Staffel-Liebling packt aus "Auch für die Reichweite": Marlene spricht offen über die Rolle von Social Media bei GNTM Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Jan Islinger Germany's Next Topmodel Fun, fabulous, rich: Marlenes letzter Walk der Staffel Videoclip • 11:24 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Marlene war ein absoluter Publikums-Liebling der 21. Staffel. Ihre nahbare und fröhliche Art kam stets gut an bei den Fans. Doch nun offenbart sie eine unbequeme Meinung - und spricht damit aus, was viele Zuschauer:innen schon lange geahnt haben dürften.

Die 21. Staffel GNTM auf Joyn Jetzt kostenlos anschauen

Aber es heißt doch "Germany's Next Topmodel" ... Seit über zwei Jahrzehnten begeistert Heidi Klum mit ihrer Ausnahme-Show "Germany's Next Topmodel" den deutschsprachigen TV-Markt. Als die ersten Folgen 2006 ausgestrahlt wurden, hatten die Zuschauer:innen für ihre Röhrenfernseher noch liebevolle Kosenamen wie "Mattscheibe" oder "Flimmerkiste". Auch wenn die Wohnzimmer-Prestige-Objekte von heute mit Marketing-Superlativen wie Ultra-HD, HDR, O- oder Q-LED geschmückt werden, hat sich an der Faszination für GNTM wenig geändert. Wohl aber am Umfeld, in dem sich die Show bewegt. Neben Streaming-Angeboten aller Art nehmen heute vor allem Social-Media-Plattformen einen großen Teil der medialen Aufmerksamkeit ein. Wenig verwunderlich also, dass die Kandidat:innen rund um GNTM dieses Potenzial erkannt haben und gezielt nutzen wollen. Zumindest, wenn es nach der Fünftplatzierten, Marlene, geht.

Marlene über die Rolle von Social Media bei der GNTM-Teilnahme Marlene und Merret auf dem Red Carpet beim Final-Screening in Berlin. Bild: Joyn

Vor rund zwei Wochen ging die 21. Staffel zu Ende und damit finden sich zwei weitere Gewinner:innen auf dem Cover der "Harper's Bazaar" wieder. Das erklärte Ziel von Ibo und Aurélie: Im Model-Business groß durchstarten!

Dass dieses Ziel nicht allen Kandidat:innen gelingen kann, liegt in der Natur der Sache. Doch neben der Möglichkeit, in der Mode-Industrie Fuß zu fassen, bietet die Show durchaus auch die Möglichkeit, anderweitig durchzustarten. So sieht das jedenfalls Marlene, mit der wir exklusiv am Final-Abend in Berlin gesprochen haben. GNTM sei ein super Sprungbrett ins Model-Business, so Marlene. Aber man dürfe das Thema Social Media nicht außer Acht lassen, erklärt sie weiter.

Wir würden alle lügen, wenn wir nicht sagen, wir hätten es nicht auch für die Reichweite gemacht. Marlene

Reichweite allein, so die 20-Jährige, sei allerdings nicht automatisch auch ein Erfolgsgarant. Man müsse diese Strahlkraft auch entsprechend nutzen. "Jetzt kommt es drauf an. Was machst du damit? Machst du es richtig? Dann schaffst du es auch weiter. Und wenn du es schleifen lässt, bringen dir die Follower-Anzahlen auch nichts ..." Ist damit der wiederholt geäußerte Vorwurf bekräftigt, dass den GNTM-Kandidat:innen die Social-Media-Reichweite heutzutage wichtiger ist als eine Model-Karriere? Mitnichten. Laut Marlene gehören die Sozialen Medien einfach mittlerweile zu jedem Beruf in der Öffentlichkeit.

Marlenes Laufsteg-Karriere geht weiter Marlene selbst muss sich über ihren Social-Media-Auftritt derzeit höchstens am Rande Gedanken machen. Denn wie die Erftstädterin verrät, läuft es für sie ziemlich rund im Model-Kosmos. "Ich bin sehr zufrieden und bekomme weiterhin Jobs. Ich möchte dieses Modelleben jetzt einfach weiterführen." Für sie sei Social Media eher ein Teil der Berufs-Beschreibung, laufe aber eher nebenher.

Klar, Influencer sein gehört einfach dazu. Marlene

Wie Marlene weiter erzählt, ist sie demnächst auf mehreren Runways zu sehen. Sie arbeite dort für eine "familiäre Marke", so die 20-Jährige weiter. Näheres wollte sie noch nicht verraten. Doch alles in allem könne sie sich überhaupt nicht beschweren. Wir drücken jedenfall die Daumen und halten die Augen offen, auf welchem Laufsteg wir Marlene demnächst erspähen können. Mit ihrer Einstellung zu Social Media dürfte Marlene jedenfalls nicht alleine dastehen. Viele der ehemaligen Teilnehmer:innen nutzten ihre Reichweite, um in anderen Berufsfeldern durchzustarten.

Doch egal über welche Art von Bildschirm die ehemaligen GNTM-Models flimmern: Die Angst vor KI dürfte mittlerweile größer sein, als die vor "viereckigen Augen" in den 90ern und 2000ern.