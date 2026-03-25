"Bin so gespannt, wie alle reagieren"
Nach GNTM-Umstyling: So kommen die neuen Looks an
Veröffentlicht:von Anna-Maria Hock
Germany's Next Topmodel
GNTM-Umstyling: Die ersten Reaktionen von Familie und Freunden
Videoclip • 05:35 Min • Ab 12
Das große Umstyling ist geschafft! Die Models haben ihre neuen Looks bereits zu Gesicht bekommen. Doch wie gefallen die Typveränderungen wohl den anderen Kandidat:innen auf der Ranch?
Schon vor der Ankunft auf der Ranch sind die Models ganz aufgeregt, den anderen Kandidat:innen ihre neuen Looks zu präsentieren. "Die gefährlichsten Bombshells in Kalifornien sind ready, die Ranch zu entern", meint Alexavius und fügt dazu:
Ich bin so gespannt, wie alle reagieren werden!
Über Antonia: "Ich habe sie nicht erkannt"
Kurz darauf ist es so weit. Die Models kommen auf der Ranch an und präsentieren die neuen Looks. Als sie durch die Eingangstür treten, ist die Aufregung groß. Alle jubeln, Juna umarmt Marlene und die Begeisterung ist den Models ins Gesicht geschrieben.
Vor allem Antonias neuer Look überrascht viele. Kein Wunder, schließlich sind ihre Haare jetzt deutlich kürzer und heller. "Die erste krasse Veränderung, fand ich, war Antonia", so Ibo. Auch Godfrey ist ganz begeistert: "Als Antonia reingekommen ist … Ich habe sie nicht erkannt!" Und was sagt Louis zum neuen Look seiner Antonia? "Ich find's ultrageil! Du warst vorher schon wunderschön, aber jetzt - das ist krank", schwärmt er.
Merrets neue Lockenpracht
Doch auch die anderen Umstylings kommen gut an. Merrets Lockenpracht, die nun deutlich heller ist, begeistert vor allem Juna. "Sieht richtig gut aus, ohne Witz", jubelt sie.
Als Julia ihre neuen Haare präsentiert, kommt Bianca aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Statt ihrer braunen Mähne trägt die Studentin jetzt eisblonde Haare. "Ich liebe ihre Haare! So bleibt sie auf jeden Fall immer in Erinnerung. Diesen Look kann man nicht vergessen", schwärmt Bianca.
Der erste Mann mit Extensions
Alexavius hat ebenfalls ein krasses Umstyling bekommen. Statt kurzen braunen Haaren trägt er jetzt Extensions. Auch sein Schnauzer wurde abrasiert. Als er seine Mütze abzieht, sind die anderen Models vollkommen hin und weg. "Was?", ruft Juna überrascht. "Alexavius mit langen Haaren? Ich hätte nie damit gerechnet, dass Heidi das wirklich durchzieht", meint Daphne.
Er durfte sich sein Umstyling aussuchen
Auch Boureima war beim Umstyling dabei. Er durfte sich allerdings aussuchen, was mit seinen Haaren gemacht wird, und hat sich nur dazu entschieden, lediglich seine Spitzen schneiden zu lassen. Als er seinen Look präsentiert, lachen alle Models. Kein Wunder, schließlich hat sich sein Look nicht wirklich verändert. Ibo ist dennoch begeistert: "Es ist bisschen kürzer, bisschen Line-up gemacht, an den Seiten kürzer!" Heidi, du hast einen tollen Job gemacht!"
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