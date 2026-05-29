Alles läuft auf einen Moment hinaus: das GNTM-Finale. Aurélie ist einer der letzten drei Kandidatinnen und gibt im exklusiven Joyn-Interview Einblicke in ihre Gefühle und Gedanken vor der entscheidenden Show.

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Exklusives Interview mit Aurélie Alles sitzt: Aurélie liefert beim "Harper's Bataar"-Cover-Shooting ab und begeistert die Jury mit Tempo und Präsenz. Bild: ProSieben / Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Mit Energie, Konstanz und einer großen Portion Herz hat sich Aurélie bis ins Finale gearbeitet. Im Joyn-Interview spricht die 22-jährige Flugbegleiterin aus Pulheim über eine Reise voller Emotionen, echte Freundschaften, innere Ruhe und darüber, warum ihre Zeit bei GNTM sie für immer begleiten wird. Herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins große Finale der 21. Staffel, liebe Aurélie. Hättest du damit gerechnet, es so weit im Wettbewerb zu schaffen? Aurélie: Vielen, vielen Dank! Das ist crazy! Als ich mich beworben habe, hatte ich niemals damit gerechnet, dass ich es bis ins Finale schaffe. Vor allem hätte ich nicht damit gerechnet, dass es Woche für Woche auch ziemlich gut für mich laufen würde. Es ist einfach vollkommen surreal, dass ich jetzt im Finale von GNTM stehe - in der Show, die ich schon schaue, seit ich ein Kind bin! Und jetzt habe ich die Chance, auch noch den Titel zu holen.

Ich bin einfach unendlich dankbar und stolz auf mich! Aurélie

Was waren für dich die Key-Momente der Staffel? Welche Situationen sind dir besonders in Erinnerung geblieben? So bestimmte oder einzelne Key-Momente der Staffel habe ich eigentlich nicht wirklich, weil die komplette Zeit einfach der Key-Moment war. Jedes einzelne Detail. Die Erinnerungen, die Erfahrungen, die ich sammeln durfte, die Freundschaften, die ich geschlossen habe. Aber am meisten werde ich mich an die Momente erinnern, in denen wir als Kandidaten einfach nur Spaß in der Villa und auf der Ranch hatten. Die Dancepartys, die wir in unserem Berliner Model-Loft hatten. All das sind so kleine Key-Momente, die mir die Reise noch um so viel mehr verschönert haben. Mit welchen Kandidatinnen und Kandidaten sind enge Freundschaften entstanden? Mit wem hast du auch nach der Show noch Kontakt? Ich bin so dankbar, dass ich bei GNTM wirklich so tolle Freundschaften schließen konnte. Meine Girls aus dem Zimmer 6 auf der Ranch sind wirklich meine besten Freundinnen geworden. Zimmer 6 besteht aus Marlene, Nana, Juna und Merret. Diese vier Mädels bei GNTM kennengelernt haben zu dürfen, macht mich einfach so unglaublich glücklich. Ich bin so dankbar dafür, dass wir uns bei GNTM kennengelernt haben - und auch noch bis heute eng in Kontakt stehen. Ich bin auch sehr davon überzeugt, dass diese Freundschaft zwischen uns noch über Jahre hinweg anhalten wird!

Das Finale rückt immer näher und die Spannung steigt spürbar. Wie erlebst du die Zeit bis zur Ausstrahlung mental und emotional? Ich bin schon ziemlich aufgeregt auf die Reaktionen zum Finale, aber ich freue mich sehr darauf, zu zeigen, was wir für eine Show auf die Beine gestellt haben.

Ich muss natürlich auch sagen, dass das Finale wirklich auch sehr emotional ist, denn es ist die letzte Folge der Staffel, was bedeutet, dass die Reise GNTM 2026 vorbei ist. Aurélie

Und es ist wirklich total traurig, aber auch schön zugleich, denn während dieser Reise habe ich so viel dazugelernt und wirklich wunderschöne Momente erlebt, die für immer ein Teil von mir sein werden. Ich bin wirklich einfach nur sehr dankbar für diese Zeit. Hast du für dich bestimmte Routinen oder Strategien, um fokussiert und gelassen zu bleiben? Routinen und Strategien, um fokussiert und gelassen zu bleiben, habe ich nicht wirklich. Ich glaube, es ist einfach eine tiefe Ruhe, die in mir herrscht, welche ich mir durch jahrelangem Teamsport aneignen konnte. Denn ohne Fokus und Ruhe entsteht Chaos. Und wie sieht dein Alltag aktuell aus - stehen viele Pressetermine, Interviews oder Vorbereitungen an? Mein Alltag ist auf jeden Fall nicht mehr so, wie er vor GNTM war. Es passiert gerade so viel Neues auf einmal. Ich werde zu Events eingeladen, poste regelmäßig Content auf meinen Social-Media-Accounts, habe Foto-Shootings, werde auf den Straßen erkannt, bekomme liebenswerte Nachrichten von fremden Leuten, die mich unterstützen. Das hat auf jeden Fall meinen Alltag verändert. Zudem habe ich mein Studium begonnen, was auch nochmal eine weitere Herausforderung ist, die ich mir vornehme. Aber was ich sagen kann, auch wenn mein Alltag aktuell etwas stressiger ist als zuvor:

Ich bin unendlich dankbar für jede Chance, die ich bekomme, und möchte diese natürlich auch nutzen. Aurélie

Deswegen hier nochmal ein großes Dankeschön an jeden, der mich unterstützt und beim Finale für mich die Daumen drückt.

Noch ist offen, wer sich am Ende den Titel sichert: Wer hat deiner Meinung nach die größten Chancen bei den Männern - und warum? Wem würdest du den Sieg besonders gönnen? Bei den Männern hat Ibo meiner Meinung nach die größten Chancen zu gewinnen, weil er konstant Woche für Woche abgeliefert und gute Kritik bekommen hat und mit einer der Besten war, wenn nicht sogar auch mal der Beste. Aber um ehrlich zu sein, haben alle drei Boys die Chance auf den Sieg. Godfrey, Tony und Ibo sind die besten drei Boys und haben es somit zu Recht verdient, im Finale zu stehen. Heidi sieht in jedem der drei das Potenzial, der Gewinner der Staffel 21 zu werden, weil deren Leistung auch dafür spricht. Alle drei können stolz auf sich sein, aber ich glaube, das sind die sowieso! Anna oder Daphne: Wer könnte dir im Finale gefährlich nahekommen? Ich würde es allen gönnen, weil wir drei Girls aus einem bestimmten Grund im Finale stehen. Deswegen sind sowohl Daphne als auch Anna meine Konkurrentinnen, weil wir drei um den Titel von GNTM 2026 kämpfen. Am meisten würde ich mich natürlich für mich freuen, ich glaube, das ist ziemlich menschlich, aber alle von uns haben es verdient!

Ohne zu viel zu spoilern: Worauf dürfen sich die Fans im Finale freuen? Die Fans und alle, die sich das Finale ansehen, können sich auf eine einzigartige Show freuen. Komplett im Hollywood-Vibe! Es wird richtig toll. Die Outfits, die Special Guests, die Musik, die Tänzer, unsere Performance. Einfach auf alles, weil so ein Finale gab es bei GNTM bisher noch nie! Du wirst auch beim Final-Event am 28. Mai im Berliner Zoo Palast vor Ort sein. Worauf freust du dich dort am meisten? Ich freue mich so sehr darauf, die anderen Kandidat:innen aus der Staffel wiederzusehen - mit meinen Freunden und meiner Familie dort zu sein und natürlich darauf, wie das Finale aussehen wird. Ich war ja "nur" live dabei, aber das Ganze von außen zu sehen, ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Ich bin so gespannt!

Gab es für dich bereits Model-Jobs außerhalb von GNTM? Wie sehen deine Pläne nach der Show aus - ist schon etwas in der Pipeline? Es gab tatsächlich schon den ein oder anderen Model-Job, den ich abseits der Show ergattern konnte, was mich extrem glücklich macht. Meine Pläne nach GNTM sind auf jeden Fall, mich auf meine Karriere als Model und als Content-Creator zu fokussieren - mein Portfolio zu erweitern und mich anzustrengen, an meinem Ziel zu bleiben: zu modeln. Ein paar weitere Shootings sind auch schon in Planung, auf die ich mich sehr freue. Ich möchte einfach gerne noch mehr an mir arbeiten und mein Potenzial ausschöpfen. Weil Modeln genau das ist, was mir Spaß macht - und ich bin dankbar, dass GNTM mir genau das gezeigt hat. Mein weiterer Fokus liegt auf jeden Fall auf meinem Studium. Das ist mir auch total wichtig, dass ich da am Ball bleibe und meine Bildung nicht vernachlässige. Ich schaue mit sehr großer Vorfreude in die Zukunft und bin gespannt, was alles auf mich zukommen wird.