Das Fashion-Erfolgs-Duo
"Eine Granate": Darum schätzt Kilian Kerner GNTM-Chefin Heidi Klum so sehr
Veröffentlicht:von Annalena Graudenz
Heidi Klum polarisiert seit Jahren. Kaum eine andere deutsche TV-Persönlichkeit wird international so gefeiert und hierzulande zugleich so kritisch beäugt. Für Designer und "Germany’s Next Topmodel"-Gastjuror Kilian Kerner ist das unverständlich.
In diesen Sendungen kannst du Kilian Kerner sehen - jederzeit kostenlos auf Joyn!
Als Modedesigner feiert Kilian Kerner einen Erfolg nach dem anderen. Neben seiner eigenen Kollektion entwirft er für Marken wie Nike, Samsonite, Mey, BMW und Fielmann, hat schon eine Artist-Edition für Bombay Sapphire designt sowie die Arbeitskleidung der Mitarbeitenden der Berliner Verkehrsbetriebe.
Seine Kreativität lebt er auf die verschiedensten Arten aus. Im März wird er zum ersten Mal auf der renommierten Pariser Fashion Week präsentieren. Und ganz nebenbei ist er regelmäßig auch bei "Germany’s Next Topmodel" zu Gast. Sein neuester Coup seit 2025: Kilian Kerner ist für das Umstyling bei "Beauty & The Nerd" verantwortlich.
Kilian Kerner als Schön-Macher bei "Beauty & The Nerd"
TV-Auftritte als Karriere-Chance
Kilian Kerner gehört zu den Designern, die Mode nicht nur auf dem Laufsteg denken. Für ihn hört sein Job nicht nach zwei Kollektionen pro Jahr auf. Mittlerweile ist er regelmäßig auch im Fernsehen zu sehen. Für ihn ist das kein Widerspruch, sondern eine passende Ergänzung. "Ich habe Schauspiel studiert, da wäre es ja eh meine Aufgabe gewesen, mein Gesicht in jede Kamera zu halten. Warum soll ich Dinge nicht tun, die mir großes Vergnügen bringen und dann auch noch Auswirkungen auf meine Karriere haben?", sagt er in einem Interview mit "Focus". Sichtbarkeit ist in seiner Branche viel wert.
Sein Ansatz ist pragmatisch und erfrischend ehrlich. Präsenz im TV sei heute kein Makel mehr für Kreative, sondern oft ein Türöffner. Wer sichtbar ist, bleibt relevant. Und genau das lebt Heidi Klum seit Jahrzehnten vor.
Kilian Kerner: "Heidi ist eine Granate"
Die gegenseitige Wertschätzung zwischen Kerner und Klum ist hoch. Er beschreibt die Zusammenarbeit mit unverhohlener Bewunderung. "Egal, ob es heiß oder kalt ist oder ob es schneit - die Frau zieht ihr Ding am Set durch", sagt er gegenüber "Focus". Für Kerner ist das keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Merkmal echter Profis.
Dazu komme Klums Humor, der selbst stressige Produktionssituationen aufheitern kann. Wer so lange im Geschäft ist und dabei die Freude nicht verliert, mache offensichtlich einiges richtig. Überhaupt ist Heidi Klum für den Designer ein Vorbild in Sachen Arbeitsethos.
Kritik? Typisch deutsch!
Denn obwohl die 52-Jährige hart arbeitet und seit vielen Jahren erfolgreich ist, wird vor allem in ihrem Heimatland immer wieder gemäkelt. Besonders für ihre Outfits muss sich Heidi Klum Sprüche anhören. "'Oh Gott, wie kann sie sich mit 50 so anziehen!' Ich finde das ganz schön fies. Sie ist supererfolgreich, führt eine glückliche Ehe, strahlt Zufriedenheit und Glück aus. Ich glaube, das können die Leute nicht ertragen", ärgert sich Kilian Kerner über die andauernde Kritik.
In den USA hingegen werde Heidi Klum für genau das gefeiert, was ihr hier oft angekreidet wird: Selbstbewusstsein, Erfolg, Präsenz. Kerner sieht darin ein grundlegendes Problem der deutschen Mentalität. Statt stolz auf internationale Aushängeschilder zu sein, neige man dazu, sie kleinzureden.
Nicht jedoch Kilian Kerner. Der Designer feiert die GNTM-Chefin für ihre Art. Immerhin kann man viel von ihr lernen: Von Durchhaltevermögen über Disziplin bis zum Mut, sich nicht verbiegen zu lassen. Eigenschaften, die auch Kerners Erfolg seit Jahren prägen.
