GNTM-Chefin gibt intimen Einblick
"Viel Training": Heidi Klum verrät pikantes Ehe-Geheimnis mit Tom Kaulitz
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Heidi Klum hat in einem Interview ungewöhnlich offen darüber gesprochen, wie sie ihre Ehe mit Tom Kaulitz lebendig hält. Dabei wurde das Model deutlich und sprach über Nähe, Romantik und die Herausforderungen einer Beziehung im Rampenlicht.
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Heidi Klum hat mit einer sehr offenen Aussage über ihre Ehe mit Tom Kaulitz für Aufmerksamkeit gesorgt. Im Gespräch mit dem Magazin "US Weekly" sprach das Topmodel darüber, wie die beiden ihre Beziehung frisch halten. Sie sagte lachend: "Wir 'trainieren' definitiv viel zusammen" - und schob direkt nach: "Die Art von Training ohne Geräte."
Mehr als nur ein Scherz
Zugleich versuchte die GNTM-Chefin, ihre Sicht auf Nähe in einer Ehe zu erklären. Laut "US Weekly" sagte sie, es sei "wichtig, viel zu trainieren", weil dadurch "eine ganz andere Art von Verbindung" entstehe. Für Klum geht es dabei nicht nur um körperliche Nähe. Sie erklärte, dass sich "die Seelen miteinander" verbinden würden, "nicht nur der Körper und das Fleisch".
Das Model sieht sich in der Beziehung nach eigener Einschätzung als den romantischeren Teil. Außerdem glaubt sie, dass Frauen oft gefühlvoller seien.
Distanz zu Tom belastet Heidi Klum mehr als der Altersunterschied
Ein weiteres Thema, das die Öffentlichkeit seit Jahren kommentiert, ist der Altersunterschied zwischen Klum und Kaulitz. Auch dazu äußerte sich die "GNTM"-Chefin mit Humor. "Er wird mir langsam ein bisschen zu alt", scherzte die 53-Jährige. Gleichzeitig stellte sie klar, dass sie damit kein echtes Problem habe. Vielmehr zeigt die Aussage, dass das Paar mit der ständigen Aufmerksamkeit offenbar locker umgeht.
Als größte Belastung für die Ehe bezeichnet Heidi Klum nicht den Altersunterschied, sondern die häufigen berufsbedingten Trennungen. Gegenüber "US Weekly" erklärte sie, es sei schwierig, "wenn man einen Ehemann hat, der viel auf Tour ist", während sie selbst für Dreharbeiten wochenlang in New York sei. Gerade dieser Alltag auf Distanz sei eine echte Herausforderung für viele Paare im Showgeschäft.
Besonders eng seien Klum und Kaulitz nach ihren Worten während der Corona-Pandemie zusammengewachsen. Damals habe die Familie in Los Angeles viel Zeit miteinander verbracht. Als später wieder Reisen, Tourneen und Drehs begannen, sei die Umstellung schwergefallen. Klum erklärte, es sei dann schwierig gewesen, einfach zu sagen: "Okay, tschüss, wir sehen uns in drei Wochen."
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