Jetzt wird der Lost Beach noch härter! Neue Regeln bei "Good Luck Guys" 2026: Das ändert sich in Staffel 4 Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Nicholas Vogel Good Luck Guys Recap gefällig? Welches Team in Staffel 3 gewonnen hat, siehst du im Clip Videoclip • 07:10 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Neue Machtspiele, härtere Entscheidungen und ein Reality-Newbie: Staffel 4 von "Good Luck Guys" startet am 30. Juli auf Joyn - und bringt gleich mehrere spielentscheidende Änderungen mit.

Die altbewährten Regeln bleiben gnadenlos: Zwölf Reality-Bekanntheiten tauschen Glamour und Komfort gegen Hunger, Hitze und harte Challenges am thailändischen Lost Beach. In sechs Zweier-Teams kämpfen sie um Perlen, die einzige Währung in der Show, den Verbleib im Camp und 20.000 Euro Preisgeld.

3 Staffeln Good Luck Guys Good Luck Guys In diesem Joyn Original tauschen zwölf Reality-TV-Persönlichkeiten ihr Luxusleben gegen ein Abenteuer in Thailand. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Neues Regelwerk verlangt noch mehr Strategie Doch in Staffel 4 reicht es nicht mehr, nur körperlich zu überzeugen und als Duo zu funktionieren. Mit der Vorteilshütte und dem Gegenzug kommen zwei neue Macht-Instrumente ins Spiel, die jede sicher geglaubte Position ins Wanken bringen können. Wer seine Perlen klug einsetzt, verschafft sich entscheidende Vorteile oder schwächt gezielt die Konkurrenz. Und selbst nach dem Ausscheiden ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ab dem 30. Juli wird auf Joyn deshalb nicht nur härter gekämpft, sondern auch raffinierter taktiert.

So funktionieren Vorteilshütte und Gegenzug In der Vorteilshütte können die Teams ihre wertvollen Perlen gegen spielentscheidende Vorteile eintauschen. Zusätzliche Zeit in einer Challenge oder ein gezieltes Handicap für die Konkurrenz können das Kräfteverhältnis schlagartig verändern. Doch jeder Spielbonus hat seinen Preis - und dürfte bei den anderen Duos Misstrauen wecken. Noch unberechenbarer wird der Wettbewerb durch den neuen Gegenzug: Ein ausgeschiedenes Team darf ein letztes Mal Einfluss nehmen und damit selbst nach dem eigenen Aus entscheidend ins Geschehen eingreifen. Muss ein anderes Duo Perlen abgeben? Oder verliert es bei der Muschelzeremonie sein Stimmrecht? Der Gegenzug kann Allianzen sprengen, Favorit:innen zu Fall bringen und den Kampf um den Sieg völlig neu entfachen.

Neue Regeln treffen auf harte Bedingungen und ein Reality-Newcomer Trotz der Neuerungen bleibt der thailändische Lost Beach ein Ort ohne Luxus und Komfort. Die Reality-Stars leben in einfachen Holzhütten, teilweise ohne Betten und ohne fließendes Wasser. Extreme Hitze, die Gefahren des Dschungels und stark reduzierte Essensrationen treiben sie an ihre körperlichen Grenzen. Zwischen erfahrenen Kandidat:innen aus "Beauty & The Nerd", "Are You The One?", "Too Hot to Handle" und "Temptation Island" feiert zudem Francesco Morelli sein Reality-Debüt.

Diese Reality-Stars wagen das ultimative Survival-Experiment "Good Luck Guys" 2026 Nadja Großmann Nadja Großmann (26) kennt die Promi-Welt in- und auswendig. Jetzt muss sie sich in der Wildnis beweisen. Bild: Joyn

Calvin Ogara Basketball am Lost Beach? Wohl eher nicht. Calvin Ogara (24) erwartet stattdessen ein gnadenloser Survival-Kampf unter härtesten Bedingungen. Bild: Joyn

Beverly Cmua Auf in den Dschungel! Reality-Sternchen Beverly (33) will bei "Good Luck Guys" über sich hinauswachsen. Bild: Joyn

Francesco Morelli Die Schmink-Beauty Francesco Morelli (26) tauscht Lippenstift gegen Survival-Kit und muss beweisen, dass er auch abseits von Glamour bestehen kann. Bild: Joyn

Hati Suárez Die Reality-Party-Queen Hati Suárez (25) kennt das Reality-Drama wie kaum eine andere. Doch wie schlägt sie sich, wenn statt Intrigen plötzlich Survival-Skills gefragt sind? Bild: Joyn

Max Wilschrey Max Willschrey (30) wurde durch "Die Bachelorette" bekannt. Jetzt kämpft er bei "Good Luck Guys" um 20.000 Euro. Bild: Joyn

Jeje Lopes Jeje Lopes (29) muss sich bei "Good Luck Guys" einem Leben fernab von Luxus und Alltag stellen. Bild: Joyn

Maurice Spada Der Traveler Maurice Spada (29) tauscht den Ballermann auf Mallorca gegen den Lost Beach in Thailand. Hält er den harten Bedingungen stand oder läutet er am Ende die goldene Glocke? Bild: Joyn

Nelly Luxus? Fehlanzeige! Am thailändischen Lost Beach muss Nelly (24) sich mit dem Nötigsten zufriedengeben. Bild: Joyn

Dion Brown Dion Braun (26) trifft bei "Good Luck Guys" auf seine Ex Jeje. Ob das gutgeht? Bild: Joyn

Greta Barthel Von der Modenschau zum Survival-Wettbewerb: Wird Greta Barthel (25) jede Kokosnuss knacken? Bild: Joyn

Garry Secret Garry Secret (21) verlässt die Social-Media-Welt und wagt den Sprung ins Reality-Abenteuer. Wie schlägt sich der Content Creator am Lost Beach? Bild: Joyn 1 / 12 zum vorherigen Bild

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Ob der Newbie die Konkurrenz überrascht und wer die neuen Macht-Mechanismen für sich nutzt, siehst du ab 30. Juli kostenlos auf Joyn. Alle Infos zur neuen Staffel und zu den Sendeterminen findest du hier.