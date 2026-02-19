Zoff um den Look
Konkurrenz-Alarm bei GNTM 2026: Alexavius sieht in Lukas sofort einen Rivalen
Veröffentlicht:von Nicholas Vogel, Jan Islinger
Germany's Next Topmodel
Modestress pur: Extravagante Looks & erste Konflikte
Videoclip • 11:47 Min • Ab 12
Gleicher Style, gleiche Jobs? Zwischen Alex und Lukas bahnt sich eine Rivalität an. Ein besonderer Look sorgt in Folge 3 für zusätzlichen Zündstoff.
Die neue GNTM-Staffel ist gestartet!
Rivalität zwischen Alexavius und Lukas?
In der dritten Folge von "Germany's Next Topmodel" wird es unter den Kandidaten erstmals richtig brenzlig. Nach einem offenen Casting ziehen die 25 Männer gemeinsam in ein stylisches Loft in Berlin ein.
Dort zeichnet sich schnell eine Konkurrenz-Situation zwischen Alexavius und Lukas ab. Beide haben einen sehr ähnlichen Look - und stehen damit womöglich für die gleichen Jobs zur Auswahl. Während Lukas die Situation locker nimmt, fühlt sich Alexavius sofort herausgefordert. "Ich habe mich schon ein bisschen geärgert, weil ich dachte, jetzt werden die Krallen ausgefahren", meint der Grazer.
Den hatte ich dann sofort auf dem Raster als Konkurrent.
Lukas bleibt gelassen
Lukas hingegen reagiert deutlich entspannter auf das erste Aufeinandertreffen. "Ich hatte ein sehr schönes Gefühl, als ich Alex gesehen habe. Und ich dachte gleich, mit dem kann man sich gut verstehen", findet er.
Beim Entscheidungs-Walk spitzt sich die Rivalität dann doch nochmal zu. Designer Maximilian Gedra hat für beide Topmodel-Anwärter besondere Looks vorgesehen, doch ausgerechnet das finale Styling sorgt für Spannungen. Alexavius will unbedingt ein edles Kleid aus tausenden Büroklammern tragen und darf es sogar anprobieren.
"Ich hab die ganze Zeit gesagt, ich muss unbedingt diesen Look tragen", zeigt sich der 22-Jährige überzeugt.
Doch es kommt anders: Das Kleid sitzt nicht optimal, zudem hatte Gedra von Anfang an Lukas als idealen Träger für den krönenden Abschluss seiner Kollektion vorgesehen. Ob das für Zoff sorgt? Keineswegs! Denn der Modemacher hat eine Lösung, die für beide zufriedenstellend sein dürfte: Während Lukas schließlich das Finale präsentieren darf, eröffnet Alex die Show und läuft als Erster über den Catwalk.
Happy End bei GNTM: Alexavius und Lukas feiern gemeinsam
"Ende gut, alles gut", sagt Alexavius zufrieden im Interview. Nach der Designer-Entscheidung klatschen sich die beiden backstage ab.
Wie die Reise für Alexavius und Lukas bei "Germany's Next Topmodel" weitergeht, siehst du immer mittwochs um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Die Frauen sind donnerstags an der Reihe.
Das volle Paket "Germany's Next Topmodel"
Mehr entdecken
Ansage vor der ersten Fashion-Show
So reagieren die Models auf Tonys emotionale Beichte
Klare Worte von Male Model
Ellbogen vs. Versagensängste: Godfreys emotionaler Loft-Einzug
Alle Exits in Staffel 21
Diese GNTM-Männer müssen nach Folge 3 gehen
Hut ab für diese Performance!
Yanneck trägt ikonisches Lady-Gaga-Piece zur ersten Fashion-Show
Die besten Models aus Folge 3
Diese Männer überzeugen bei der ersten Fashion-Show
So siehst du die neue Staffel
Heute läuft GNTM 2026: Sendezeiten, Sendetermine und Livestream-Infos
Die Topmodel-Suche geht weiter
Heute kommt GNTM Staffel 21: Alle Infos zum Start
Prominenter Support
Diese Stars unterstützen Heidi Klum in Staffel 21: Wer ist es heute?
"Germany's Next Topmodel"-Männer im Überblick
Alle Male Models aus GNTM 2026