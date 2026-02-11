Neue Rolle für Leni "Ich habe heute kein Foto für dich": Warum bei GNTM 2026 Heidis Tochter Leni den berühmten Satz sagt Aktualisiert: Vor 18 Minuten von C3 Newsroom Auf Joyn ansehen Germany's Next Topmodel 2026: Abenteuer, Challenges & der Traum vom Titel! Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Im neuen GNTM-Trailer ist zu sehen, wie Leni Klum plötzlich den berühmten Satz ihrer Mutter sagt. Das sorgte in der Community für Verwunderung. Nun lüftet Mama Heidi das Geheimnis - der Grund dürfte überraschen!

Ikonischer Satz neu verpackt In der aktuellen Staffelvorschau zu GNTM 2026 konnten aufmerksame Fans kürzlich Zeug:innen eines interessanten Details werden. Offensichtlich verteilt erstmalig Heidis Tochter Leni Klum Fotos und trifft damit aktiv die Entscheidung bei "Germany's Next Topmodel". Das legt zumindest der Video-Ausschnitt nahe, in dem Leni den berühmten Satz ihrer Mutter spricht.

Premiere! Erstmalig aus dem Mund von Leni Klum

In der Community kam sofort der Verdacht auf, ob Leni wohl nun die Show moderiere. Schließlich wird seit Jahren gemunkelt, ob und wann die 21-Jährige die Show ihrer Mutter übernehmen könnte. Nun klärt Mama Heidi auf, dass er Grund für Lenis Auftritt ein ganz anderer war ...

Heidi fällt krank aus - und Leni übernimmt ihren Platz Im Interview mit der "Bild" gibt Heidi Klum einen selten offenen Einblick hinter die Kulissen der neuen GNTM-Staffel: Sie erzählt, dass sie ausgerechnet am Tag einer wichtigen Episode komplett ausgeknockt war. Der Grund war alles andere als glamurös: eine Lebensmittelvergiftung.

Bei mir ging gar nichts mehr. Heidi Klum nach ihrer Lebensmittelvergiftung

Einen Drehtag einfach absagen wollte sie aber nicht - zu groß die Produktion, zu eng der Plan, zu wichtig die Folge.Also brauchte sie spontan eine Vertretung - und für Heidi kam "nur eine" infrage: Tochter Leni. Die 21-Jährige, die selbst als Model arbeitet, sprang für ihre Mutter ein und übernahm deren Platz bei der Entscheidung. Mama Heidi gibt sich jedenfalls vollends zufrieden mit der Leistung ihrer Tochter. Sie habe das "richtig gut gemacht" erzählt sie lachend.

GNTM bleibt Familiensache - aber Heidi gibt die Verantwortung nicht ab Trotz des Ausfalls macht Heidi im Interview deutlich: GNTM bleibt ihre Show - nur eben eine, in der die Familie inzwischen sichtbar mitmischt. Leni übernimmt einmalig die Rolle der Chefin, aber nicht dauerhaft. Heidi ist nach wie vor diejenige, die Woche für Woche entscheidet, wer weiterkommt. Der Mutter-Tochter-Moment am Set zeigt trotzdem, wie sehr GNTM inzwischen auch als Familienprojekt funktioniert. Auch Sohn Henry macht mittlerweile die internationelen Catwalks unsicher und ist immer wieder bei den Dreharbeiten zu sehen. Die drei sind übrigens am 22. Februar sowie 1. März in der Doku-Reihe "On & Off the Catwalk" zu sehen.