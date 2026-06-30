"Stehe das nächste Mal zur Verfügung" Heidi Klum veräppelt deutsche Nationalelf: Sie hätte keinen Elfer verschossen! Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Heidi Klum hat mit einem humorvollen Clip auf das frühe Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaf bei der Weltmeisterschaft reagiert. Bild: Panama Pictures

Bitter hat die Fußball-Weltmeisterschaft aus deutscher Sicht geendet. Im Sechzehntelfinale war gegen Paraguay im Elfmeterschießen Schluss. Heidi Klum sorgt nun mit einem witzigen Video für Aufsehen und beweist eigene fußballerische Qualitäten.

Deutsche Fußball-Fans stehen nach dem vorzeitigen Aus der DFB-Elf bei der Weltmeisterschaft unter Schock. Bereits im Sechzehntelfinale unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Außenseiter Paraguay im Elfmeterschießen. Expert:innen suchen nun nach den Gründen. Mit Humor reagiert Heidi Klum auf das jähe Ausscheiden. Die Jury-Chefin von "Germany’s Next Topmodel" nimmt die deutsche Elf mit einem Video, das sie am Dienstag kurz nach dem Sechzehntelfinale auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte, aufs Korn.

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Heidi Klum zeigt nach WM-Aus der DFB-Elf ihr eigenes "Tor des Jahres" Klum ist in dem Clip auf einem Fußballplatz zu sehen. Sie nimmt - in einem schwarzem Mantel und mit dicker Mütze - Anlauf in Richtung Tor und schießt den ihr zugeworfenen Ball mit Vollspann ins linke obere Eck. Der Torwart hat keine Chance. Die 53-Jährige läuft nach ihrem selbsternannten "Tor des Jahres" jubelnd über den Platz.

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GNTM-Chefin veräppelt deutsche Nationalmannschaft: "Hätte den reingenagelt" An die Adresse des DFB schreibt Klum: "Ich stehe das nächste Mal gerne zur Verfügung." Und sie hebt ihre Qualitäten im Elfmeterschießen noch mal ausdrücklich hervor: "Ich hätte den reingenagelt", scherzt sie, während sie auch Julian Nagelsmann verlinkt. Gleichzeitig gratuliert die GNTM-Chefin Paraguay zu dem überraschenden Sieg: "Herzlichen Glückwunsch an Paraguay." Das Fußballfieber liegt übrigens in der Familie. Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz war bei Magenta TV als "Fan-Experte" im Einsatz.