Erfolg auf ganzer Linie Topmodel-Triumphe: Diese Awards holte Heidi Klum mit GNTM Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von spot on news Heidi Klum ist wieder in ihrem Element: Die Dreharbeiten zu GNTM-Staffel 21 laufen bereits. Bild: ProSieben / Daniel Graf

Seit 2006 liefert "Germany's Next Topmodel" Glamour, Drama und jede Menge Gesprächsstoff. Einen großen Anteil daran hat Heidi Klum: Sie prägt die Show wie keine andere und hat mit GNTM über die Jahre zahlreiche Meilensteine erreicht - und ordentlich Preise abgeräumt.

Alle aktuellen GNTM-Staffeln auf Joyn Jetzt kostenlos anschauen

Heidi Klum sucht zum 21. Mal Germany's Next Topmodel. Ab 11. Februar sind die neuen Anwärter:innen auf den Titel um 20:15 Uhr bei ProSieben oder auf Joyn zu sehen. Ob die Model-Chefin auch für die neuen Folgen wieder eine prestigeträchtige Auszeichnung absahnen kann?

Gegen veraltete Schönheitsideale Am 13. November 2025 erhielt Klum den wichtigen deutschen Medienpreis Bambi. Nachdem sie bereits 2003 und 2015 in der Kategorie "Fashion" ausgezeichnet wurde, folgte nun die Kategorie "Entertainment". Gewürdigt wurden damit ihr Einsatz für Diversität in ihrer Sendung sowie ihre Karriere als Model, Moderatorin und Unternehmerin. "Mit der Auszeichnung ehrt Hubert Burda Media eine Frau, die nicht nur unterhält, sondern inspiriert - mit Mut, Herz und einer klaren Vision", hieß es vorab in einer Mitteilung. "Ihr Gespür für Talente und ihr unermüdlicher Einsatz inspiriert unzählige Menschen und prägt die Mode- und Unterhaltungs-Industrie." Die Sendung rücke "gesellschaftlich relevante Themen wie Diversität und Inklusion in den Fokus". Weiter wurde gelobt: "Klum setzt sich konsequent dafür ein, Schönheitsideale aufzubrechen und Menschen unterschiedlichster Herkunft, Altersgruppen, Körperformen und Geschlechter in den Mittelpunkt zu stellen - und zeigt damit, dass wahre Schönheit von innen kommt."

GNTM für alle: So veränderte sich die Show Damit haben Klum und ihre Sendung einen erstaunlichen Wandel hingelegt. Bereits seit 2006 präsentiert die gebürtige Bergisch Gladbacherin die Model-Show - seit einigen Jahren mit einem deutlich stärkeren Fokus auf Diversität. 2018 durften erstmals Plus-Size-Kandidat:innen teilnehmen. Mit Vivien Blotzki gewann 2023 erstmals eine Frau mit größerer Konfektionsgröße. Nicht nur die Vorgaben zu Aussehen, Größe und Figur fielen. 2022 wurden erstmals Best Agerinnen zugelassen. 2024 dann die nächste große Veränderung: Zum ersten Mal durften auch Männer teilnehmen. Seit 2025 gibt es sogar Extra-Folgen für die Male Models.

Heidi Klum beim Deutschen Fernsehpreis Eine Entwicklung, für die Heidi Klum 2025 nicht nur den Bambi erhielt. Bereits einen Tag später nahm sie im November in Berlin den "Global Icon"-Preis bei der Verleihung der "Glamour Women of the Year Awards" entgegen. Zudem war sie mit GNTM auch für den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" nominiert. Bei der Preisverleihung im September in Köln musste sie sich dann aber der eigenen Familie geschlagen geben. Ihr Mann Tom und Schwager Bill Kaulitz triumphierten mit der zweiten Staffel ihrer Netflix-Show "Kaulitz & Kaulitz".

"Blauer Panther"-Award für Vielfalt und Toleranz Bereits im Oktober 2024 konnte sie aber in München den renommierten Medienpreis "Blauer Panther" in der Kategorie Entertainment entgegennehmen. Sie habe "ein starkes Zeichen für Vielfalt und Toleranz" gesetzt, teilten die Verantwortlichen mit. Auch ihr langjähriger Weggefährte Thomas Hayo lobte in seiner Laudatio: "Du hast aus einem Casting-Format ein Entertainment-Event gemacht, in dem Diversity in jeder Folge gelebt wird."

Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" siehst du immer zwei Mal pro Woche. Die Männer-Folgen laufen immer mittwochs, die Frauen-Episoden immer donnerstags. Der Sendeplatz bleibt stets der alte 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.