Fotos, die Eindruck hinterlassen GNTM 2026 in Bildern: Die ersten Shooting‑Highlights der 21. Staffel Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Nicholas Vogel Germany's Next Topmodel Retro-Shooting: Neid & Nervenflattern auf dem Spree-Boot Videoclip • 08:42 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Ich habe leider heute kein Foto für dich" gilt hier nicht. Auf dieser Seite findest du die schönsten Aufnahmen aus den Shootings und die besten Momente der 21. Staffel.

Shootings, Walks - und jede Menge Wow-Momente Jetzt "Germany's Next Topmodel" kostenlos streamen

Ahoi, Herr Kapitän! Boat-Shooting in Folge 5 Für den ersten Fototermin der Staffel heißt es für Heidi Klums Männer: Leinen los! Gemeinsam schippern sie in Folge 5 über die Berliner Spree und präsentieren an Bord eines Boots lässig-sexy Bademode im Stil der Fünfzigerjahre. Doch vor der Stadtkulisse wird Model‑Chefin Heidi Klum und Fotograf Andreas Ortner wieder einmal klar: Sich so freizügig zu zeigen, fällt nicht jedem leicht. Die schönsten Shots gibt's hier.

Mit dem Boot quer über die Spree: So sexy posieren die Male Models beim Bademoden-Shooting Ibos Foto ist ruckzuck im Kasten. "Das war ein Kinderspiel mit ihm", lobt Heidi Klum nach dem Shooting. Bild: ProSieben / Andreas Ortner

Jill hadert zwar mit seinen schütteren Haaren, doch vor Andreas Ortners Linse kann er seine Unsicherheit schnell ablegen. Das Ergebnis: ein wundervolles Foto. Bild: ProSieben / Andreas Ortner

Gepflegte Hände? Check. Gepflegte Füße? Check. Perfekte Pose? Check. Und auch Luis liefert ein Foto, das sich sehen lassen kann. Bild: ProSieben / Andreas Ortner

Jayden bringt mit seiner lebensfrohen Art frischen Schwung ins Shooting. "Wie ein Spritzer Zitrone", lobt Fotograf Andreas Ortner. Bild: ProSieben / Andreas Ortner

"Der sieht immer gut aus", schwärmt der Fotograf von Boureima. Wie recht er doch hat! Bild: ProSieben / Andreas Ortner

50s-Bademode trifft auf Tony. Für Heidi Klum passt er "wie die Faust aufs Auge" ins 50er-Jahre-Feeling. Bild: ProSieben / Andreas Ortner

Vollstes Selbstbewusstsein: Trotz seiner Unsicherheiten präsentiert Alexavius sein Muttermal am Bein und kann sich vollkommen auf das Shooting einlassen. Bild: ProSieben / Andreas Ortner

Props an Benji! Er setzt die Anweisungen von Fotograf Andreas Ortner gut um und setzt auf dem Boot nicht nur sich, sondern auch die Requisiten schön in Szene. Bild: ProSieben / Andreas Ortner 1 / 8



Die Models bei "Germany's Next Topmodel" 2026 Auch in diesem Jahr sind hunderte Frauen und Männer Heidi Klums Aufruf gefolgt. Alle neuen Kandidatinnen und Kandidaten findest du hier auf einen Blick. In unserer Model‑Übersicht erwarten dich außerdem Interviews mit allen Topmodel‑Anwärter:innen.

Sketchy L.A.-Vibes: Das Marketing‑Motiv zur 21. Staffel In dezenten Pastelltönen inszeniert, trifft Heidi Klum im Marketing‑Motiv der 21. GNTM-Staffel auf L.A.-Vibes und Aquarellfarben. Bild: Joyn / Rankin

Sonne, Palmen, Powerpose: Ein starkes Kampagnen-Motiv markiert den Start der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Dafür hat Star-Fotograf Rankin GNTM-Ikone Heidi Klum fotografiert und vor handgezeichnetem Los-Angeles‑Setting inszeniert. Warme Farben und kalifornische Elemente verbinden Popkultur mit moderner Editorial‑Ästhetik.

Sound, Style und starke Bilder: Der offizielle Opener von GNTM 2026 Passend dazu präsentiert sich auch der offizielle Opener zur neuen Staffel im gleichen visuellen Stil. Die Musik dazu liefert Heidi Klum selbst: Die Model-Chefin singt den Opener‑Song "Red Eye", produziert von Weltstar‑DJ und Produzent Diplo.

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.