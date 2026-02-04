Nach Zusammenbruch "Macht mir echt Angst": GNTM-Star Kilian Kerner gibt Update nach Bandscheiben-Riss Aktualisiert: Vor 11 Minuten von Lars-Ole Grap, Anna-Maria Hock Trotz anhaltender Schmerzen freut sich Kilian Kerner auf die Paris Fashion Week und den GNTM-Staffelstart. Bild: picture alliance / ABBfoto

Am Tag nach der Präsentation seiner "Gangstaaa"-Kollektion auf der Fashion Week in Berlin brach der Designer Kilian Kerner zusammen. Auf Social Media gibt er seinen Fans nun ein ernüchterndes Gesundheits-Update.

Schock für Kilian Kerner: Um eine OP kommt er nicht herum +++ Update vom 3. Februar +++ Wenige Stunden nach dem MRT meldete sich Kilian Kerner in seiner Instagram-Story erneut bei seinen Fans zu Wort. "Ich habe gar keine guten Nachrichten", begann er zu erzählen. Der behandelnde Arzt habe ihm mitgeteilt: "Die Verschlechterung des MRT ist so extrem und gravierend, Sie müssen sofort operiert werden!" Bereits am heutigen Dienstag habe Kilian einen Termin in der Berliner Charité. Wie sehr ihm die ganze Situation zu schaffen macht, machte der 46-Jährige mit diesen Worten deutlich: "Mein körperlicher und seelischer Zustand ist aufgrund der letzten zehn Tage eh komplett am Boden und kaputt! Das jetzt macht mir echt Angst."

"Ich konnte nicht mehr aufstehen": Kilian Kerner über seinen Zusammenbruch nach seiner Fashion-Show "Komplett ausgelaugt und kraftlos!" So beschreibt uns Kilian Kerner exklusiv seinen aktuellen Zustand. Der 46-jährige Designer hat gerade die härteste Woche seines Lebens hinter sich gebracht. Das Ausnahmetalent präsentierte auf der Berlin Fashion Week den ersten Teil seiner "Gangstaaa"-Kollektion mit reichlich GNTM-Prominenz. Was das Publikum nicht sieht: Der Designer steht nur dank betäubtem Rücken und maximaler Schmerzmittel-Dosis überhaupt auf der Bühne. Denn vor etwa neun Wochen erlitt er einen Bandscheiben-Riss. Am Tag nach seiner Show eskalierte es zu einem medizinischen Notfall. "Samstag, der Tag nach der Show, ging nichts mehr. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Mein linkes Bein gar nicht mehr bewegen. Das war ein Drama sondergleichen", erzählt Kilian im Gespräch mit Joyn. Der Rettungswagen rückt an, doch es gibt ein Problem: Sein Schlafzimmer liegt im ersten Stock. "Es mussten zusätzlich Menschen kommen, die mich runtertragen mussten. Ich wurde quasi mit einem starken Medikament in einen Schlaf versetzt, damit ich die Schmerzen nicht spüre, wurde in so einen Sack gepackt und dann haben die mich zu acht die Treppen runtergetragen."

Kilian Kerner fassungslos: Krankenhaus entlässt ihn trotz starker Schmerzen Doch auch in der Notaufnahme trat zunächst keine Besserung ein. "Im Krankenhaus wurde es nicht besser, bis man dann wahrscheinlich rausgefunden hat, wieso die Schmerzen so stark geworden sind", berichtet Kilian. Erst als es eine genauere Untersuchung gab, konnte er Medikamente bekommen.

Schmerzen habe ich immer noch. Heute wird ein neues MRT gemacht, um zu schauen, ob die Behandlung jetzt die richtige ist. Kilian Kerner

Was im Krankenhaus geschah, teilte er auch über seine Instagram-Story mit seinen Fans. "Ich kann weder sitzen noch wirklich laufen. Und die schmeißen mich jetzt hier raus", berichtete er fassungslos aus der Klinik. Die Begründung: Es sei ja keine lebensbedrohliche Geschichte - "und für mich gibt es jetzt hier kein Bett", so der Designer weiter. Kilian Kerner konfrontierte das medizinische Personal mit einer offensichtlichen Frage: Wie solle er denn nach Hause kommen, wenn er weder richtig sitzen noch laufen könne? Die Antwort des behandelnden Arztes ließ ihn sprachlos zurück: "Ja, dann warten Sie halt, bis Sie es können."

"Weit über die Grenze hinaus": Kilian Kerner sieht Notfall nach Fashion-Show als Weckruf Auf die Frage, ob der Notaufnahme-Besuch ein Weckruf war, antwortet Kilian ehrlich: "Weit über die Grenze hinaus. Ich weiß auch nicht, ob ich das so noch mal machen würde. Den Rücken betäuben zu lassen, um die Show zu machen, war schon krass." Es ist ein seltenes Eingeständnis von jemandem, der Perfektion lebt und atmet. Gleichzeitig sucht der Designer die Verantwortung allerdings nicht allein bei seiner anstrengenden Arbeit. "Ja, ich muss mich definitiv mehr um mich kümmern. Aber das jetzt alles nur auf die Arbeit zu schieben, ist mir auch zu leicht. Es kommen da mehrere Faktoren zusammen", erklärt der Designer. Was er damit genau meint, lässt er offen - doch klar ist: Kilian Kerner ist sich bewusst, dass sich etwas ändern muss. Aktuell läuft bereits eine langwierige Physiotherapie. Das MRT, das heute durchgeführt wird, soll endlich Gewissheit bringen, wie ernst die Lage wirklich ist. "Was mir gerade hilft? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ausruhen und liegen, denke ich. Das mache ich."

Fashion Week in Paris und GNTM: Designer Kilian Kerner gibt trotz Rückenproblemen nicht auf Doch Ausruhen ist für Kilian Kerner leichter gesagt als getan. In knapp vier Wochen findet sein großes Debüt auf der Paris Fashion Week statt - ein Meilenstein in seiner Karriere. "Ja, Paris steht an und ich freue mich sehr. Ich werde natürlich alles geben, aber auch auf meinen Körper hören. Aber wir haben ja noch vier Wochen Zeit", sagt er mit vorsichtigem Optimismus. Und dann ist da noch das GNTM-Screening-Event am kommenden Montag im Berliner Zoo Palast, der glamouröse Auftakt zur neuen Staffel "Germany's Next Topmodel", bei dem der GNTM-Gastjuror nicht fehlen möchte. "Ja, unbedingt. Ich hoffe, mein Rücken macht mit und ich kann dabei sein. Das war letztes Jahr wirklich ein tolles Event. Drückt mir die Daumen." Die 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" startet dieses Jahr erstmals mit den Männern: Am Mittwoch, 11. Februar 2026, geht es los. Einen Tag später, am Donnerstag, 12. Februar, folgen die Frauen. Du siehst die neuen Folgen wie gewohnt um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos im Stream auf Joyn.