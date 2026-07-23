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"Good Luck Guys" 2026: Diese 12 Reality-Stars sind in Staffel 4 am Start
Veröffentlicht:von Nicholas Vogel
Good Luck Guys
Recap gefällig? Welches Team in Staffel 3 gewonnen hat, siehst du im Clip
Videoclip • 07:10 Min • Ab 12
Ein Dutzend Reality-Stars, ein gnadenloser Strand und 20.000 Euro: Ab 30. Juli entbrennt auf Joyn der ultimative Kampf ums Überleben.
Good Luck Guys
Good Luck Guys
In diesem Joyn Original tauschen zwölf Reality-TV-Persönlichkeiten ihr Luxusleben gegen ein Abenteuer in Thailand.
Auch in Staffel 4 von "Good Luck Guys" lassen zwölf Reality-Bekanntheiten Glamour, Komfort und Sicherheit hinter sich. In Thailand beginnt für sie ein Abenteuer, bei dem jede Entscheidung das Spiel verändern kann. Neue Regeln, härtere Challenges und überraschende Wendungen machen den Kampf um den Sieg unberechenbarer denn je.
Wer clever taktiert, kann sich einen entscheidenden Vorsprung sichern. Doch ein falscher Schachzug genügt, um Vertrauen zu zerstören, Konflikte zu entfachen und das eigene Schicksal zu besiegeln.
"Good Luck Guys" 2026: Das sind die Kandidat:innen in Staffel 4
Am Lost Beach prallen große Egos, starke Persönlichkeiten und knallharte Strategien aufeinander. Wer trotzt den Entbehrungen, wächst über sich hinaus und behält im entscheidenden Moment die Nerven? Diese Reality-Bekanntheiten wagen in Staffel 4 das Abenteuer:
Beverly Cmua (33, "Beauty & The Nerd", "Forsthaus Rampensau Germany")
Calvin Ogara (24, "Are You The One", "Match My Ex")
Dion Brown (26, "Are You The One", "Love Island VIP")
Francesco Morelli (26, Reality-Newbie)
Garry Secret (21, "The 50")
Greta Barthel (25, "Fight for Paradise", "My Style Rocks")
Hati Suárez (25, "Germany Shore", "Kampf der Realitystars")
Jeje Lopes (29, "Too Hot To Handle", "Love Island VIP", "The 50")
Maurice Spada (29, "Love Island", "Temptation Island", "Make Love, Fake Love")
Max Wilschrey (30, "Die Bachelorette", "Ex on the Beach", "Bachelor in Paradise")
Nadja Großmann (26, "Are You the One", "The Power", "Das große Promi-Büßen")
Nelly (24, "Beauty & The Nerd", "Are You the One", "Ex on the Beach")
Diese Reality-Stars wagen das ultimative Survival-Experiment "Good Luck Guys" 2026
Francesco Morelli feiert bei "Good Luck Guys" 2026 sein Reality-Debüt
Zwischen all den erfahrenen Reality-Stars könnte ein Newcomer für die größte Überraschung sorgen: Francesco Morelli wagt bei "Good Luck Guys" 2026 seinen allerersten Reality-Einsatz.
Ob er sich gegen die eingespielte Konkurrenz behaupten kann, siehst du ab 30. Juli kostenlos auf Joyn. Hier findest du alle Infos zum Start, zu den neuen Regeln und zu den Sendeterminen.
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