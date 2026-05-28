Erster Frauen-Exit
Trotz Traum-Walk im GNTM-Finale: Daphne geht als 3. vom Platz
Veröffentlicht:von Jan Islinger, Nicholas Vogel
Auf Joyn ansehen
"Heated Rivalry" auf dem Laufsteg: Die erste Entscheidung fällt!
Videoclip • 12:54 Min • Ab 12
Gänsehaut-Stimmung trifft auf Hollywood-Glamour: Das diesjährige GNTM-Finale schöpfte wirklich aus den Vollen! Für Daphne reichte es für Platz drei.
Die 21. Staffel GNTM auf Joyn
Fesselndes Finale direkt aus Hollywood
Say hi to Hollywood! Schon die Ankündigung sorgte für Schnappatmung bei den Fans: Das große Finale von "Germany’s Next Topmodel" fand in diesem Jahr nicht in Deutschland, sondern mitten in Heidi Klums Wahlheimat Los Angeles statt. Und damit war eigentlich klar - dieser Abend würde alles andere als gewöhnlich werden. Ein Star-Aufgebot? Praktisch vorprogrammiert.
Und so sollte es auch kommen! Schauspiel-Ikone Sharon Stone ("Basic Instinct", "Casino"), die Power-Stimmen Nicole Scherzinger (Pussycat Dolls) und Demi Lovato sowie die Supermodels Adriana Lima und Winnie Harlow verwandelten das Finale in ein echtes Glamour-Feuerwerk. Star-Struck-Momente inklusive - und zwar am laufenden Band.
"Aber erst mal dreht sich alles um euch", stellte Heidi Klum gleich zu Beginn klar - und rückte ihre sechs Finalist:innen in den Fokus. Drei Frauen, drei Männer, zwei Titel. Für jeweils eine Frau und einen Mann sollte sich der große Traum an diesem Abend erfüllen.
Mit viel Selbstvertrauen und großen Erwartungen ging Daphne ins Finale. "Ich will nicht nur mich stolz machen, sondern auch meine Familie, die heute hier sein darf. Natürlich will ich auch gewinnen - das habe ich mir fest vorgenommen“, erklärte die 25‑Jährige aus Pulheim noch voller Euphorie.
Nach dem ersten Top‑6‑Walk in einem atemberaubenden Dsquared2‑Look war für Daphne dennoch Endstation: Gegen Aurélie und Anna konnte sie sich nicht durchsetzen. Dabei hatte sie laut Gastjurorin Winnie Harlow selbst die anspruchsvollen High Heels "wie in einem Traum" gemeistert und sich auf dem Runway "wunderschön präsentiert".
Mit Stolz statt Tränen: Daphne verabschiedet sich gelassen aus dem GNTM-Finale
"Vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist", verabschiedete sich die Model-Chefin ein letztes Mal von der Pulheimerin. Unter tosenden Applaus verließ Daphne die große GNTM‑Bühne - direkt in die Arme ihrer Familie und Freund:innen im Publikum. Mit einem Lächeln und einem gelassenen Abschied machte sie deutlich, wie stolz und zufrieden sie mit ihrem Weg und ihrer starken Platzierung war.
It's okay!
Kurz zuvor fiel auch bei den Männern die erste Entscheidung: Tony musste die Show verlassen und belegte am Ende einen starken dritten Platz.
Ganze Folgen und Clips von "Germany's Next Topmodel" kannst du jederzeit kostenlos und in voller Länge auf Joyn streamen.
Das volle Paket "Germany's Next Topmodel"
Mehr entdecken
Sind sie ein Paar?
Händchenhaltend beim GNTM-Finale: Was läuft zwischen Luis und Stella?
Erster Final-Exit
GNTM-Aus mit erhobenem Kopf: Tony sichert sich Platz 3
Exklusives Interview vor dem Finale
GNTM 2026: Wird der Gewinner heute Ibo sein? So blickt er auf seine Reise in der Show zurück
Was wirklich dahinter steckt
Spoiler vor GNTM-Finale? Dieses Foto soll die Gewinner:innen 2026 schon jetzt verraten
Zwischen Dankbarkeit und Hoffnung
Wird Aurélie die GNTM-Gewinnerin 2026? "Ich würde es allen gönnen"
Eine Reise voller Überraschungen
GNTM-Gewinnerin 2026? Warum das Finale für Anna "nicht auf der Bingo-Karte stand"
Showdown der Male-Models
Wird Tony GNTM-Gewinner 2026? So knallhart rechnet er vor dem Finale mit Hatern ab
21. Staffel
Diese Gedanken beschäftigen die Models vor dem GNTM-Finale
Exklusiv vor dem Finale
Godfrey übers Finale: "Ich habe bis zum Einzug nicht damit gerechnet"