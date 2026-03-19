Wackelige Angelegenheit "Krieg keine Luft mehr": Kandidatin Eileen bricht GNTM-Shoot ab Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Redaktion Germany's Next Topmodel Abbruch! Eileen bekommt beim Couple-Shooting Panik Videoclip • 13:45 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Kaum in Los Angeles angekommen, wird es heiß für die Models. Für das Couple-Shooting in Folge 11 hat sich Heidi Klum eine ganz besondere Kulisse ausgedacht - doch genau diese bringt Eileen an ihre Grenzen.

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Kuss-Coaching auf der Ranch: Bricht das erste Eis? Die GNTM-Kandidat:innen sind in L.A. angekommen! Für die Models geht es am Hollywood-Sign vorbei und direkt weg vom Geschehen. Statt in ein schickes Penthouse in Downtown entführt Heidi Klum die Kandidatinnen und Kandidaten zunächst auf eine idyllische Ranch unweit der Großstadt. Dort wartet schon die erste dicke Überraschung: Die Frauen und Männer der 21. Staffel treffen endlich aufeinander - live und in Farbe. Doch nach einer kurzen Kennenlernphase folgt schon der nächste Paukenschlag. Die erste gemeinsame Challenge wird ein Couple-Shooting inklusive Kuss-Szenen sein. Unterstützung für die Challenge bekommen die Models in Folge 11 von "Grey's Anatomy"-Schauspielerin Nina Rausch. Sie bereitet die Models auf die anstehende intime Challenge vor. Dafür dürfen sich die Kandidat:innen selbstständig in Pärchen einteilen.

Lukas und Eileen bilden eines der Couples. Doch beim Schauspiel-Coaching blockt die GNTM-Anwärterin jede Nähe zu Lukas ab - sie schafft es nicht, den Kopf auszuschalten. Partner Lukas versucht, ihr gut zuzureden. Ob das am Shooting-Tag besser klappt?

Romantische Kulisse mit Fotograf Vijat Mohindra Inmitten einer idyllischen Seenlandschaft shooten Eileen und Lukas vor der Linse von Star-Fotograf Vijat Mihindra. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Jetzt geht's ans Eingemachte für die Models! Der Fotograf ist nicht unbekannt bei GNTM: Vijat Mohindra hat schon in früheren Staffeln geshootet und weiß genau, was er will. Das Setting: ein Ruderboot auf einem kleinen See. Hier wollen Heidi und Vijat Chemie, Leidenschaft und Nähe sehen! Wer bei dem Shooting nicht performt, muss wieder nach Hause fliegen. Heidi warnt die beiden vor den Gefahren auf dem Boot:

Wir hatten schon einige, die ins Wasser gefallen sind. Heidi Klum

Eileen lacht hier noch: "Wenn das passiert, dann ist es halt so."

Wer wackelt, wackelt Schon beim Hinsetzen auf dem Boot merken beide: Das wird eine wackelige Angelegenheit. Eileen und Lukas beginnen ihre Challenge, doch schon nach kurzer Zeit wird klar: Auch heute fehlt jegliche Chemie zwischen den beiden. Das bleibt auch von der Model-Chefin nicht unbemerkt. Sie findet die beiden vor allem "hippelig". Fotograf Vijat will mehr als nur Hinterköpfe sehen. Dann wollen Lukas und Eileen aufstehen, um weitere Posen anzubieten. Da passiert es: Das Boot kippt und beide fallen ins kalte Wasser. Sie retten sich zurück aufs Boot, und mit dem halben Körper im Wasser versuchen die beiden irgendwie weiterzumachen. Aber auch das reicht Vijat nicht.

Das hier läuft nicht besonders gut. Sie haben ziemlich zu kämpfen. Vijat Mohindra

Shooting-Abbruch: Eileen kann nicht mehr Während Lukas und Eileen shooten, läuft das Boot zunehmend voll Wasser und sinkt immer weiter ab - am Ende gehen die beiden baden. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Sie machen weiter, auch wenn das Boot halb im Wasser hängt und anfängt vollzulaufen. Das Boot sinkt tiefer und tiefer, bis es dann kentert. Jetzt heißt es für unsere Models: schwimmen. GNTM-Anwärter Lukas versucht noch irgendwas rauszuholen, aber Eileen ist sichtlich am Kämpfen.

Ich krieg keine Luft mehr. Eileen

Auch Heidi bemerkt Eileens panisches Verhalten und greift zum Megafon: "Ist alles okay bei euch? Sollen wir einen Taucher reinschicken?" Lukas nickt und sofort springt ein Taucher zu den zwei Kandidat:innen und bringt die beiden an Land.

Sorge um Eileen Ein Taucher eilt Lukas und Eileen zu Hilfe und rettet sie mit einem Brett aus dem Wasser. Bild: Joyn / ProSieben

Vijat und Heidi stehen am Ufer. "Das hier war ziemlich hart" - wenn der Fotograf das schon sagt, dann sieht es schlecht aus. An Land vergewissert sich Heidi, ob jemand verletzt ist. Trotz der widrigen Umstände möchte die Model-Chefin ihr Feedback abgeben: Zu wenig Gesicht. Keine Harmonie. Am Ende kein einziges brauchbares Bild. Jetzt wackelt nicht nur das Boot, sondern auch die beiden. Trotz allem merkt Heidi an, dass Lukas es versucht hat, aber Eileen konnte einfach nicht mehr. Wie sich Eileens Performance wohl auf die Entscheidung auswirkt? Das siehst du in Folge 12 von "Germany's Next Topmodel" am Donnerstag um 20:15 auf ProSieben und im Stream auf Joyn.