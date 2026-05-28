Die Ergebnisse der Final-Show
GNTM 2026: Das sind die beiden Gewinner:innen der 21. Staffel
Veröffentlicht:von Jan Islinger, Anna-Maria Hock
Germany's Next Topmodel
Aurélie gewinnt "Germany's Next Topmodel" 2026
Videoclip • 08:35 Min • Ab 12
Gänsehaut-Stimmung und Hollywood-Glamour: Das diesjährige GNTM-Finale fand erstmals in Los Angeles statt. Insgesamt sechs Models hatten die Chance auf den Sieg. Doch letztendlich konnten nur zwei von ihnen sich den Titel sichern. Diese beiden haben gewonnen.
Die 21. Staffel GNTM auf Joyn
Fesselndes Finale direkt aus Hollywood
Say hi to Hollywood! Allein die Ankündigung, dass das diesjährige Finale von "Germany's Next Topmodel" nicht wie gewohnt in Deutschland, sondern direkt in Heidi Klums Wahlheimat Los Angeles stattfinden wird, sorgte im Vorfeld für Freudentaumel bei den Fans. Schließlich war damit fast schon garantiert, dass die diesjährige Gäst:innen-Liste ein wahres Feuerwerk an Stars zu bieten haben würde.
Und so sollte es auch kommen! Schauspiel-Ikone Sharon Stone ("Basic Instinct", "Casino"), die Nummer-Eins-Sängerinnen Nicole Scherzinger (Pussycat Dolls) und Demi Lovato sowie die Supermodels Adriana Lima und Winnie Harlow sorgten für gleich mehrere Star-Struck-Moments des Abends!
Schau dir das Finale im Recap an
Aurélie ist Germany's Next Topmodel 2026
Im GNTM-Finale 2026 waren nicht nur hochkarätige Stars zu Gast, Heidi Klum hatte auch viele Challenges für die Models parat. Sie mussten nicht nur ihr Können auf dem Laufsteg mehrfach beweisen, sondern auch ein Live-Foto-Shooting mit Creative Director und GNTM-Allstar Thomas Hayo meistern. Doch wer hat letztendlich gewonnen?
Im großen Finale entschied es sich zwischen Anna, Daphne und Aurélie. Die drei Frauen mussten zunächst einen Dsquared2‑Look auf dem Catwalk präsentieren. Für Daphne war danach Schluss - sie belegt Platz 3. Anschließend meisterten die verbliebenen Models noch ein Live-Action-Shooting mit filmreifen Action-Sprungposen.
Beim finalen Entscheidungs-Walk gaben Anna und Aurélie noch einmal alles. Doch letztendlich konnte sich nur eine den Titel sichern. "Wer wird Germany’s Next Topmodel 2026?", spannte Heidi Klum den Bogen und kürte Aurélie schließlich zur Gewinnerin bei den Frauen.
Anna sicherte sich damit den zweiten Platz. Aurélie zeigte sich nach Heidis Verkündung ganz emotional, sie nahm dankend den Koffer mit 100.000 Euro Preisgeld entgegen und hielt ihn jubelnd hoch. Auch ein paar Freudestränen kullerten ihr von der Wange. Von ihren Mitkandidat:innen und ihrer Familie wurde die 22-jährige Flugbegleiterin sofort in die Arme geschlossen und gebührend gefeiert.
Ibo darf sich über den Titel freuen
Nachdem Aurélie zur Siegerin gekürt wurde, ging es direkt mit den Male Models weiter. Am Ende entschied es sich zwischen Ibo und Godfrey. Auch sie mussten am Finaltag noch einmal mehrere Challenges hinter sich bringen.
Nach dem ersten Walk in den Dsquared2-Looks wurde zunächst Tony zum Drittplatzierten gekürt. Danach ging es mit Ibo und Godfrey weiter. Beide gaben beim Live-Action-Shooting mit Thomas Hayo alles, auch beim finalen Walk zeigten sie sich noch mal von ihrer besten Seite.
Doch letztendlich konnte nur einer der Male Models den Sieg nach Hause holen. Nach dem finalen Walk spannte Heidi die Fans, Zuschauer:innen und die Familien der Kandidat:innen nicht länger auf die Folter: "Wer wird Germany’s Next Topmodel 2026?", fragte die GNTM-Chefin - und krönte Ibo zum Sieger bei den Männern.
Dieser freute sich natürlich riesig und ließ sich sofort von seinen Freund:innen feiern. Seine Familie konnte aufgrund von Einreisebeschränkungen leider nicht beim Finale mit dabei sein, dafür reisten aber seine engsten Freunde an.
Alle Final-Highlights auf einen Blick
Du konntest das Finale der 21. GNTM-Staffel nicht live mitverfolgen? Kein Problem. Alle Highlights vom GNTM-2026-Finale aus Hollywood kannst du hier nachlesen.
Ganze Folgen und Clips von "Germany's Next Topmodel" kannst du jederzeit kostenlos und in voller Länge auf Joyn streamen.
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