Unzertrennliches Traumpaar "Glück gehabt mit meinem Ossi": Heidi Klum über ihre Liebe Tom Kaulitz Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Annalena Graudenz Tom Kaulitz und Heidi Klum strahlen auch nach acht gemeinsamen Jahren sichtlich glücklich. Bild: IMAGO/Avalon.red

Man kann sie sich inzwischen nicht mehr getrennt voneinander vorstellen: Heidi Klum und Tom Kaulitz gehen seit acht Jahren gemeinsam durchs Leben. Trotz eines Altersunterschieds von 16 Jahren wirkt ihre Beziehung so gefestigt wie eh und je. Die Moderatorin erklärt nun, warum die Verbindung so gut funktioniert.

Als das Paar vor fast einem Jahrzehnt Schlagzeilen mit ihrer Beziehung machte, nahmen die Wenigsten ihre Romanze anfangs ernst. Doch acht Jahre später ist auch den letzten Zweiflern klar: Die Liebe zwischen der Unternehmerin und dem Musiker ist echt. Und das Eheglück ohne Krisen-Gerüchte oder Schlagzeilen stabil.

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Gemeinsame Werte statt Blick auf das Alter Auch wenn für Außenstehende der doch deutliche Altersunterschied immer wieder ein Thema ist, hat Heidi Klum offensichtlich einen anderen Blick auf die Beziehung. "Am Ende des Tages haben Tom und ich dieselben Werte, und deshalb funktioniert das auch so supergut mit uns", erklärt die 53-Jährige im Gespräch mit der "Superillu". Alter ist eben doch nur eine Zahl. Ihre Beziehung machten Heidi Klum und der Gitarrist der Band Tokio Hotel im Jahr 2018 öffentlich. Kurz darauf folgte bereits die Verlobung. Ein Jahr später heiratete das Paar. Seitdem präsentieren sich die beiden regelmäßig gemeinsam bei Veranstaltungen, gewähren Fans über soziale Medien Einblicke in ihren Alltag und wirken immer noch wie frisch verliebt. Eine Liebe im Schnelldurchlauf, die jedoch seit vielen Jahren konstant hält. Auch Jahre nach der Hochzeit scheint die Begeisterung füreinander ungebrochen. Klum beschreibt ihren Ehemann als perfekten Partner, auf den sie sich jederzeit verlassen könne. Besonders seine liebevolle und warme Art habe es ihr angetan. "Mein Mann ist einfach ein total offener, herzlicher Mensch und immer für mich da", sagt sie über Tom. Anschließend fügt sie mit einem Lächeln hinzu: "Ich habe echt Glück gehabt mit meinem Ossi!"

Trotz 16 Jahren: Der Altersunterschied war nie ein Hindernis Während sich die Öffentlichkeit mit ihrer Meinung über den Altersunterschied des Paares selten zurückhält, spielte dieser innerhalb der Beziehung offenbar von Beginn an eine untergeordnete Rolle. Heidi Klum äußerte sich bereits in einem früheren Interview dazu, wie Tom Kaulitz auf das Thema reagierte, als die beiden sich näher kennenlernten. "Als wir anfingen zu daten, sagte ich ihm, ich sei 16 Jahre älter als er, dessen müsse er sich bewusst sein", sagte Klum gegenüber der "Bild". Seine Antwort beeindruckte sie. Tom habe ihr erklärt, was er an ihr schätzte – und das hatte nicht nur mit ihrem Aussehen oder Erfolg zu tun. "Tom meinte, er liebe ja auch mein Gehirn und mein Wesen, und ich sei so viel interessanter als die jungen Frauen", so Klum. Für sie sei der Altersunterschied eh nie ein großes Thema gewesen.