"Wer zerschlägt mit Heidi Klum ein Auto?": Secret-Date mit GNTM-Chefin endet in Schrottplatz-Randale

Randale und Krawall bei GNTM? Ein eher ungewohntes Bild. Doch die Besten des Sport-Shootings entführt Heidi Klum in Folge 9 zu einem exklusiven Date. Auf dem Schrottplatz geht es richtig zur Sache!

Ein Vorschlaghammer-Date mit Heidi Klum gefällig? Action, Action, Action. Beim Shooting mit Ellen von Unwerth werden Boxhandschuhe und Sporthosen angezogen. Aufgeteilt in Basketballer und Boxer sollen hier Bilder im Stil der 80er entstehen. Die Männer treten im sportlichen Eins-gegen-eins an. Nicht nur vor der Kamera kämpfen sie gegeneinander, denn wer sich beim Shooting besser geschlagen hat, bekommt ein exklusives Treffen mit Modelchefin Heidi Klum.

Schrottplatz-Action mit Supermodel-Besuch Ein ganz besonderes Date: Die besten Shooting-Kandidaten dürfen mit Heidi Klum einen Ausflug auf den Schrottplatz unternehmen und ein Auto kurz und klein schlagen. Bild: Joyn / Daniel Graf

Für das heißbegehrte Date mit Heidi Klum geht es zu einer etwas ungewöhnlichen Location: Die Männer staunen nicht schlecht, als sie sich plötzlich auf einem Schrottplatz wiederfinden. Hier dürfen sie zusammen mit der Model-Chefin ein Auto zertrümmern.

Ich liebe Action! Und was gibt es da Besseres, als auf dem Schrottplatz einmal richtig Gas zu geben und alles rauszulassen. Heidi Klum

Gelungene Überraschung für die Models Den Startschuss für das kleine Randale-Fest gibt Heidi Klum höchstpersönlich. Während sich die Männer in gelben Helmen und blauen Overalls um einen Opel Corsa versammeln, steht sie auf dem Autodach - bewaffnet mit einem großen Vorschlaghammer. Und zerdeppert damit kurzerhand die Windschutzscheibe. Die Reaktion der Male Models? Große Augen und schallendes Gelächter.

Einfach mal alle Emotionen rauslassen "Das stand nicht auf meiner Bingo-Karte, dieses Jahr Autos zu zerdeppern mit Heidi", scherzt Lukas mit einem Grinsen im Gesicht. Dann dürfen die Kandidaten selbst Hand anlegen und lassen ihre ganze Emotion an der Schrottplatz-Karre aus. Selbst eher ruhigere Kandidaten kommen auf ihre Kosten: "Da konnten wir unsere ganzen Emotionen raushauen", schwärmt Tony. "Ich bin nicht so ein Hau-Drauf-Typ", erklärt auch Jill - und räumt direkt ein: "Aber ich habe es schon sehr genossen!"

Twerk-Einlage auf dem Auto-Wrack Am Ende tanzen gar einige Männer auf dem völlig zerdellten Auto - Jayden fängt sogar an zu twerken, während die restlichen Models um das Auto tanzen. Eine gelungene Überraschung, möchte man meinen. Doch beim anschließenden Sit-in ist Schluss mit der fröhlichen Stimmung. Denn Godfrey stichelt plötzlich gegen Tony.

Die Situation lockert sich erst etwas, nachdem Lukas erklärt, er freue sich auf das Nackt-Shooting. Heidi lauscht ihm aufmerksam. Ob Lukas diese Aussage nochmal bereuen wird?

