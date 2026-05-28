Exklusives Interview zum Finale GNTM-Gewinner 2026: Thomas Hayo nennt seinen klaren Favoriten - "Das war die beste Performance" Aktualisiert: 07:00 Uhr von Nicholas Vogel Auf Joyn ansehen Preview: Das große Finale Videoclip • 01:05 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Von den gemeinsamen Anfängen in New York bis zum GNTM-Finale 2026: Thomas Hayo blickt auf prägende GNTM-Augenblicke und seine Arbeit an Heidis Seite zurück.

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Seit über drei Jahrzehnten prägt Thomas Hayo die internationale Mode- und Kreativszene. Als Creative Director, langjähriger Juror und enger Vertrauter von Heidi Klum begleitet er "Germany's Next Topmodel" seit den frühen Staffeln und hat zahlreiche Karrieren mitgeprägt.

Auch beim GNTM-Finale 2026 ist Thomas Hayo wieder an Heidis Seite und unterstützt sie heute live vor Ort Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum Nicht verpassen: Das Finale läuft heute ab 20:15 Uhr - hier im Stream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 140 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Exklusives Interview mit Thomas Hayo Thomas Hayo am Set von "Germany's Next Topmodel". Der Creative Director hat die Show über viele Staffeln mitgestaltet. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Im Joyn-Interview spricht der GNTM-Allstar über seine Freundschaft mit Heidi Klum, besondere GNTM-Momente und die Entwicklung des Formats. Außerdem verrät der 57-Jährige, welche Kandidat:innen ihn in dieser Staffel beeindruckt haben und was Models heute brauchen, um langfristig erfolgreich zu sein. Lieber Thomas, du arbeitest bereits seit vielen Jahren eng mit Heidi Klum zusammen. Erinnerst du dich noch daran, wie ihr euch kennengelernt habt - und was euch von Anfang an verbunden hat? Ich kann mich sehr gut an unser erstes Treffen erinnern. Es war auf einer Party in New York in den Neunzigerjahren, dem Geburtstag ihres damaligen Freundes Ric Pepino. Dort habe ich Heidi zum ersten Mal kennengelernt. Wir waren beide Dorfkinder, die es hinaus in die große, weite Welt gezogen hatte: ich als junger Art Director in der Werbung, sie als angehendes Fotomodell. Damals standen wir noch ganz am Anfang unserer Karrieren und haben uns direkt supergut verstanden. Uns verband ein ähnlicher Background: bodenständig aufgewachsen in kleineren Orten in Deutschland, aber mit großen Träumen, die Welt zu erobern. Aus dieser ersten Begegnung entwickelte sich eine Freundschaft, die über 20, 30 Jahre gewachsen ist.

Besonders schön ist, dass wir es geschafft haben, nicht nur eng befreundet zu bleiben, sondern über all die Jahre hinweg auch sehr erfolgreich und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Thomas Hayo

Wenn jemand zur GNTM‑Familie gehört, dann definitiv du: Acht Staffeln lang warst du festes Jury-Mitglied an Heidis Seite und bist bis heute ein gern gesehener Gastjuror. Was macht für dich die Zusammenarbeit mit Heidi - und ganz besonders das Format "Germany's Next Topmodel" - so einzigartig? Ich bin tatsächlich schon lange dabei, und es ist wirklich eine sehr große Familie, in der sich viele Menschen schon seit Langem kennen. Zum einen ist es für mich immer wieder etwas Besonderes, mit Heidi zusammenzuarbeiten, weil wir ein so eingespieltes Team sind und uns sehr gut verstehen. Das Zweite, was ich so faszinierend finde und was ich an dem Format liebe, ist die Zusammenarbeit mit jungen Menschen, die oft gerade erst am Anfang ihrer Karriere oder ihres Lebenswegs stehen. Ihnen dabei zu helfen, sich selbst zu finden - sowohl im Business als auch menschlich - und ihre Entwicklung mitzuverfolgen, ist immer wieder etwas Spezielles und Wunderschönes. Man vergisst oft, wie groß die Persönlichkeitsentwicklung der Kandidatinnen und Kandidaten ist - auch während dieser Reise, die sie bei GNTM unternehmen.

Diese unterschiedlichen Charaktere kennenzulernen, sie auf ihrem Weg zu begleiten und oft auch darüber hinaus mit ihnen verbunden zu bleiben - das ist es, was das Format für mich so besonders und einzigartig macht - und jedes Jahr auch für die Zuschauer:innen so interessant ist. Thomas Hayo

Mit Blick auf all die Jahre und Staffeln: Gibt es ein ganz persönliches GNTM-Highlight, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Highlights gibt es viel zu viele, um eines herauszustellen. Aber was ich immer in ganz toller Erinnerung behalten habe, sind unsere vielen Reisen. Wir waren viel unterwegs: von Karneval in Rio über Mexiko und Thailand bis hin zu Reisen nach Hawaii. Das fühlte sich immer an wie ein wunderschöner Familien‑ oder Schulausflug: mit Heidi, den anderen Co-Juror:innen und den Models. Das waren tolle Erlebnisse, und wir haben dabei zusammen die Welt erforscht. Wenn du mich aber nach einem Highlight der letzten Jahre fragst, dann definitiv unser Campingtrip mit Heidi im letzten Jahr, als wir in der Salzwüste im Zelt übernachtet und dort tatsächlich die ganze Nacht mit den Models verbracht haben. Das sind Momente, die für immer bleiben und die ich persönlich an dem Format so schön finde. Denn ja, es ist ein Mode‑ und Unterhaltungsformat, aber es entstehen auch ganz besondere gemeinsame Erlebnisse, die verbinden und die man nie vergisst. Und im Zelt zu schlafen und Heidi Klum schnarchen zu hören, ist natürlich etwas, das nicht jede:r erleben darf.

Wenn du ans Set kommst, ist die Freude bei den Models immer spürbar. Woran glaubst du, liegt diese besondere Verbindung? Ich freue mich persönlich immer sehr darüber, wie mich die Models empfangen. Ich glaube, das liegt daran, dass wir oft schnell eine Verbindung aufbauen können - und daran, dass ich wirklich sehr interessiert daran bin, die Kandidatinnen und Kandidaten kennenzulernen, auch persönlich auf sie einzugehen und ihnen aktiv weiterzuhelfen. Denn ich bin ja nicht nur in der Show, um Entertainment zu liefern, sondern es geht mir darum, die Models auch als Menschen näher kennenzulernen, sie individuell zu unterstützen und ihnen Tipps mitzugeben. Ich interessiere mich sehr für ihre Geschichten und schaue immer gern, wie ich sie an meiner Erfahrung teilhaben lassen kann. Und ich habe immer eine sehr große Freude mit allen - ich glaube, das spüren die Kandidatinnen und Kandidaten. Auch in dieser Staffel hast du Heidi wieder unterstützt - in Folge 20 beim spektakulären Flying-Trapeze-Walk. Wie hast du die Arbeit mit den Models am Set erlebt? Es war super, wieder Teil der Staffel zu sein. Mit unserem Flying‑Trapeze‑Walk in Folge 20 haben wir die Models vor eine große Herausforderung gestellt. Mir ging es dabei nicht darum, einen einfachen Walk zu kreieren, sondern eine echte Challenge, in der viele Aspekte des Modelns zusammenkommen - und die zeigt, was die Kandidatinnen und Kandidaten im Laufe der Staffel bereits gelernt haben: Musik zu interpretieren, mit einer körperlichen Herausforderung umzugehen und das Publikum durch eine Gesamtperformance in den Bann zu ziehen. Es ging wirklich darum, sich selbst zu inszenieren und das Publikum - in diesem Fall Heidi und mich - zu begeistern. Und ich war sehr positiv überrascht, wie weit die Models schon sind und wie toll sie diese Aufgabe gemeistert haben.

In dieser Folge hattest du außerdem die Gelegenheit, die Top 7 der aktuellen Staffel näher kennenzulernen. Gab es ein Model, das dich besonders beeindruckt oder überrascht hat - und warum? Ich war von sehr vielen beeindruckt. Aber wer in diesem Fall besonders herausgestochen ist, war Tony. Zum einen, weil er Heidi und mich mit seiner Performance extrem begeistert hat - für mich war er an diesem Tag der Beste. Was mich fast noch mehr beeindruckt hat, war, miterleben zu dürfen, wie er sich auf diese Performance vorbereitet hat. Das kam nämlich nicht von ungefähr. Hinter den Kulissen war er hochkonzentriert, hat sich alles vorvisualisiert, die Abläufe in seinem Kopf einstudiert und bis zur letzten Sekunde geübt, sich genau vorgestellt, wie seine Performance aussehen sollte. Und so eine Top‑Vorbereitung zahlt sich natürlich aus. Ihn dann so glänzen zu sehen, war eine große Freude - gerade weil ich mir im Vorfeld ein wenig Sorgen gemacht hatte, ob ihm die Musik und die Interpretation vielleicht Schwierigkeiten bereiten würden. Aber er hat uns wirklich vollends begeistert, und so etwas vergisst man natürlich nicht. Wem traust du den Titel besonders zu? Hast du vielleicht sogar schon eine heimliche Favoritin oder einen heimlichen Favoriten? In meinen Augen haben alle, die es bis ins Finale geschafft haben, eine Chance auf den Titel. Sie haben während der gesamten Staffel gezeigt, dass sie das Zeug dazu haben, Germany's Next Topmodel zu werden. Allerdings habe ich schon viele Finals miterlebt und weiß daher, dass es am Ende sehr darauf ankommt, wer an diesem Tag mit dem Druck einer so großen Show umgehen kann und natürlich auch vor Publikum auf den Punkt performt. Ich habe ja schon erzählt, dass mich Tonys Performance in Folge 20 beeindruckt hat, deshalb verspreche ich mir viel von ihm. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass Ibo eine große Chance hat. Ich habe ihn als jemanden kennengelernt, der unheimlich intensiv ist und es liebt, zu performen. In Kombination mit seinem wirklich außergewöhnlichen Look und der Power, die er mitbringt, kann ihm das vor einem großen Publikum sehr zugutekommen. Aber auch Godfrey, Aurélie, Daphne und Anna haben sehr große Chancen. Das sind alles faszinierende Models, die immer ihre ganz eigene Personality und Note zu jeder Herausforderung mitbringen. Es wird tatsächlich darauf ankommen, wer die beste Tagesform hat und mit dem Druck am besten umgehen kann.

Wer ziert die "Harper's Bazaar"? Alle Cover-Shots der Finalist:innen "So ein tolles Gesicht, toller Körper" - Ibo punktet beim Shooting und sammelt großes Lob von Heidi Klum. Bild: ProSieben / Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Solider Auftritt von Anna: Die Fotos gefallen, bei der Körperhaltung sieht "Harper's Bazaar"-Chefredakteurin Kerstin Schneider noch Luft nach oben. Bild: ProSieben / Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Voll fokussiert vor der Kamera: Tony gibt alles und punktet beim Cover-Shooting auf ganzer Linie. Bild: ProSieben / Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Bombshell-Moment für Daphne: Mit reduziertem Ausdruck, starkem Posing und intensivem Blick begeistert sie die Jury. Bild: ProSieben / Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Starker Auftritt von Godfrey: Im Dolce & Gabbana‑Anzug überzeugt er mit fotogener Präsenz, liefert das Shooting in Rekordzeit ab - und zeigt danach starke Emotionen. Bild: ProSieben / Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Alles sitzt: Aurélie liefert ab und begeistert die Jury mit Tempo und Präsenz. Bild: ProSieben / Sofia Sanchez & Mauro Mongiello 1 / 6 zum vorherigen Bild

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Nach GNTM beginnt für viele Models erst der eigentliche Weg im Business. Was braucht es deiner Meinung nach heute, um sich langfristig erfolgreich als Model zu etablieren? "Germany's Next Topmodel" kann eine exzellente Startrampe für den Weg ins Modebusiness sein. Denn während einer Staffel durchlaufen die Kandidaten ja fast so etwas wie eine Model-Academy. Wir bereiten sie dabei auf alles vor, was sie später auch wirklich erwartet, denn das Business hat sich extrem verändert. Es geht längst nicht mehr nur darum, ein klassisches Fotomodell zu sein, sondern vielmehr darum, eine Multimedia-Personality zu werden - also jemand, der sich nicht nur im Still Image präsentieren kann, sondern auch vor der laufenden Kamera, im Interview oder durch selbst kreierten Content. Während es früher ja vorwiegend um Magazin- oder Fernsehwerbung ging, hat sich die Medienwelt inzwischen so extrem verändert, wodurch es unendlich viele Outlets gibt, mit denen man als Model mit einer Audience connecten kann. Du bist als Creative Director international sehr erfolgreich. An welchen spannenden Projekten arbeitest du aktuell - und worauf dürfen wir uns vielleicht schon freuen? Ich habe das Glück, schon lange international arbeiten zu dürfen. Dadurch bleibt mein Leben immer spannend und sehr abwechslungsreich. Gerade bin ich auf dem Weg zu einer Produktion für einen italienischen Modekunden in Europa, und danach geht es direkt weiter zu einem Filmdreh für einen japanischen Beauty-Konzern. Es wird also nie langweilig. Auch im großen GNTM-Finale live aus Hollywood bist du dabei. Ohne zu viel zu spoilern: Worauf dürfen sich die Fans freuen? Unser erstes Finale aus dieser Traumfabrik, dem Epizentrum der Unterhaltung, ist natürlich etwas ganz Besonderes - und wird halten, was es verspricht: Hollywood-Glamour, Superstars und Showbusiness at its best.

Wen Heidi Klum zu Germany's Next Topmodel 2026 kürt, siehst du am Donnerstag, 28. Mai, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.