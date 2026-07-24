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Teilnehmer:innen enthüllt!

"Good Luck Guys"-Cast 2026 steht fest: Diese 12 Reality-Stars sind in Staffel 4 am Start

Aktualisiert:

von Nicholas Vogel

Good Luck Guys

Recap gefällig? Welches Team in Staffel 3 gewonnen hat, siehst du im Clip

Videoclip • 07:10 Min • Ab 12

Ein Dutzend Reality-Stars, ein gnadenloser Strand und 20.000 Euro: Ab 30. Juli entbrennt auf Joyn der ultimative Kampf ums Überleben.

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3 Staffeln

Good Luck Guys

Good Luck Guys

In diesem Joyn Original tauschen zwölf Reality-TV-Persönlichkeiten ihr Luxusleben gegen ein Abenteuer in Thailand.

Verfügbar auf Joyn

Auch in Staffel 4 von "Good Luck Guys" lassen zwölf Reality-Bekanntheiten Glamour, Komfort und Sicherheit hinter sich. In Thailand beginnt für sie ein Abenteuer, bei dem jede Entscheidung das Spiel verändern kann. Neue Regeln, härtere Challenges und überraschende Wendungen machen den Kampf um den Sieg unberechenbarer denn je.

Wer clever taktiert, kann sich einen entscheidenden Vorsprung sichern. Doch ein falscher Schachzug genügt, um Vertrauen zu zerstören, Konflikte zu entfachen und das eigene Schicksal zu besiegeln.

"Good Luck Guys" 2026: Das sind die Kandidat:innen in Staffel 4

Am Lost Beach prallen große Egos, starke Persönlichkeiten und knallharte Strategien aufeinander. Wer trotzt den Entbehrungen, wächst über sich hinaus und behält im entscheidenden Moment die Nerven? Diese Reality-Bekanntheiten wagen in Staffel 4 das Abenteuer:

  • Beverly Cmua (33, "Beauty & The Nerd", "Forsthaus Rampensau Germany")

  • Calvin Ogara (24, "Are You The One", "Match My Ex")

  • Dion Brown (26, "Are You The One", "Love Island VIP")

  • Francesco Morelli (26, Reality-Newbie)

  • Garry Secret (21, "The 50")

  • Greta Barthel (25, "Fight for Paradise", "My Style Rocks")

  • Hati Suárez (25, "Germany Shore", "Kampf der Realitystars")

  • Jeje Lopes (29, "Too Hot To Handle", "Love Island VIP", "The 50")

  • Maurice Spada (29, "Love Island", "Temptation Island", "Make Love, Fake Love")

  • Max Wilschrey (30, "Die Bachelorette", "Ex on the Beach", "Bachelor in Paradise")

  • Nadja Großmann (26, "Are You the One", "The Power", "Das große Promi-Büßen")

  • Nelly (24, "Beauty & The Nerd", "Are You the One", "Ex on the Beach")

Diese Reality-Stars wagen das ultimative Survival-Experiment "Good Luck Guys" 2026

  • Nadja Großmann

    Nadja Großmann (26) kennt die Promi-Welt in- und auswendig. Jetzt muss sie sich in der Wildnis beweisen.

    Bild: Joyn

  • Calvin Ogara

    Basketball am Lost Beach? Wohl eher nicht. Calvin Ogara (24) erwartet stattdessen ein gnadenloser Survival-Kampf unter härtesten Bedingungen.

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  • Beverly Cmua

    Auf in den Dschungel! Reality-Sternchen Beverly (33) will bei "Good Luck Guys" über sich hinauswachsen.

    Bild: Joyn

  • Francesco Morelli

    Die Schmink-Beauty Francesco Morelli (26) tauscht Lippenstift gegen Survival-Kit und muss beweisen, dass er auch abseits von Glamour bestehen kann.

    Bild: Joyn

  • Hati Suárez

    Die Reality-Party-Queen Hati Suárez (25) kennt das Reality-Drama wie kaum eine andere. Doch wie schlägt sie sich, wenn statt Intrigen plötzlich Survival-Skills gefragt sind?

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  • Max Wilschrey

    Max Willschrey (30) wurde durch "Die Bachelorette" bekannt. Jetzt kämpft er bei "Good Luck Guys" um 20.000 Euro.

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  • Jeje Lopes

    Jeje Lopes (29) muss sich bei "Good Luck Guys" einem Leben fernab von Luxus und Alltag stellen.

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  • Maurice Spada

    Der Traveler Maurice Spada (29) tauscht den Ballermann auf Mallorca gegen den Lost Beach in Thailand. Hält er den harten Bedingungen stand oder läutet er am Ende die goldene Glocke?

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  • Nelly

    Luxus? Fehlanzeige! Am thailändischen Lost Beach muss Nelly (24) sich mit dem Nötigsten zufriedengeben.

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  • Dion Brown

    Dion Braun (26) trifft bei "Good Luck Guys" auf seine Ex Jeje. Ob das gutgeht?

    Bild: Joyn

  • Greta Barthel

    Von der Modenschau zum Survival-Wettbewerb: Wird Greta Barthel (25) jede Kokosnuss knacken?

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  • Garry Secret

    Garry Secret (21) verlässt die Social-Media-Welt und wagt den Sprung ins Reality-Abenteuer. Wie schlägt sich der Content Creator am Lost Beach?

    Bild: Joyn

Team Rot: Nelly und Calvin Ogara

Nelly (24) hat in Calvin Ogara (24) zwar nicht ihr "Perfect Match" gefunden - doch am Lost Beach muss sie ausgerechnet mit ihrem Ex ums Weiterkommen kämpfen. Kann das gutgehen?

Bild: Joyn

Francesco Morelli feiert bei "Good Luck Guys" 2026 sein Reality-Debüt

Zwischen all den erfahrenen Reality-Stars könnte ein Newcomer für die größte Überraschung sorgen: Francesco Morelli wagt bei "Good Luck Guys" 2026 seinen allerersten Reality-Einsatz.

Ob er sich gegen die eingespielte Konkurrenz behaupten kann, siehst du ab 30. Juli kostenlos auf Joyn. Hier findest du alle Infos zum Start, zu den neuen Regeln und zu den Sendeterminen.

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