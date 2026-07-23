Er ging viral "Zoello Boy" bei "Good Luck Guys" 2026: Daher kennst du Francesco Morelli Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Nicholas Vogel Good Luck Guys Recap gefällig? Welches Team in Staffel 3 gewonnen hat, siehst du im Clip Videoclip • 07:10 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der Cast von "Good Luck Guys" 2026 steht fest: Unter den zwölf Kandidat:innen feiert Francesco Morelli sein Reality-Debüt - doch als Meme-Star ist er längst kein Unbekannter.

3 Staffeln Good Luck Guys Good Luck Guys In diesem Joyn Original tauschen zwölf Reality-TV-Persönlichkeiten ihr Luxusleben gegen ein Abenteuer in Thailand. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Die Besetzung in Staffel 4 ist jung, sportlich und bestens miteinander verbandelt. Aus Formaten wie "Beauty & The Nerd", "Love Island", "Are You The One?", "Too Hot to Handle" und "Temptation Island" bringen die Kandidat:innen alte Flirts, neue Allianzen und reichlich Konfliktpotenzial mit an den Lost Beach. Doch ausgerechnet ein Reality-Newcomer könnte den erfahrenen Stars ab 30. Juli auf Joyn die Show stehlen.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Darum geht's in "Good Luck Guys" Sechs Duos tauschen Luxus gegen ein entbehrungsreiches Leben am thailändischen Strand. In harten Challenges erspielen sie wertvolle Perlen, während Hunger, Erschöpfung und der Camp-Alltag sie an ihre Grenzen bringen. Nur mit Teamwork, Durchhaltevermögen und starken Nerven haben sie eine Chance auf den Sieg - und 20.000 Euro Preisgeld.

Viral durch Memes: Francesco Morelli aka "Zoello Boy" Feiert bei "Good Luck Guys" 2026 sein Reality-Debüt: Francesco Morelli. Bild: Joyn

Die Rede ist von Francesco Morelli. In der neuen Staffel von "Good Luck Guys" wagt der 26-Jährige seinen ersten Reality-Einsatz - im Netz ist er jedoch längst Kult. Unter dem Namen "Zoello Boy" veröffentlichte er mit gerade einmal 13 Jahren YouTube-Videos über Beauty-, Haushalts- und Pflegeprodukte. Seine legendären "Lecker, lecker"-Sprüche sowie Clips über Kaffee und Kokosöl gingen ab Ende 2014 viral - und wurden zu Memes, die bis heute unvergessen sind.

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Doch der virale Ruhm wurde für den Jugendlichen zur Belastungsprobe. Wie Francesco im Oktober 2025 in einem Podcast offenbarte, riefen Mitschüler ihm seine Meme-Sprüche teilweise "mehr als 100-mal" am Tag hinterher. Auf Empfehlung der Schulleitung zog er schließlich die Reißleine: Er löschte seine Videos und wechselte auf eine katholische Schule. Heute blickt der 26-Jährige mit gemischten Gefühlen auf seinen Rückzug zurück. Nach dem Fachabitur ließ er sich bei MAC zum Make-up-Artist ausbilden und arbeitete unter anderem für Charlotte Tilbury. Inzwischen ist er Influencer und als unabhängiger Musiker aktiv - und bereit für sein nächstes großes Kapitel: Bei "Good Luck Guys" will der einstige Meme-Star nun die Reality-Welt erobern.

Diese Reality-Stars wagen das ultimative Survival-Experiment "Good Luck Guys" 2026 Nadja Großmann Nadja Großmann (26) kennt die Promi-Welt in- und auswendig. Jetzt muss sie sich in der Wildnis beweisen. Bild: Joyn

Calvin Ogara Basketball am Lost Beach? Wohl eher nicht. Calvin Ogara (24) erwartet stattdessen ein gnadenloser Survival-Kampf unter härtesten Bedingungen. Bild: Joyn

Beverly Cmua Auf in den Dschungel! Reality-Sternchen Beverly (33) will bei "Good Luck Guys" über sich hinauswachsen. Bild: Joyn

Francesco Morelli Die Schmink-Beauty Francesco Morelli (26) tauscht Lippenstift gegen Survival-Kit und muss beweisen, dass er auch abseits von Glamour bestehen kann. Bild: Joyn

Hati Suárez Die Reality-Party-Queen Hati Suárez (25) kennt das Reality-Drama wie kaum eine andere. Doch wie schlägt sie sich, wenn statt Intrigen plötzlich Survival-Skills gefragt sind? Bild: Joyn

Max Wilschrey Max Willschrey (30) wurde durch "Die Bachelorette" bekannt. Jetzt kämpft er bei "Good Luck Guys" um 20.000 Euro. Bild: Joyn

Jeje Lopes Jeje Lopes (29) muss sich bei "Good Luck Guys" einem Leben fernab von Luxus und Alltag stellen. Bild: Joyn

Maurice Spada Der Traveler Maurice Spada (29) tauscht den Ballermann auf Mallorca gegen den Lost Beach in Thailand. Hält er den harten Bedingungen stand oder läutet er am Ende die goldene Glocke? Bild: Joyn

Nelly Luxus? Fehlanzeige! Am thailändischen Lost Beach muss Nelly (24) sich mit dem Nötigsten zufriedengeben. Bild: Joyn

Dion Brown Dion Braun (26) trifft bei "Good Luck Guys" auf seine Ex Jeje. Ob das gutgeht? Bild: Joyn

Greta Barthel Von der Modenschau zum Survival-Wettbewerb: Wird Greta Barthel (25) jede Kokosnuss knacken? Bild: Joyn

Garry Secret Garry Secret (21) verlässt die Social-Media-Welt und wagt den Sprung ins Reality-Abenteuer. Wie schlägt sich der Content Creator am Lost Beach? Bild: Joyn 1 / 12 zum vorherigen Bild

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Wie sich Francesco bei seinem Reality-Debüt schlägt, erfährst du ab 30. Juli kostenlos auf Joyn. Alles Wichtige zum Start der neuen Staffel erfährst du hier.