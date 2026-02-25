Fotos, die Eindruck hinterlassen
GNTM 2026 in Bildern: Die ersten Shooting‑Highlights der 21. Staffel
Veröffentlicht:von Nicholas Vogel
Germany's Next Topmodel
Retro-Shooting: Neid & Nervenflattern auf dem Spree-Boot
Videoclip • 08:42 Min • Ab 12
"Ich habe leider heute kein Foto für dich" gilt hier nicht. Auf dieser Seite findest du die schönsten Aufnahmen aus den Shootings und die besten Momente der 21. Staffel.
Shootings, Walks - und jede Menge Wow-Momente
Ahoi, Herr Kapitän! Boat-Shooting in Folge 5
Für den ersten Fototermin der Staffel heißt es für Heidi Klums Männer: Leinen los! Gemeinsam schippern sie in Folge 5 über die Berliner Spree und präsentieren an Bord eines Boots lässig-sexy Bademode im Stil der Fünfzigerjahre.
Doch vor der Stadtkulisse wird Model‑Chefin Heidi Klum und Fotograf Andreas Ortner wieder einmal klar: Sich so freizügig zu zeigen, fällt nicht jedem leicht. Die schönsten Shots gibt's hier.
Mit dem Boot quer über die Spree: So sexy posieren die Male Models beim Bademoden-Shooting
Die Models bei "Germany's Next Topmodel" 2026
Auch in diesem Jahr sind hunderte Frauen und Männer Heidi Klums Aufruf gefolgt. Alle neuen Kandidatinnen und Kandidaten findest du hier auf einen Blick. In unserer Model‑Übersicht erwarten dich außerdem Interviews mit allen Topmodel‑Anwärter:innen.
Sonne, Palmen, Powerpose: Ein starkes Kampagnen-Motiv markiert den Start der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Dafür hat Star-Fotograf Rankin GNTM-Ikone Heidi Klum fotografiert und vor handgezeichnetem Los-Angeles‑Setting inszeniert. Warme Farben und kalifornische Elemente verbinden Popkultur mit moderner Editorial‑Ästhetik.
Sound, Style und starke Bilder: Der offizielle Opener von GNTM 2026
Passend dazu präsentiert sich auch der offizielle Opener zur neuen Staffel im gleichen visuellen Stil. Die Musik dazu liefert Heidi Klum selbst: Die Model-Chefin singt den Opener‑Song "Red Eye", produziert von Weltstar‑DJ und Produzent Diplo.
"Germany's Next Topmodel" siehst du immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.
Das volle Paket "Germany's Next Topmodel"
