Tragische Vergangenheit "Immer noch unerträglich": GNTM-Model Julia erzählt offen über den Unfalltod ihres Freundes Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Anna-Maria Hock Germany's Next Topmodel Julia verwandelt tiefe Trauer in Model-Power Videoclip • 09:43 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die neue GNTM-Woche steht ganz im Zeichen von Haute Couture. Die Models bekommen ein Teaching von Supermodel Coco Rocha und müssen ihr Können danach auf dem Catwalk beweisen. Julia wird beim Teaching ganz emotional und berichtet von ihrer tragischen Vergangenheit.

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Tragischer Verlust: Julia hat ihren Freund verloren Topmodel Coco Rocha führt die Models diese Woche in die Welt der Haute Couture ein. Auf dem Catwalk sollen sie ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Während einige Kandidatinnen und Kandidaten Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen auszudrücken, fällt Julia die Aufgabe leicht. "Ich habe natürlich mal wieder an das Emotionalste gedacht, was es geben kann. Meinen Freund", meint Julia nach dem Teaching. Ihr Freund starb vor zwei Jahren bei einem Arbeitsunfall. "Das hat mich in eine Riesen-Identitätskrise gezogen", gibt sie im Einzel-Interview offen zu. Nach dem Tod ihres Freundes habe die Studentin versucht herauszufinden, wie sie ihr Leben zukünftig gestalten will. Für alle, die ebenfalls schon eine geliebte Person verloren haben, findet Julia tröstende Worte:

Man findet auf jeden Fall einen Weg und kommt da raus. Und dann wird man nur noch stärker. Julia

Nach dem tragischen Tod blickt sie nach vorn Mittlerweile ist die 25-Jährige wieder zuversichtlich und hat ein klares Ziel vor Augen. Sie will Germany's Next Topmodel werden. Von einer Karriere in der Modelbranche träumt sie schon lange. Nach dem Tod ihres Freundes wurde ihr bewusst, dass sie nicht unendlich viel Zeit auf dieser Welt hat: "Schau dich einfach selbst mal an, was du alles machen willst und was du alles erreichen willst - und dann mach es jetzt", appelliert Julia an die Zuschauer:innen.

Vor dem großen Walk blickt die Studentin beim Fitting auf ein paar Notizen, die sie sich zuvor gemacht hat. "Godfrey hat mir den Tipp gegeben, mir eine Geschichte zu überlegen", führt sie weiter aus. Auf dem Catwalk will sie ihre tragische Vergangenheit zum Ausdruck bringen. "Natürlich fehlt mir mein Freund jeden Tag. Ohne ihn zu leben, ist immer noch unerträglich. Das Wissen, dass ich ihn nie heiraten werde, dass wir nie Kinder zusammen haben werden und auch der Gedanke daran, dass wir uns erst mal nicht wiedersehen, bis ich auch irgendwann mal in den Himmel gehe, ist natürlich schwierig - aber ich weiß, dass das Leben hier weitergeht und er mir die Kraft gibt und immer da ist", so Julia. Zu ihrem verstorbenen Freund fühlt die 25-Jährige immer noch eine enge Verbindung: "Ich weiß, es ist Glück, dass ich hier bei GNTM genommen wurde, und dass ich gute Leistungen erbringe, dass das auf jeden Fall damit zusammenhängt, dass er das so herbeiführt." Weiter ergänzt sie:

Er ist irgendwie immer da und begleitet mich durch mein Leben. Julia über ihren verstorbenen Freund

Auf dem Catwalk bringt sie ihre Trauer zum Ausdruck. Sie trägt ein gepunktetes Kleid mit großen Ballonärmeln, dazu eine gepunktete Strumpfhose. Der Look wird von Pumps mit Schleifendetails abgerundet. Ihre Performance kommt bei Model-Chefin Heidi Klum, Posing-Queen Coco Rocha und Designer Christian Siriano gut an. "Sie macht das super!", findet Siriano. Heidi kann da nur zustimmen:

Ich finde, dass Julia sehr professionell aussieht. Heidi Klum über Julia

Mit dieser soliden Leistung schafft es Julia selbstverständlich in die nächste Runde. Wie es für sie weitergeht, siehst du nächsten Mittwoch um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.