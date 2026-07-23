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Jetzt wird der Lost Beach noch härter!

"Good Luck Guys" 2026: Das ändert sich in Staffel 4

Veröffentlicht:

von Nicholas Vogel

Good Luck Guys

Recap gefällig? Welches Team in Staffel 3 gewonnen hat, siehst du im Clip

Videoclip • 07:10 Min • Ab 12

Neue Machtspiele, härtere Entscheidungen und ein Reality-Newbie: Staffel 4 von "Good Luck Guys" startet am 30. Juli auf Joyn - und bringt gleich mehrere spielentscheidende Änderungen mit.

Die altbewährten Regeln bleiben gnadenlos: Zwölf Reality-Bekanntheiten tauschen Glamour und Komfort gegen Hunger, Hitze und harte Challenges am thailändischen Lost Beach. In sechs Zweier-Teams kämpfen sie um Perlen, die einzige Währung in der Show, den Verbleib im Camp und 20.000 Euro Preisgeld.

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3 Staffeln

Good Luck Guys

Good Luck Guys

In diesem Joyn Original tauschen zwölf Reality-TV-Persönlichkeiten ihr Luxusleben gegen ein Abenteuer in Thailand.

Verfügbar auf Joyn

Neues Regelwerk verlangt noch mehr Strategie

Doch in Staffel 4 reicht es nicht mehr, nur körperlich zu überzeugen und als Duo zu funktionieren. Mit der Vorteilshütte und dem Gegenzug kommen zwei neue Macht-Instrumente ins Spiel, die jede sicher geglaubte Position ins Wanken bringen können.

Wer seine Perlen klug einsetzt, verschafft sich entscheidende Vorteile oder schwächt gezielt die Konkurrenz. Und selbst nach dem Ausscheiden ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ab dem 30. Juli wird auf Joyn deshalb nicht nur härter gekämpft, sondern auch raffinierter taktiert.

So funktionieren Vorteilshütte und Gegenzug

In der Vorteilshütte können die Teams ihre wertvollen Perlen gegen spielentscheidende Vorteile eintauschen. Zusätzliche Zeit in einer Challenge oder ein gezieltes Handicap für die Konkurrenz können das Kräfteverhältnis schlagartig verändern. Doch jeder Spielbonus hat seinen Preis - und dürfte bei den anderen Duos Misstrauen wecken.

Noch unberechenbarer wird der Wettbewerb durch den neuen Gegenzug: Ein ausgeschiedenes Team darf ein letztes Mal Einfluss nehmen und damit selbst nach dem eigenen Aus entscheidend ins Geschehen eingreifen. Muss ein anderes Duo Perlen abgeben? Oder verliert es bei der Muschelzeremonie sein Stimmrecht? Der Gegenzug kann Allianzen sprengen, Favorit:innen zu Fall bringen und den Kampf um den Sieg völlig neu entfachen.

Neue Regeln treffen auf harte Bedingungen und ein Reality-Newcomer

Trotz der Neuerungen bleibt der thailändische Lost Beach ein Ort ohne Luxus und Komfort. Die Reality-Stars leben in einfachen Holzhütten, teilweise ohne Betten und ohne fließendes Wasser. Extreme Hitze, die Gefahren des Dschungels und stark reduzierte Essensrationen treiben sie an ihre körperlichen Grenzen.

Zwischen erfahrenen Kandidat:innen aus "Beauty & The Nerd", "Are You The One?", "Too Hot to Handle" und "Temptation Island" feiert zudem Francesco Morelli sein Reality-Debüt.

Diese Reality-Stars wagen das ultimative Survival-Experiment "Good Luck Guys" 2026

  • Nadja Großmann

    Nadja Großmann (26) kennt die Promi-Welt in- und auswendig. Jetzt muss sie sich in der Wildnis beweisen.

    Bild: Joyn

  • Calvin Ogara

    Basketball am Lost Beach? Wohl eher nicht. Calvin Ogara (24) erwartet stattdessen ein gnadenloser Survival-Kampf unter härtesten Bedingungen.

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  • Beverly Cmua

    Auf in den Dschungel! Reality-Sternchen Beverly (33) will bei "Good Luck Guys" über sich hinauswachsen.

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  • Francesco Morelli

    Die Schmink-Beauty Francesco Morelli (26) tauscht Lippenstift gegen Survival-Kit und muss beweisen, dass er auch abseits von Glamour bestehen kann.

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  • Hati Suárez

    Die Reality-Party-Queen Hati Suárez (25) kennt das Reality-Drama wie kaum eine andere. Doch wie schlägt sie sich, wenn statt Intrigen plötzlich Survival-Skills gefragt sind?

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  • Max Wilschrey

    Max Willschrey (30) wurde durch "Die Bachelorette" bekannt. Jetzt kämpft er bei "Good Luck Guys" um 20.000 Euro.

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  • Jeje Lopes

    Jeje Lopes (29) muss sich bei "Good Luck Guys" einem Leben fernab von Luxus und Alltag stellen.

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  • Maurice Spada

    Der Traveler Maurice Spada (29) tauscht den Ballermann auf Mallorca gegen den Lost Beach in Thailand. Hält er den harten Bedingungen stand oder läutet er am Ende die goldene Glocke?

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  • Nelly

    Luxus? Fehlanzeige! Am thailändischen Lost Beach muss Nelly (24) sich mit dem Nötigsten zufriedengeben.

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  • Dion Brown

    Dion Braun (26) trifft bei "Good Luck Guys" auf seine Ex Jeje. Ob das gutgeht?

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  • Greta Barthel

    Von der Modenschau zum Survival-Wettbewerb: Wird Greta Barthel (25) jede Kokosnuss knacken?

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  • Garry Secret

    Garry Secret (21) verlässt die Social-Media-Welt und wagt den Sprung ins Reality-Abenteuer. Wie schlägt sich der Content Creator am Lost Beach?

    Bild: Joyn

Ob der Newbie die Konkurrenz überrascht und wer die neuen Macht-Mechanismen für sich nutzt, siehst du ab 30. Juli kostenlos auf Joyn. Alle Infos zur neuen Staffel und zu den Sendeterminen findest du hier.

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