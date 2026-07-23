Ein Dutzend Reality-Stars, ein gnadenloser Strand und 20.000 Euro: Ab 30. Juli entbrennt auf Joyn der ultimative Kampf ums Überleben.

In diesem Joyn Original tauschen zwölf Reality-TV-Persönlichkeiten ihr Luxusleben gegen ein Abenteuer in Thailand.

Auch in Staffel 4 von "Good Luck Guys" lassen zwölf Reality-Bekanntheiten Glamour, Komfort und Sicherheit hinter sich. In Thailand beginnt für sie ein Abenteuer, bei dem jede Entscheidung das Spiel verändern kann. Neue Regeln, härtere Challenges und überraschende Wendungen machen den Kampf um den Sieg unberechenbarer denn je.

Wer clever taktiert, kann sich einen entscheidenden Vorsprung sichern. Doch ein falscher Schachzug genügt, um Vertrauen zu zerstören, Konflikte zu entfachen und das eigene Schicksal zu besiegeln.