönlichkeit" nach Hollywood an die Seite von David Hasselhoff geschafft. Klingt beeindruckend - wäre da nicht ein kleines Detail: Knappik wirkte 2016 und 2017 in Mini-Auftritten in den Trashfilmen "Sharknado 4" und "Sharknado 5" mit.

