"Germany's Next Topmodel" GNTM-Gewinnerin Sara Nuru kehrt auf den Catwalk zurück und kämpft mit alten Unsicherheiten Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Sophia Huber Jetzt, wo sie wieder als Model arbeitet, spürt sie alte Unsicherheiten stärker denn je. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Sie ist erfolgreiche Unternehmerin, Moderatorin, Mutter und Vorbild für viele - und trotzdem trifft auch Sara Nuru die eigene Selbstkritik hart.

Model-Comeback mit Stolpersteinen Seit Sara Nuru 2009 als Gewinnerin von "Germany’s Next Topmodel" Bekanntheit erlangte, hat sich ihr Leben radikal verändert. Heute ist die 36-Jährige nicht nur in der Modewelt präsent, sondern auch erfolgreiche Unternehmerin, Moderatorin und Mutter von zwei Kindern. Privat läuft es rund, Sara ist glücklich verheiratet. Doch der Glanz des Erfolgs schützt nicht vor Selbstzweifeln. "Seit ich beschlossen habe, wieder zu modeln, merke ich: Ich esse strenger. Ich trainiere härter. Und es ärgert mich. Weil ich eigentlich dachte, ich hätte das längst hinter mir", erzählt Sara Nuru in einem berührenden LinkedIn-Beitrag.

Alte Unsicherheiten kehren zurück Auch wenn Sara äußerlich stark wirkt, kennt sie den Druck nur zu gut: "Aber es ist da: dieses alte, getriggerte Ich. Die Angst, nicht 'gut genug' zu sein. Aber vor allem dieses Gefühl bewertet zu werden." Und manchmal kommt der Druck direkt von außen. Sara schildert ein konkretes Erlebnis: Auf einer Veranstaltung wurde sie mehrfach gefragt, ob sie schwanger sei, obwohl sie es nicht ist. "Erst beim zweiten Mal hab ich verstanden, dass man sich auf meinen Körper und eine mögliche Schwangerschaft bezieht - turns out: Ich bin zur Zeit NICHT schwanger!"

