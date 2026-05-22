Überraschung im Halbfinale GNTM-Halbfinale: Diese emotionalen Botschaften rühren die Models zu Tränen Aktualisiert: Vor 57 Minuten von Edwin B. Germany's Next Topmodel Emotionale Videobotschaften sorgen kurz vor dem Finale für Tränen Videoclip • 07:49 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Kurz vor dem Finale liegen die Nerven der Models blank - da sorgt eine besondere Überraschung von Heidi Klum für neue Motivation und reichlich Tränen.

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Bedröppelte Stimmung im GNTM-Halbfinale Auch im sonst sonnigen L.A. ziehen heute dunkle Wolken auf - und drücken spürbar auf die Stimmung der Models. Der Regen weckt bei einigen traurige Gefühle.

Mir geht's wie dem Wetter gerade Anna

Ihr "Harper's Bazaar"-Cover-Shooting lief nicht wie erhofft, jetzt sehnt Anna sich nach Rückhalt und einem kleinen Motivationsschub. Da kommt eine Nachricht von Heidi Klum gerade recht: In einem Brief kündigt sie eine Überraschung an, die den Models kurz vor dem Ziel neue Kraft geben soll. Was steckt dahinter?

Die letzte aus Zimmer 6 "Marlene!" - Aurélie kann ihr Glück kaum fassen, als plötzlich das vertraute Gesicht auf dem Bildschirm erscheint. Ihre ehemalige Mitbewohnerin meldet sich aus der Ranch - und hat eine Überraschung im Gepäck: Auch Juna, Nana und Merret sind zugeschaltet. Zwar nur digital, aber vereint in einer gemeinsamen Videobotschaft. Für Aurélie ist der Moment überwältigend, die Tränen fließen. "Rock das für Zimmer 6", lautet der letzte Aufruf ihrer Freundinnen und ehemaligen Villa-Mitbewohnerinnen - nun ist nur noch die Flugbegleiterin übrig. Umso wichtiger ist der Rückhalt kurz vor dem großen Finale.

Ich freu mich einfach so sehr zu wissen, dass die so hinter mir stehen und dass ich noch aus dieser Fünfergruppe hier bin. Aurélie über Marlenes, Junas, Nanas und Merrets Videobotschaft

Emotionale Videobotschaften schenken den GNTM-Models vor dem Finale noch mal Kraft. Bild: ProSieben/Max Montgomery

Den Push, den Anna gebraucht hat Anna hatte sich genau das gewünscht: ehrliches, aufbauendes Feedback. Und genau im richtigen Moment meldet sich Lara mit den passenden Worten. Sie spricht offen darüber, wie schwer der Weg Richtung Ziel werden kann - und dass Zweifel dazugehören. Mit einem High Heel und der GNTM‑Modelmappe macht Lara den Druck sichtbar, dem Anna ausgesetzt ist: der Laufsteg, die Erwartungen, der Anspruch an sich selbst. Gleichzeitig erinnert sie sie daran, wie viel sie bereits geschafft hat. Eine Botschaft, die Mut macht - und neue Kraft für den entscheidenden Walk gibt.

Nachdem mein Shooting ja nicht so gut lief, war das noch mal total schön, so einen kleinen Push von ihr zu bekommen Anna über Laras Videobotschaft

Geballte Bro-Power Auch die GNTM‑Boys bekommen kurz vor dem Finale emotionale Nachrichten von ihren engsten Wegbegleitern. Für Luis meldet sich Yanneck zu Wort - mit ehrlichen Worten, die berühren: "Du glaubst nicht, wie stolz ich auf dich bin, dass du heute an diesem Punkt hier stehst." Das zaubert Luis das gleiche Strahlen auf die Lippen, wie man es sonst vom selbsternannten Sunnyboy kennt. Bei Ibo ist klar, wer den Motivations‑Part übernimmt: Boureima. Mit einem lässigen "Was geht, Bro?" bringt er sofort Vertrautheit in den Raum - und feuert Ibo an, genauso fokussiert weiterzumachen wie bisher. Seine Botschaft ist eindeutig: Wenn Ibo dranbleibt, kann er das Finale für sich entscheiden.

"Kämpfe gegen dein Limit": Jill richtet persönliche Worte an Godfrey Besonders nah geht die Botschaft für Godfrey. Jill übernimmt den Part - und trifft genau seinen Kern. In der Staffel ist er vor allem durch seine Herzlichkeit und Spiritualität aufgefallen, auch sein Zimmer spiegelt das wider: bunt, voller Details, lebendig. Ganz Jill. Seine Worte sind ruhig, aber kraftvoll. Er fordert ihn auf, nicht nach links oder rechts zu schauen, sondern sich auf sich selbst zu konzentrieren:

Godfrey, kämpfe im Finale nicht gegen die anderen, sondern kämpfe gegen dein Limit! Jill

Die Kamera verweilt auf seinem Spiegel, während Jill ergänzt: Der einzige Mensch, der ihn aufhalten könne, sei er selbst. Eine poetische Erinnerung daran, dass Godfrey oft sein härtester Kritiker ist - besonders, wenn es um Jobs und Erwartungen geht. Eine Botschaft, die sitzt.

Julia bringt Tony zum Weinen Nach Julias Videobotschaft zeigt sich Tony in der Modelvilla ganz emotional. Bild: ProSieben/Max Montgomery

Auch Daphne und Tony bekommen persönliche Videobotschaften. Für Daphne meldet sich Dilara aus den Top 40, für Tony seine enge Vertraute Julia. Beide haben sich etwas Besonderes überlegt und die beiden auf ein eigenes "Harper’s Bazaar"-Cover gesetzt - für den ehemaligen Mr. Gay Germany in einer liebevoll gekritzelten Version, für Daphne als täuschend echtes Magazinmotiv. Vor allem Julias Worte treffen Tony mitten ins Herz. Sie erinnert an ihre erste Begegnung: Es war kalt, und Tony gab ihr seine Jacke. Eine kleine Geste, die viel über ihn sagt.

Ich hoffe, dass du weißt, dass du ganz, ganz viele Menschen, darunter auch mich, jeden Tag inspirierst. Julia

Mit ihren Worten ahnt sie bereits, was passiert. Sie kennt Tony gut. Noch während sie spricht, kullern ihm die Tränen die Wangen herunter. Die gemeinsame Zeit hat die beiden zusammengeschweißt.

Antonia: Bärenstarke Unterstützung für Anika Die wohl ungewöhnlichste und lustigste Videobotschaft bekommt Anika. Absenderin ist Antonia, die sich draußen auf einem Feld meldet - im Eisbär‑Onesie. Schon der Anblick sorgt für Lacher, doch ihre Worte bewegen spürbar.

Du hast diese starke Art, dich selber zu supporten und noch alle anderen gleichzeitig. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Antonia

Zum Abschied stellt Antonia noch eine Frage: "Wo bist du gerade?" Dann dreht sie sich um und ruft laut in die Landschaft: "Auf dem Weg zum Finale!" Mit ihrer Energie wirkt es fast, als wäre sie mitten im Kölner Karneval - und genau diesen Schwung gibt sie Anika mit auf den Weg. Mit getrockneten Tränen und neuem Mut geht es für sechs Models nächste Woche ins große Finale - erstmals in Hollywood.

Wer ziert die "Harper's Bazaar"? Alle Cover-Shots der Finalist:innen "So ein tolles Gesicht, toller Körper" - Ibo punktet beim Shooting und sammelt großes Lob von Heidi Klum. Bild: ProSieben / Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Solider Auftritt von Anna: Die Fotos gefallen, bei der Körperhaltung sieht "Harper's Bazaar"-Chefredakteurin Kerstin Schneider noch Luft nach oben. Bild: ProSieben / Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Voll fokussiert vor der Kamera: Tony gibt alles und punktet beim Cover-Shooting auf ganzer Linie. Bild: ProSieben / Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Bombshell-Moment für Daphne: Mit reduziertem Ausdruck, starkem Posing und intensivem Blick begeistert sie die Jury. Bild: ProSieben / Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Starker Auftritt von Godfrey: Im Dolce & Gabbana‑Anzug überzeugt er mit fotogener Präsenz, liefert das Shooting in Rekordzeit ab - und zeigt danach starke Emotionen. Bild: ProSieben / Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Alles sitzt: Aurélie liefert ab und begeistert die Jury mit Tempo und Präsenz. Bild: ProSieben / Sofia Sanchez & Mauro Mongiello 1 / 6 zum vorherigen Bild

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Wer sich am Ende den Titel Germany's Next Topmodel 2026 sichert, siehst du kommenden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.